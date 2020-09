Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A válásuk részleteiről nem kívántak nyilatkozni, azt írják, hogy közös döntést hoztak.","shortLead":"A válásuk részleteiről nem kívántak nyilatkozni, azt írják, hogy közös döntést hoztak.","id":"20200904_Meszaros_Lorinc_valas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d93fb0-4fc1-41c4-8a48-f8d914362aac","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Meszaros_Lorinc_valas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:13","title":"Mészáros Lőrinc és a felesége válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei európai üzletágának egyik vezetője, Walter Ji szerint a Huawei nem, hogy nem tűnik el Európából, de az előttünk álló évtizedben piacvezetővé fog válni.","shortLead":"A Huawei európai üzletágának egyik vezetője, Walter Ji szerint a Huawei nem, hogy nem tűnik el Európából, de...","id":"20200904_huawei_europa_mobilpiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fa889c-9210-4cc6-8b05-a6f1a204c224","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_huawei_europa_mobilpiac","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:13","title":"Huawei: Nem megyünk sehova Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetés időtartamát csökkentette a másodfokú bíróság, viszont fogház helyett börtönt ítélt meg a kőbányai futónő támadójának. Az ítélet jogerős. ","shortLead":"A büntetés időtartamát csökkentette a másodfokú bíróság, viszont fogház helyett börtönt ítélt meg a kőbányai futónő...","id":"20200903_kobanyai_futono_tamadas_buntetes_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b702dbb-16da-4a10-bb9a-2d8c7390cb97","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_kobanyai_futono_tamadas_buntetes_borton","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:53","title":"Egy évvel kevesebbet kapott, de börtönben kell ülnie a kőbányai futónő támadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d27bcb-1a90-488d-ab77-911e90c4ad68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon terjedő álhírek élettartamát nagyban befolyásolja, hogy azok milyen gyorsan jutnak el milyen sok emberek. A közösségi oldal ezt szem előtt tartva korlátozást vezet be a Messenger üzenetküldőben, amely már ma hatályba lép.","shortLead":"A Facebookon terjedő álhírek élettartamát nagyban befolyásolja, hogy azok milyen gyorsan jutnak el milyen sok emberek...","id":"20200903_facebook_messenger_uzenetek_tovabbitasa_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d27bcb-1a90-488d-ab77-911e90c4ad68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cab6351-f050-4b4d-8ec8-69c0a3980ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_facebook_messenger_uzenetek_tovabbitasa_alhir","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:13","title":"Szigorú korlátozás kerül a Messengerbe, kevesebb embernek továbbíthat üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a185487-c9c1-4d61-933d-414925b3524d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Banán, csirke, tojás, bor – az emberek kimagaslóan sok bioélelmiszert vásároltak az elmúlt időszakban.","shortLead":"Banán, csirke, tojás, bor – az emberek kimagaslóan sok bioélelmiszert vásároltak az elmúlt időszakban.","id":"20200904_koronavirus_organikus_elelmiszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a185487-c9c1-4d61-933d-414925b3524d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad7d85b-14d2-4ee2-ae12-a731f3e1b184","keywords":null,"link":"/zhvg/20200904_koronavirus_organikus_elelmiszer","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:27","title":"Felpörgette a koronavírus-járvány az organikus élelmiszerek piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc2424-0b84-4545-b23c-be5c03e9f5f2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A francia vállalatcsoport felhagyna korábbi szemléletmódjával, amely szerint első a mennyiségi termelés. ","shortLead":"A francia vállalatcsoport felhagyna korábbi szemléletmódjával, amely szerint első a mennyiségi termelés. ","id":"20200904_Atszervezi_magat_a_Renault_csoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc2424-0b84-4545-b23c-be5c03e9f5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94989a7d-687c-4c46-bd1a-7b985c240b71","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_Atszervezi_magat_a_Renault_csoport","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:03","title":"Átszervezi magát a Renault csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést kér a Hollandiában és Magyarországon is gyilkoló férfira. ","shortLead":"Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést kér a Hollandiában és Magyarországon is gyilkoló férfira. ","id":"20200904_csantaver_sorozatgyilkos_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6598e4-dbd3-459a-a623-9a378ab59917","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_csantaver_sorozatgyilkos_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:51","title":"Vádat emeltek a csantavéri sorozatgyilkossal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb egy dolgozónak, majd két ellátottnak lett pozitív a koronavírustesztje. ","shortLead":"Előbb egy dolgozónak, majd két ellátottnak lett pozitív a koronavírustesztje. ","id":"20200904_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a26f9f-a028-4215-b9b6-128ed5b34437","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:13","title":"Újabb fertőzéseket jelentettek a Kamaraerdei Úti Idősek Otthonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]