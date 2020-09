Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb intézményekben indokolt lehet ilyen eszközöket elhelyezni a köznevelési államtitkár szerint. ","shortLead":"A nagyobb intézményekben indokolt lehet ilyen eszközöket elhelyezni a köznevelési államtitkár szerint. ","id":"20200915_koronavirus_jarvany_iskola_oktatas_maruzsa_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b85df7-2fb6-4721-9475-0657177f4bca","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_jarvany_iskola_oktatas_maruzsa_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:23","title":"Hőkamerával is szűrhetik a koronavírus-gyanús diákokat az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga futballklubtól.","shortLead":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga...","id":"20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8fdec-6713-473d-8b9f-48971a9587e3","keywords":null,"link":"/sport/20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:30","title":"Huszonöt napig volt Bölöni a Gent vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol új órák és új táblagépek is előkerültek – csak éppen a menetrend szerint szeptemberben érkező iPhone nem. Cserébe az Apple Watch-ból és az iPadből is van olcsóbb újdonság is.","shortLead":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol...","id":"20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb93c68-8690-43de-a4f4-085e790146cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:53","title":"Négy új készüléket is bemutatott az Apple, olcsóbb modelleket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cf1c2f-a0f0-4192-944a-6a3ea1d08f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ebből 150 darab készül összesen.","shortLead":"Igaz, ebből 150 darab készül összesen.","id":"20200914_Egy_Porschet_lehetne_venni_a_Aston_Martin_jatekszimulatoranak_aran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62cf1c2f-a0f0-4192-944a-6a3ea1d08f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e3b1fc-1052-4645-b8f3-bf44ffc7db0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Egy_Porschet_lehetne_venni_a_Aston_Martin_jatekszimulatoranak_aran","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:32","title":"Egy Porschét lehetne venni a Aston Martin játékszimulátorának árán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus elmondta a vádhatóság képviselőjének, mire emlékszik a mérgezése előttről.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus elmondta a vádhatóság képviselőjének, mire emlékszik a mérgezése előttről.","id":"20200915_alekszej_navalnij_mergezes_uzenet_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f8dd2d-83df-4b31-ab0d-b88ceaa2785e","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_alekszej_navalnij_mergezes_uzenet_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:42","title":"Navalnij német ügyésszel beszélt és a kórházi ágyáról üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","shortLead":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","id":"20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41df563-d850-4ca1-9bf3-6c6b17d8bc5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:18","title":"Elismerte a gyermekpornográfiáról szóló vádakat az egykori német válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint az Index is megerősítette, hogy többen megfertőződtek. ","shortLead":"A lap szerint az Index is megerősítette, hogy többen megfertőződtek. ","id":"20200915_koronavirus_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefe075f-3115-4a9e-898f-afc903b92f06","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_index","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:54","title":"Media1: Hárman is koronavírusosak az Indexnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet az ügyében, kémkedéssel és költségvetési csalással vádolják. ","shortLead":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet...","id":"20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb2dec-fe18-49a1-b873-da129326b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:52","title":"Hamarosan ítélet születhet KGBéla ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]