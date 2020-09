Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komolyabb kiadások helyett inkább felhalmoznak az emberek – állapítja meg a fogyasztói szokásokat vizsgáló EY.","shortLead":"A komolyabb kiadások helyett inkább felhalmoznak az emberek – állapítja meg a fogyasztói szokásokat vizsgáló EY.","id":"20200915_ey_fogyasztas_koronavirus_felhalmozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cfaf85-24da-4abc-b3c8-ba7aa2ab4aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_ey_fogyasztas_koronavirus_felhalmozas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:29","title":"Sokan még mindig nem mozdulnak ki, a többség csak a legszükségesebbekre költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos szivárogtatásairól ismert Jon Prosser ezúttal néhány koncepcióképet mutatott arról, az általa ismert információk alapján hogyan néz ki az Apple AirTag.","shortLead":"A pontos szivárogtatásairól ismert Jon Prosser ezúttal néhány koncepcióképet mutatott arról, az általa ismert...","id":"20200914_apple_airtag_koncepciokep_jon_prosser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871cb68f-9b89-4749-8528-cc6adb5fd1e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_airtag_koncepciokep_jon_prosser","timestamp":"2020. szeptember. 14. 21:03","title":"Így nézhet ki az Apple kedden debütáló vadonatúj kütyüje, az AirTag – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","shortLead":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","id":"20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c1ae8-be83-4cbe-9179-e6e0ce5d697d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:40","title":"Ókori romok között tarthatják meg a tanórákat Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz külügyminiszter az állami tévének adott interjút, hogy biztosítsa a választókat: a Kreml bizony lesöpri a válláról az uniós szankciókat, de azért megtorlás is lesz.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter az állami tévének adott interjút, hogy biztosítsa a választókat: a Kreml bizony lesöpri...","id":"20200913_Lavrov_Moszkva_nem_akar_Europa_szeszelyeitol_fuggeni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefe3f9b-8644-449f-a8cf-c994f7dca4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200913_Lavrov_Moszkva_nem_akar_Europa_szeszelyeitol_fuggeni","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:33","title":"Lavrov: Moszkva nem akar Európa szeszélyeitől függeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már meghaladja a kilencezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már meghaladja a kilencezret.","id":"20200915_koronavirus_magyarorszag_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf30be2b-cb7e-4d22-a8c4-9b5eaf40a4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_magyarorszag_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:08","title":"726 új magyar fertőzött van, és meghalt négy beteg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Naponta átlagosan több, mint 2500 mintát vesznek le.","shortLead":"Naponta átlagosan több, mint 2500 mintát vesznek le.","id":"20200914_Mento_koronavirus_mintavetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72815e4c-e805-4535-bcfb-6cf2388c56fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Mento_koronavirus_mintavetel","timestamp":"2020. szeptember. 14. 05:36","title":"Előfordul, hogy csak két nap múlva mennek a mentők a koronavírus-gyanús esetekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga az elkövető hívta ki a mentőket, hátha tudnak még segíteni az áldozatán, ám a késszúrás halálosnak bizonyult. ","shortLead":"Maga az elkövető hívta ki a mentőket, hátha tudnak még segíteni az áldozatán, ám a késszúrás halálosnak bizonyult. ","id":"20200913_Kerteszkedes_kozben_megittak_negy_liter_bort_gyilkossag_lett_a_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc29ab80-1d50-4a2e-b3af-3b36083bcc26","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kerteszkedes_kozben_megittak_negy_liter_bort_gyilkossag_lett_a_vege","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:00","title":"Kertészkedés közben megittak négy liter bort, gyilkosság lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Babis attól tart, hogy a cseh fertőzöttek magas száma miatt Szlovákiában elrendelt korlátozások a turistákat sújtják majd.","shortLead":"Andrej Babis attól tart, hogy a cseh fertőzöttek magas száma miatt Szlovákiában elrendelt korlátozások a turistákat...","id":"20200915_csehorszag_szlovakia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25af20ac-44ce-4878-94e4-82bc305358b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_csehorszag_szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:14","title":"Egymásra mutogat a koronavírus miatt Csehország és Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]