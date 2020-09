Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e7776c7-8a98-4028-83f7-66030f2b0a30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Zágráb keretében már másodszorra üti fel a fejét a vírus. A stáb többi tagját nem küldik karanténba.","shortLead":"A Dinamo Zágráb keretében már másodszorra üti fel a fejét a vírus. A stáb többi tagját nem küldik karanténba.","id":"20200907_dinamo_zagreb_koronavirus_fradi_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e7776c7-8a98-4028-83f7-66030f2b0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2754bf-f32a-4101-9080-58fc5142ad30","keywords":null,"link":"/sport/20200907_dinamo_zagreb_koronavirus_fradi_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:19","title":"Koronavírusos a Fradi BL-ellenfelének egyik játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34cbf49-3010-4fcc-a0b7-229d7de99639","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, a demokrácia és diktatúra fogalmaival a mai fiataloknak sem ártana tisztában lennie.","shortLead":"A színésznő úgy véli, a demokrácia és diktatúra fogalmaival a mai fiataloknak sem ártana tisztában lennie.","id":"20200908_Esztergalyos_Cecilia_Trill_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34cbf49-3010-4fcc-a0b7-229d7de99639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae412d-cc72-4f5b-8500-8cb6b6245828","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Esztergalyos_Cecilia_Trill_Zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:46","title":"Esztergályos Cecília az SZFE-ügyről: Hála istennek, demokrácia van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d4372a-f2f5-4516-a5fb-61092cf61755","c_author":"HVG","category":"360","description":"Császár Dániel a kormánynál közbeszerzésekkel foglalkozott.","shortLead":"Császár Dániel a kormánynál közbeszerzésekkel foglalkozott.","id":"202036_llm_tanacsado_helyettes_allamtitkarbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d4372a-f2f5-4516-a5fb-61092cf61755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e500dd38-3552-4038-8c21-ea1cfb7d9dc0","keywords":null,"link":"/360/202036_llm_tanacsado_helyettes_allamtitkarbol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:00","title":"Volt helyettes államtitkártól vehetünk tanácsot üzleti ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40323d5e-ffb6-42a3-a4bf-7f5521540cb3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány Shell-lel kötött megállapodása a magyar energiabeszerzést csak kicsit diverzifikálja, viszont nagyon is sokat jelent abban, hogy ne romoljon meg a magyar–amerikai viszony.","shortLead":"A kormány Shell-lel kötött megállapodása a magyar energiabeszerzést csak kicsit diverzifikálja, viszont nagyon is sokat...","id":"20200909_USA_Orban_Shell_gaz_lng_raketarendszer_jogallam_lebontasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40323d5e-ffb6-42a3-a4bf-7f5521540cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d744eabf-d30c-4640-b372-edb94f080f2f","keywords":null,"link":"/360/20200909_USA_Orban_Shell_gaz_lng_raketarendszer_jogallam_lebontasa","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:00","title":"Trumpék kérték, Orbánék teljesítették – a \"történelmi\" gázüzlet és ami mögötte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Egy bírósági döntés nem a társadalmi elvárások, hanem a bizonyítékok mentén \"szerveződik\", viszont vérig sértheti a társadalom igazságérzetét. Ez a helyzet a napokban a Kuciak-gyilkosság feltételezett megrendelőinek ügyében hozott ítélettel is. ","shortLead":"Egy bírósági döntés nem a társadalmi elvárások, hanem a bizonyítékok mentén \"szerveződik\", viszont vérig sértheti...","id":"20200908_Szeretettel_Pozsonybol_Kuciak_gyilkossag_felmento_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d929d2b-052d-4218-86be-6108e9487760","keywords":null,"link":"/360/20200908_Szeretettel_Pozsonybol_Kuciak_gyilkossag_felmento_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Kiverte a biztosítékot a Kuciak-gyilkosság ügyében hozott felmentő ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze a maguk módján, de elismerik a másik német prémium márka csúcstermékét.","shortLead":"Persze a maguk módján, de elismerik a másik német prémium márka csúcstermékét.","id":"20200909_BMW_Mercedes_Sosztaly_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d099ec-c740-4028-b694-9662b3957058","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_BMW_Mercedes_Sosztaly_instagram","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:01","title":"Provokatív üzenetet küldött a BMW a Mercedes S-osztálynak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdde13cd-cee7-4a65-ab78-1656f64f34de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy oktató biztosan elkapta a fertőzést, de a diákokkal nem találkozott.","shortLead":"Egy oktató biztosan elkapta a fertőzést, de a diákokkal nem találkozott.","id":"20200907_koronavirus_jarvany_fertozes_szolnok_iskola_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdde13cd-cee7-4a65-ab78-1656f64f34de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bf2cbe-d097-4489-a35c-b190d906cd52","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_jarvany_fertozes_szolnok_iskola_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:18","title":"Karanténban az egész oktatói kar egy szolnoki szakiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","shortLead":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","id":"20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aedfc04-4f60-4d7a-99e1-d4f22003ea48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:41","title":"850 lóerő talán már elég lesz a Porsche 911 Turbo S-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]