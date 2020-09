Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Fényes korszak zárulhat le az utóbbi hónapokban megroggyant Barcelona futballcsapatánál, miután távozik minden idők egyik legjobb játékosa, Lionel Messi. Otthona és több száz milliós üzletei azonban még a katalán fővároshoz kötik.","shortLead":"Fényes korszak zárulhat le az utóbbi hónapokban megroggyant Barcelona futballcsapatánál, miután távozik minden idők...","id":"20200902_Bolha_a_fuben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77003de0-b5f8-4fd5-b97a-61bb891471ff","keywords":null,"link":"/360/20200902_Bolha_a_fuben","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:00","title":"Messi nemcsak egy csapatot, egy birodalmat hagyhat ott Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A márciusi országleállás alacsonyan tartotta az esetszámokat, de hazavágta a gazdaságot. A második hullám beköszöntével újra döntéshelyzetbe került a kormány, és úgy tűnik, most a piac életben tartása élvez előnyt.","shortLead":"A márciusi országleállás alacsonyan tartotta az esetszámokat, de hazavágta a gazdaságot. A második hullám beköszöntével...","id":"20200904_A_masodik_hullam_dilemmai_gazdasagvedelmi_kiserlet_vagy_egeszsegugyi_hazardjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2463b37-67a1-46b1-b8e0-185d5e0ba89e","keywords":null,"link":"/360/20200904_A_masodik_hullam_dilemmai_gazdasagvedelmi_kiserlet_vagy_egeszsegugyi_hazardjatek","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:00","title":"A második hullám dilemmái: gazdaságvédelmi kísérlet vagy egészségügyi hazárdjáték?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241f8f7a-70b5-4ff4-be42-19a4c193f05c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kicserélte a tartalmak felfedezésére használt menüjét az Instagram Indiában, és helyére a videós tartalmakat kínáló Reels-t tette be.","shortLead":"Kicserélte a tartalmak felfedezésére használt menüjét az Instagram Indiában, és helyére a videós tartalmakat kínáló...","id":"20200904_tiktok_india_facebook_instagram_reels","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241f8f7a-70b5-4ff4-be42-19a4c193f05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f1633d-9542-4647-94ba-b5fe620c09d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_tiktok_india_facebook_instagram_reels","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:03","title":"Fontos lépést tett az Instagram, hogy Indiában ők legyenek az új TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31cdcf4-db18-4d94-970d-d0c4c1ce1e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebbek lesznek a helyiségek, viszont külön kabinokat és átvételi pontokat terveznek. ","shortLead":"Kisebbek lesznek a helyiségek, viszont külön kabinokat és átvételi pontokat terveznek. ","id":"20200904_Burger_King_etterem_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f31cdcf4-db18-4d94-970d-d0c4c1ce1e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88e37e-bb94-427d-8423-350325382a7f","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Burger_King_etterem_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:23","title":"A Burger King újratervezi az éttermeit a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő keddre egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését és az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumát a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Konferenciája. A megoldáshoz párbeszédre van szükség – írták közleményükben.","shortLead":"Jövő keddre egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését és az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló...","id":"20200904_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_kuratorium_magyar_rektori_konferencia_hook_egyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3425c741-a48b-4607-aea2-0dd9d0c3067c","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_kuratorium_magyar_rektori_konferencia_hook_egyeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:03","title":"Egyeztetésre hívta az Színművészetit és Vidnyászkyékat a Magyar Rektori Konferencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház színésze jelezte: nagyon is jól tudja, „miben van benne”.","shortLead":"A Nemzeti Színház színésze jelezte: nagyon is jól tudja, „miben van benne”.","id":"20200904_alfoldi_robert_ratoti_zoltan_szfe_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beae5443-872e-4db0-9042-fc715daada26","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_alfoldi_robert_ratoti_zoltan_szfe_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:55","title":"Rátóti válaszolt Alföldinek: „A kuratórium egyetlen tagját sem vezérli sértettség vagy bosszúvágy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9deb39a5-2bd9-4081-b90b-aa2f77305ee5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősotthonban látogatási és kijárási tilalmat vezettek be.","shortLead":"Az idősotthonban látogatási és kijárási tilalmat vezettek be.","id":"20200903_ujbuda_idosotthon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9deb39a5-2bd9-4081-b90b-aa2f77305ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d92ddd-c377-41f9-9242-37e1892f06a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_ujbuda_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:05","title":"Lezárják az újbudai idősotthont a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a185487-c9c1-4d61-933d-414925b3524d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Banán, csirke, tojás, bor – az emberek kimagaslóan sok bioélelmiszert vásároltak az elmúlt időszakban.","shortLead":"Banán, csirke, tojás, bor – az emberek kimagaslóan sok bioélelmiszert vásároltak az elmúlt időszakban.","id":"20200904_koronavirus_organikus_elelmiszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a185487-c9c1-4d61-933d-414925b3524d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad7d85b-14d2-4ee2-ae12-a731f3e1b184","keywords":null,"link":"/zhvg/20200904_koronavirus_organikus_elelmiszer","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:27","title":"Felpörgette a koronavírus-járvány az organikus élelmiszerek piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]