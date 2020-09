Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány további beruházásokról is tárgyal a francia székhelyű vállalattal.","shortLead":"A kormány további beruházásokról is tárgyal a francia székhelyű vállalattal.","id":"20200916_Meg_egy_Airbusuzem_letesulhet_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1179861-ffa5-4903-8d83-08d09556627c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Meg_egy_Airbusuzem_letesulhet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:35","title":"Még egy Airbus-üzem létesülhet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21fbdf-2ac9-4412-93d6-7ac4a55717dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techvilág egyelőre a napokban elindított Surface Duóval van elfoglalva, de azért nem szabad elfeledkezni a Microsoft másik ígéretes eszközéről, a Surface Neóról sem. Ez a készülék, amint egy interjúból kiderült, késik ugyan, de nem függesztették fel a gyártását.","shortLead":"A techvilág egyelőre a napokban elindított Surface Duóval van elfoglalva, de azért nem szabad elfeledkezni a Microsoft...","id":"20200916_panos_panay_microsoft_surface_neo_megjelenes_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad21fbdf-2ac9-4412-93d6-7ac4a55717dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439f03b9-5c66-4963-aa63-ad12e8b4f831","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_panos_panay_microsoft_surface_neo_megjelenes_2022","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:43","title":"Microsoft-vezér: Meg fog jelenni a különleges PC, csak később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több a koronavírusos.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több...","id":"20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477da3d-2fbe-4d64-9b15-2f5be575052c","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:47","title":"Egyre több az idős koronavírus-fertőzött Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szuga Josihide Orbán szerint a konzervatív értékek tisztelete iránt is elkötelezett.","shortLead":"Szuga Josihide Orbán szerint a konzervatív értékek tisztelete iránt is elkötelezett.","id":"20200916_orban_viktor_japan_miniszterelnok_szuga_josihide","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22950535-f023-4424-a253-203c0f33649d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_orban_viktor_japan_miniszterelnok_szuga_josihide","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:55","title":"Orbán meghívta Magyarországra az új japán miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469890fe-73b0-47fe-b244-49afe9aceeac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modellt kifejezetten a kínai piacra tervezték, ahol sofőrös autóként használják az üzleti limuzin nyújtott változatát. ","shortLead":"A modellt kifejezetten a kínai piacra tervezték, ahol sofőrös autóként használják az üzleti limuzin nyújtott...","id":"20200917_Hosszitott_valtozatot_is_kapott_a_frissitett_BMW_5os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469890fe-73b0-47fe-b244-49afe9aceeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60499216-e4e8-439d-a32d-74b561a2d436","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Hosszitott_valtozatot_is_kapott_a_frissitett_BMW_5os","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:21","title":"Megérkezett a frissített 5-ös BMW hosszított változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lesznek olcsóak a PlayStation 5-höz készült hivatalos kiegészítők, és néhány szoftver esetében is szélesebbre kell majd nyitniuk a pénztárcájukat a játékosoknak.","shortLead":"Nem lesznek olcsóak a PlayStation 5-höz készült hivatalos kiegészítők, és néhány szoftver esetében is szélesebbre kell...","id":"20200917_sony_playstation_5_ps5_konzoljatek_konzol_jatekszoftver_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63d42cf-9a9b-4d40-8180-e21874d23a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_sony_playstation_5_ps5_konzoljatek_konzol_jatekszoftver_videojatek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:03","title":"Itt vannak az árak: ennyibe kerülnek majd a PS5-ös játékok és kiegészítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Debrecen és Veszprém is a drágább városok között van. ","shortLead":"Debrecen és Veszprém is a drágább városok között van. ","id":"20200916_22_millio_forintnal_is_dragabb_egy_panel_Sopronban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b8b3c1-69fa-4a49-bbcb-969aeb10315d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_22_millio_forintnal_is_dragabb_egy_panel_Sopronban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:27","title":"22 millió forintnál is drágább egy panel Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b64f2c-4d8d-4767-87ea-c56cc9cb9300","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. megtervezte, most a Fejér-B.Á.L. Zrt. kivitelezi a felcsúti Endresz György Általános Iskola újjáépítését.","shortLead":"A Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. megtervezte, most a Fejér-B.Á.L. Zrt...","id":"20200917_Meszaros_Lorinc_iskola_Felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80b64f2c-4d8d-4767-87ea-c56cc9cb9300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00bef0a-c7ec-48d8-a157-84911704225a","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Meszaros_Lorinc_iskola_Felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:59","title":"Mészáros Lőrinc gyerekei 4,5 milliárd forintért építhetnek iskolát Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]