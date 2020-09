Ha a kormány esetleg meghosszabbítja a törlesztési moratóriumot, úgy a hitellel rendelkezők nagyjából harmada döntene úgy, hogy jövőre sem törleszti a kölcsönét – ez derül ki a Pulzus Kutató által készített friss közvélemény-kutatásból, amelynek eredményét a Napi.hu ismertette.

A moratórium esetleges meghosszabbításáról még nincsenek hírek, így pedig a részletek sem ismertek. Elképzelhető például az is, hogy a bankok saját hatáskörben dönthetik majd el, mely ügyfeleiknél függesztik fel januártól a törlesztést. Emiatt pedig lehetséges, hogy a hosszabbítás nem automatikus lesz, hanem kérvényezni kell majd.

A Pulzus felmérése szerint a lakosság valamivel több mint felének nincs hitele, 48 százalékuk viszont rendelkezik valamilyen kölcsönnel. 33 százalék (vagyis a hitellel rendelkezők több mint kétharmada) nyilatkozott úgy, hogy nem érinti a moratórium, most is fizeti a hitelét tovább, és ez így is marad. 12 százalék azonban bent maradt a moratóriumban, és ott is kíván maradni jövőre is.

A férfiak felének nincs hitele, 31 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy kilépett a moratóriumból. A nőknél 54 százalékos azok aránya, akiknek nincs hitelük, és 34 százalék, vagyis a hitellel rendelkezők csaknem háromnegyede döntött úgy, hogy nem él a halasztási lehetőséggel. A férfiaknál 17 százalék van most a moratóriumban, és további két százalék fontolgatja az újbóli belépést. A nőknél 3 százalék nyilatkozott úgy, hogy jövőre élne ezzel a lehetőséggel.

A korosztályi megoszlást nézve az idősebbek azok, akik nem akartak, és a jövőben sem kérnek halasztást – miközben a fiatalabb és a középkorú korosztály törlesztő tagjai közül többen is fontolgatják az ismételt belépést.

A Pulzus Kutató felmérése 1000 fő megkérdezésével történt.