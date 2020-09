Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200909_koronavirus_friss_szamok_uj_fertozottek_halottak_megyei_bontas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3edc54f4-6e94-44ec-8f04-b6dcfafcebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed123f1-bb67-4b74-8e91-d2df4fa94e02","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_koronavirus_friss_szamok_uj_fertozottek_halottak_megyei_bontas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:57","title":"Elhunyt két beteg és 411 fővel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Eddig is elég zavaros állóvízbe dobott követ a brit kormány azzal, hogy a Brexit-tárgyalások keddi fordulója előtt kiderült: gyakorlatilag felülírnák a nagy nehezen összehozott kilépési megállapodást. Az EU fenyegetése csak hab a tortán.","shortLead":"Eddig is elég zavaros állóvízbe dobott követ a brit kormány azzal, hogy a Brexit-tárgyalások keddi fordulója előtt...","id":"20200907_nagy_britannia_Brexitmegallapodas_ujrakezdodhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2861e5b2-a63c-463f-948b-c9e5173de25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_nagy_britannia_Brexitmegallapodas_ujrakezdodhet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:30","title":"Felrúgnák a britek a Brexit-megállapodást, újrakezdődhet a cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már előrendelhető a Fitbit Sense okosóra, amelybe később – várhatóan egy szoftverfrissítést követően – az EKG készítésének lehetősége is bekerül.","shortLead":"Már előrendelhető a Fitbit Sense okosóra, amelybe később – várhatóan egy szoftverfrissítést követően – az EKG...","id":"20200907_fitbit_sense_okosora_egeszsegugyi_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f0e80a-8a16-4caf-9376-1fb78d1896c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_fitbit_sense_okosora_egeszsegugyi_funkciok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:03","title":"Itt az új Fitbit okosóra, még EKG is kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került, szeptember 15-től újabb két cég, a Samsung, valamint a szintén dél-koreai SK Hynix is megvonja a kínai vállalattól az alkatrészeit. ","shortLead":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került...","id":"20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1037381c-d01e-4303-9f48-3a7eea1db72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:33","title":"Újabb pofon a Huaweinek, elveszik tőlük a memóriachipeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most már csak húsz évet kell ülniük az újságíró brutális meggyilkolásáért.","shortLead":"Most már csak húsz évet kell ülniük az újságíró brutális meggyilkolásáért.","id":"20200907_Hasogdzsi_szaud_arabia_mohamed_bin_szalman_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b61f0d-c66f-4fb0-970b-4fe7255984e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Hasogdzsi_szaud_arabia_mohamed_bin_szalman_gyilkossag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:16","title":"Hasogdzsi-ügy: eltörölték öt elkövető halálbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226578d0-69c3-4cf8-b814-829f612f446a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„A kataklizma árt a művészetnek” – hangzik el az egyszerű, ám velős megállapítás Az ember gyermeke című filmben. Kisebb túlzással ez az elcsépelt és talán egyértelmű megállapítás mostanra kezd életszerűvé válni. Hiszen az elmúlt időszak globális történései egyértelműen nem kedveznek a kultúrának, sőt megbénítják azt, illetve a képzőművészeti életet. Aminek jeles példája többek közt számtalan meg nem tartott, jobban mondva elhalasztott művészeti esemény, illetve a kisebb-nagyobb intézmények időszakos bezárása.","shortLead":"„A kataklizma árt a művészetnek” – hangzik el az egyszerű, ám velős megállapítás Az ember gyermeke című filmben. Kisebb...","id":"20200908_Lesz_ido_elgondolkodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226578d0-69c3-4cf8-b814-829f612f446a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f28fe2-91c9-4b38-bf19-037449b6c205","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200908_Lesz_ido_elgondolkodni","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:33","title":"Lesz idő elgondolkodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő, hogy a valóságban is megnézzék, hogyan repül a szerkezet.","shortLead":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő...","id":"20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e29ac-b669-4602-959a-3b355ac7e2d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:33","title":"Videó: Kipróbálták az új V-alakú repülőgép prototípusát, és nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lemondott rektorhelyettes nyilatkozatára reagálva adott ki közleményt az Állami Számvevőszék. ","shortLead":"A lemondott rektorhelyettes nyilatkozatára reagálva adott ki közleményt az Állami Számvevőszék. ","id":"20200908_A_Szamvevoszek_figyelmeztetest_adott_ki_a_Szinmuveszeti_atadasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace3166-115e-4f61-a596-5ef2de5cb32a","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_A_Szamvevoszek_figyelmeztetest_adott_ki_a_Szinmuveszeti_atadasahoz","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:05","title":"Megszólalt az ÁSZ: A Színművészeti gazdálkodását 10 éve sorozatos és visszatérő szabálytalanságok jellemzik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]