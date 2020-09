Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berettyóújfalu környékén működő, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány állami támogatása 17 millióról 8,5 millióra csökken.","shortLead":"A Berettyóújfalu környékén működő, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány állami támogatása 17...","id":"20200831_Az_Igazgyongy_tamogatasat_is_lefelezi_az_EMMI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16433dc1-c913-4121-9cee-ec3e69f111bb","keywords":null,"link":"/elet/20200831_Az_Igazgyongy_tamogatasat_is_lefelezi_az_EMMI","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:59","title":"Az Igazgyöngy támogatását is lefelezi az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Megtartották az MTV Video Music Awards díjátadóját – a pandémia miatt közönség nélkül. A ceremónián Lady Gaga mellett Ariana Grande, a BTS, Taylor Swift, H.E.R., Maluma, Machine Gun Kelly, Megan Thee Stallion illetve a The Weeknd is díjazott lett.



","shortLead":"Megtartották az MTV Video Music Awards díjátadóját – a pandémia miatt közönség nélkül. A ceremónián Lady Gaga mellett...","id":"20200831_Lady_Gaga_lett_az_ev_eloadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7912ef-218c-4fcf-a041-c7196d885b5f","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Lady_Gaga_lett_az_ev_eloadoja","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:13","title":"Lady Gaga lett az év előadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e385bd-5978-4f7f-b824-5722d8f2b20d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló állapotnak örvendő közel 6 évtizedes autó értéke több százmillió forintra tehető.","shortLead":"A kiváló állapotnak örvendő közel 6 évtizedes autó értéke több százmillió forintra tehető.","id":"20200901_1962be_repit_vissza_ez_az_uj_gazdara_varo_gyonyoru_mercedes_300_sl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e385bd-5978-4f7f-b824-5722d8f2b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e647fd6f-bcfd-4c21-8c78-f14b53e0dddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_1962be_repit_vissza_ez_az_uj_gazdara_varo_gyonyoru_mercedes_300_sl","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:41","title":"1962-be repít vissza ez az új gazdára váró gyönyörű Mercedes 300 SL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu értesülését. A tárgyalás még tart, a falu vezetőjét tavaly újraválasztották, de nemrég lemondott.","shortLead":"Még 2018-ban emelt vádat a megyei ügyészség Levelek fideszes polgármestere ellen – erősítette meg az ügyészség a 24.hu...","id":"20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724880b2-d76c-4e20-8abf-457d59a79a24","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_zaklatas_levelek_polgarmester_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:28","title":"Zaklatás miatt emeltek vádat Levelek váratlanul lemondott polgármestere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da06b39d-172f-48c5-82d7-18a8398dc666","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Lenyűgöző dokusorozat készült az elmúlt évek talán legbrutálisabb szexszektájának a történetéről és a hálózat leleplezéséről. A Beavatási eskü nehezen emészthető anyag, lassan is indul, de kár kihagyni.","shortLead":"Lenyűgöző dokusorozat készült az elmúlt évek talán legbrutálisabb szexszektájának a történetéről és a hálózat...","id":"20200831_Jelolj_meg_Mester_megtiszteltetes_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da06b39d-172f-48c5-82d7-18a8398dc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e2b7a4-9283-4f0f-be40-f0f08db1d88d","keywords":null,"link":"/elet/20200831_Jelolj_meg_Mester_megtiszteltetes_lenne","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:00","title":"„Jelölj meg, Mester, megtiszteltetés lenne!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","shortLead":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","id":"20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7f683-856c-428c-8327-ef5f95f6d8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:20","title":"Teherautóról leesett ablaktáblák miatt sérült meg három ember Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságra ránézve nagyon könnyen észre lehet venni, hogy a még megmaradt szerkesztőség búcsúnapja ez a hétfő.","shortLead":"Az újságra ránézve nagyon könnyen észre lehet venni, hogy a még megmaradt szerkesztőség búcsúnapja ez a hétfő.","id":"20200831_index_felmondas_tavozas_bucsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af9a306-ce5c-4f40-9f0c-47f3c5ff6822","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_index_felmondas_tavozas_bucsu","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:01","title":"A Titanic zenéjével és Esti Kornéllal búcsúznak utolsó munkanapjukon a távozó indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Reformokat ígér az elnök, amelyekről állítása szerint szavazni is lehet majd.","shortLead":"Reformokat ígér az elnök, amelyekről állítása szerint szavazni is lehet majd.","id":"20200831_lukasenka_bizonyos_ertelemben_tekintelyelvu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5cb15b-3313-4e5c-b8a6-8fb047bcfd93","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_lukasenka_bizonyos_ertelemben_tekintelyelvu","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:56","title":"Lukasenka: Bizonyos mértékben tekintélyelvű a belarusz rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]