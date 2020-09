Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","shortLead":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","id":"20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5620f4e-5103-445d-abde-ae315ec6da63","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:36","title":"Magyar helyszínnel próbálják lejáratni Joe Bident egy Trump-párti reklámfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78ab87b-18c4-4f0c-8212-dd6e98550cbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Virág Judit Galéria szerint évek óta nem fizettek ilyen sokat Munkácsy-képért.","shortLead":"A Virág Judit Galéria szerint évek óta nem fizettek ilyen sokat Munkácsy-képért.","id":"20200921_munkacsy_mihaly_fasor_aukcio_arveres_virag_judit_galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b78ab87b-18c4-4f0c-8212-dd6e98550cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b214aca-d6e8-48df-ae17-b584e50faf18","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_munkacsy_mihaly_fasor_aukcio_arveres_virag_judit_galeria","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:41","title":"90 millióért kelt el egy Munkácsy-festmény egy budapesti árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napig lesznek iratkaranténban a dokumentumok.","shortLead":"Két napig lesznek iratkaranténban a dokumentumok.","id":"20200921_karanten_ugyeszsegek_irat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b188403b-d668-4365-b5cf-8c44746714b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_karanten_ugyeszsegek_irat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:52","title":"Karanténba kerülnek az ügyészségeken az iratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő levélben küldött ricint, egy kis mennyiségben is halálos mérget a Fehér Házba.","shortLead":"A nő levélben küldött ricint, egy kis mennyiségben is halálos mérget a Fehér Házba.","id":"20200921_donald_trump_ricin_mereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b16d6f2-84bb-48a5-b1d5-02072fa7c4f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_donald_trump_ricin_mereg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:16","title":"Elfogták az embert, aki mérget küldhetett Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50bc77-147e-4098-b466-948ec4b39b51","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Érzéketlenség, kapzsiság, felelőtlenség, irigység, önzőség, cserbenhagyás, szegénység és rengeteg pénz. Egy 45 éve született klasszikus album hívószavai csak felerősödtek a megjelenése óta eltelt időben.","shortLead":"Érzéketlenség, kapzsiság, felelőtlenség, irigység, önzőség, cserbenhagyás, szegénység és rengeteg pénz. Egy 45 éve...","id":"202038__pink_floyd__barcsak_itt_lennel__kisertet_astudioban__gyemant_fokozatu_tamogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec50bc77-147e-4098-b466-948ec4b39b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05297a28-b705-440d-96cf-a31c34da8d96","keywords":null,"link":"/360/202038__pink_floyd__barcsak_itt_lennel__kisertet_astudioban__gyemant_fokozatu_tamogatott","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:00","title":"45 éves a Pink Floyd szívszorító remekműve, a Wish You Were Here","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5023d9de-f07c-4f9b-93b5-392325e8d38f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank már két éve fellépett a pozsonyi székhelyű biztosítóval szemben.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank már két éve fellépett a pozsonyi székhelyű biztosítóval szemben.","id":"20200921_Felfuggesztette_NOVIS_Biztosito_szlovak_jegybank_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5023d9de-f07c-4f9b-93b5-392325e8d38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62583d-3e62-460c-a868-ff43d444486a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_Felfuggesztette_NOVIS_Biztosito_szlovak_jegybank_MNB","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:41","title":"Felfüggesztette a NOVIS Biztosító termékeinek forgalmazását a szlovák jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindegy, hogy a játékosok állítva vagy fektetve helyezik majd el a PlayStation 5-öt, mindenképp sok helyet foglal majd el. Ilyen nagy még a PlayStation 3 sem volt.","shortLead":"Mindegy, hogy a játékosok állítva vagy fektetve helyezik majd el a PlayStation 5-öt, mindenképp sok helyet foglal majd...","id":"20200921_sony_playstation_5_ps_5_merete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5f9a7b-15e4-4feb-b2ed-c22abc03db65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_sony_playstation_5_ps_5_merete","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:33","title":"Hatalmas lesz a PlayStation 5, a most előkerült fotók bizonyítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05aeb7a9-5bc3-4638-8e09-cb8a84123ea5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európaiak \"a kisujjukat sem mozdítják\" az iráni fegyverkereskedelem megakadályozására - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában. ","shortLead":"Az európaiak \"a kisujjukat sem mozdítják\" az iráni fegyverkereskedelem megakadályozására - jelentette ki Mike Pompeo...","id":"20200920_Iran_miatt_tamadja_az_unios_allamokat_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05aeb7a9-5bc3-4638-8e09-cb8a84123ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45dde803-8931-4254-a7dc-c3dfee80bf31","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Iran_miatt_tamadja_az_unios_allamokat_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:05","title":"Irán miatt támadja az uniós államokat az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]