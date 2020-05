Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","shortLead":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","id":"20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e7a52-795c-4113-89ea-03f45d851c41","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","timestamp":"2020. május. 10. 16:52","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A harmadik világban lehet a koronavírus-járvány következő gócpontja. A borúlátók szerint a fertőzöttek száma a világon hamarosan elérheti az egymilliárdot, amivel emberemlékezet óta a legsúlyosabb humanitárius katasztrófa fenyeget.","shortLead":"A harmadik világban lehet a koronavírus-járvány következő gócpontja. A borúlátók szerint a fertőzöttek száma a világon...","id":"202019__a_fejlodo_vilag_es_avirus__felkeszuletlenseg__szolidaritas__pillangohatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbc5b5f-1bdb-4345-b124-da1ef6f6710f","keywords":null,"link":"/360/202019__a_fejlodo_vilag_es_avirus__felkeszuletlenseg__szolidaritas__pillangohatas","timestamp":"2020. május. 11. 15:00","title":"Brutálisan csaphat le a koronavírus a harmadik világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3df5bb3-5e6c-4e55-bf41-e82b306c4530","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van hely, ahonnan rengeteg kórokozót lehet összeszedni, az biztosan a kilincs. Hongkongi diákok egy ideje már megfejtették, hogyan maradjon mindig tiszta az eszköz, anélkül, hogy azt állandóan törölgetni kelljen.","shortLead":"Ha van hely, ahonnan rengeteg kórokozót lehet összeszedni, az biztosan a kilincs. Hongkongi diákok egy ideje már...","id":"20200512_ontisztulo_kilincs_fertotlenites_bakterium_jarvany_sars_james_dyson_award","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3df5bb3-5e6c-4e55-bf41-e82b306c4530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7894033b-b8d2-40ea-83d7-93007820eace","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_ontisztulo_kilincs_fertotlenites_bakterium_jarvany_sars_james_dyson_award","timestamp":"2020. május. 12. 08:33","title":"Elkészült a nagy találmány: az öntisztító kilincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is hallja a dudaszót.","shortLead":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is...","id":"20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3941d5b-70e1-4318-978a-a394287f6a06","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","timestamp":"2020. május. 11. 19:11","title":"A demonstráló Hadházyékat büntető rendőr válasz helyett a sajtóosztályt ajánlotta a képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daee05fe-4659-441b-a5fa-12b58fac08a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik remek dolog, amit az elektromos hajtás hozott, hogy a régi autókat sorra támasztanák fel villanyautóként. ","shortLead":"Az egyik remek dolog, amit az elektromos hajtás hozott, hogy a régi autókat sorra támasztanák fel villanyautóként. ","id":"20200511_A_csodas_Alfa_Romeo_Spidert_is_megalmodtak_elektromos_autokent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daee05fe-4659-441b-a5fa-12b58fac08a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bf364d-cd28-4f22-9719-dc07803dd066","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_A_csodas_Alfa_Romeo_Spidert_is_megalmodtak_elektromos_autokent","timestamp":"2020. május. 11. 13:58","title":"A csodás Alfa Romeo Spidert is megálmodták elektromos autóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 15 százalékos forgalmi adóval a koronavírus okozta gazdasági károkat csökkentenék. Felfüggesztik az állami vállalatok alkalmazottainak járó megélhetési támogatások kifizetését is.","shortLead":"A 15 százalékos forgalmi adóval a koronavírus okozta gazdasági károkat csökkentenék. Felfüggesztik az állami vállalatok...","id":"20200511_szaud_arabia_afa_emeles_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058f502c-bc7c-417a-9ed9-43936cf5f9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_szaud_arabia_afa_emeles_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 11. 10:12","title":"Háromszorosára emelik az áfát Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Megvan a böjtje a rendeleti kormányzásnak az egészségügyben: látszólag teljesen ötletszerűen születnek több milliárd forintos, ám jelenleg kevéssé fontosnak tűnő döntések a válsághelyzet idején is.","shortLead":"Megvan a böjtje a rendeleti kormányzásnak az egészségügyben: látszólag teljesen ötletszerűen születnek több milliárd...","id":"202019__kozpontositott_korhazak__betekintes__homaly__tisztanlatasvizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b31a5-37b2-4a4c-bba0-a51bb09d7a58","keywords":null,"link":"/360/202019__kozpontositott_korhazak__betekintes__homaly__tisztanlatasvizsgalat","timestamp":"2020. május. 11. 07:00","title":"Megint került néhány milliárd, amit be lehet önteni az egészségügy feneketlen kútjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet miatt lelassult a magyarországi 5G-hálózat fejlesztése, s az elmaradt bevételek, illetve a pluszkiadások a távközlési vállalat mintegy ötmilliárd forintjába kerültek – erről, valamint a Vodafone-UPC összeolvadásról és az 5G-vel kapcsolatos összeesküvéselméletről beszélt Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatótanácsának alelnöke. ","shortLead":"A járványhelyzet miatt lelassult a magyarországi 5G-hálózat fejlesztése, s az elmaradt bevételek, illetve...","id":"20200511_vodafone_5g_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89102872-ca51-442f-a7e0-e6f3cc185a54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_vodafone_5g_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 20:06","title":"Torrentezés és milliárdok: Így érinti a Vodafone-t a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]