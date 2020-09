Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"945082e0-fa6e-46c3-bf11-2ea78b99465e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízezer fölé nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem volt olyan megyéje az országnak, ahol ne találtak volna új fertőzöttet.","shortLead":"Tízezer fölé nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem...","id":"20200910_Koronavirus_szamok_jarvany_terke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=945082e0-fa6e-46c3-bf11-2ea78b99465e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50122072-4fdd-4285-b7f5-2bb14ebb70a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Koronavirus_szamok_jarvany_terke","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:57","title":"Koronavírus: 468-cal nőtt az aktív esetszám, ketten haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9afeda-e266-4661-bb6b-94b82bcef668","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már a magyar felületen is a hamarosan eltűnő régi dizájnra figyelmezteti a felhasználókat.","shortLead":"A Facebook már a magyar felületen is a hamarosan eltűnő régi dizájnra figyelmezteti a felhasználókat.","id":"20200910_uj_facebook_kinezet_dizajn_sotet_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9afeda-e266-4661-bb6b-94b82bcef668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1c2915-4e28-4c6c-a28b-0ce82649f4b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_uj_facebook_kinezet_dizajn_sotet_mod","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:33","title":"Készüljön: 48 óra múlva önnél is eltűnhet a régi Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa31847-7ea9-4a52-bb99-94d63b45b341","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kimi \"Iceman\" Raikkönen és a bizalom ereje.","shortLead":"Kimi \"Iceman\" Raikkönen és a bizalom ereje.","id":"20200909_Kimi_Raikkonen_Alfa_Romeo_Stelvio_Quadrifoglio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa31847-7ea9-4a52-bb99-94d63b45b341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7c4f1c-ae06-44b1-b5fa-139f50a06024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_Kimi_Raikkonen_Alfa_Romeo_Stelvio_Quadrifoglio","timestamp":"2020. szeptember. 10. 04:27","title":"A Jégember nagyot alakít az Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervek szerint 2030-ra közlekedhet Budapesten az ötös metró, ami a Kálvin térig bevitt déli HÉV-vonalat kötné össze az északival.","shortLead":"A tervek szerint 2030-ra közlekedhet Budapesten az ötös metró, ami a Kálvin térig bevitt déli HÉV-vonalat kötné össze...","id":"20200910_Furjes_Balazs_megkezdtuk_az_5os_metro_tervezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc09513-637d-481b-a472-9e54673dea6e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_Furjes_Balazs_megkezdtuk_az_5os_metro_tervezeset","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:15","title":"Fürjes Balázs: Megkezdtük az 5-ös metró tervezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt biztonsági őr vert meg egy vendéget Siófokon.","shortLead":"Egy garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt biztonsági őr vert meg egy vendéget Siófokon.","id":"20200909_biztonsagi_or_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea824b2c-bdc2-4d49-9b86-9e806325a760","keywords":null,"link":"/elet/20200909_biztonsagi_or_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:41","title":"Bíróság elé állt a vendéget leütő biztonsági őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rádión legalábbis nem üzennek az idegenek. De van még mit átkutatni az égen.","shortLead":"Rádión legalábbis nem üzennek az idegenek. De van még mit átkutatni az égen.","id":"20200910_Tizmillio_csillagrendszerben_nincsen_ertelmes_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a31beea-06bc-4340-9d76-c80ab81addfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_Tizmillio_csillagrendszerben_nincsen_ertelmes_elet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:45","title":"Tízmillió csillagrendszerben nincsen értelmes élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bírósághoz fordulna Fekete Zoltán, amiért néhány nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt felfüggesztették az egész megyei szervezetet.","shortLead":"Bírósághoz fordulna Fekete Zoltán, amiért néhány nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt felfüggesztették az egész...","id":"20200909_mszp_pest_megyei_szervezet_feloszlatasa_tisztujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0f4d9e-6124-4582-9647-1336928ced71","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_mszp_pest_megyei_szervezet_feloszlatasa_tisztujitas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 05:58","title":"Leszámolásról beszél az MSZP felfüggesztett Pest megyei elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6f9eef-0f7a-4b35-b22b-0684141b617e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oknyomozással tér vissza a HVG-hez az Indextől Dezső András.","shortLead":"Oknyomozással tér vissza a HVG-hez az Indextől Dezső András.","id":"20200910_Molesztalas_pornograf_felvetelek_mely_hallgatas_es_egy_volt_alpolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df6f9eef-0f7a-4b35-b22b-0684141b617e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b5e49b-b658-4db7-9ec7-991b777e3b9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Molesztalas_pornograf_felvetelek_mely_hallgatas_es_egy_volt_alpolgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:45","title":"Molesztálás, pornográf felvételek, mély hallgatás és egy volt alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]