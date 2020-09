Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a parlament őszi nyitánya, ezúttal napirend előtti kérdéseket tettek fel az ellenzéki képviselők Orbán Viktornak. A legtöbben az ingyenes koronavírustesztet követelték, a harmadiknál már csak nevettek a kormánypártiak.","shortLead":"Folytatódik a parlament őszi nyitánya, ezúttal napirend előtti kérdéseket tettek fel az ellenzéki képviselők Orbán...","id":"20200921_Orban_azonnali_ellenzek_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b07cb7-a317-49c8-86c4-e4444fdd19ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_azonnali_ellenzek_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:28","title":"A kormánypártok már csak nevettek az ellenzék harmadik ingyentesztet követelő kérdésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden valószínűség szerint az olcsóbb Galaxy S20 lesz a szerdai virtuális Samsung-bemutató főszereplője. Azonban már ki is szivárgott egy videó, ami közelebbről is bemutatja a készüléket.","shortLead":"Minden valószínűség szerint az olcsóbb Galaxy S20 lesz a szerdai virtuális Samsung-bemutató főszereplője. Azonban már...","id":"20200921_samsung_galaxy_s20_fe_telefon_megjelenes_elotti_hands_on_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117bac4d-5cfc-4bb1-a928-4593f671731d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_samsung_galaxy_s20_fe_telefon_megjelenes_elotti_hands_on_video","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:03","title":"Közelebbről is megnézheti a Samsung még be sem mutatott új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","shortLead":"Az istvántelki MÁV-műhely képét is bevetették az elnökválasztási kampányban.","id":"20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb1b64-5574-4f7e-8dce-a005f8d5ca18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5620f4e-5103-445d-abde-ae315ec6da63","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_Joe_Biden_Budapest_Donald_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:36","title":"Magyar helyszínnel próbálják lejáratni Joe Bident egy Trump-párti reklámfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528cb19b-c818-4e89-8384-99d20edd15cf","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Mivel az önkormányzati megrendelők szép lassan eltűnnek, a befektetők pedig a járvány miatt kivárnak, a hazai építőipar sorsa nagyrészt az államtól függ. Ráadásul a számlák kifizetésének csúszása miatt az év végéig több mint 250 milliárd forintnyi tartozás halmozódhat fel az ágazatban.","shortLead":"Mivel az önkormányzati megrendelők szép lassan eltűnnek, a befektetők pedig a járvány miatt kivárnak, a hazai építőipar...","id":"202038__epitoipar__kivaras__fekete_barkacsolas__berozsdasodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528cb19b-c818-4e89-8384-99d20edd15cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7874213-b5d7-42b9-b505-a5a4467cd6c3","keywords":null,"link":"/360/202038__epitoipar__kivaras__fekete_barkacsolas__berozsdasodas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:00","title":"Tömeges leépítés és több száz milliárdos lánctartozás is sújtja az építőipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rosszullétekor viselt öltözéke bizonyítékként szolgálhatna arra, hogy valóban megmérgezték.","shortLead":"Rosszullétekor viselt öltözéke bizonyítékként szolgálhatna arra, hogy valóban megmérgezték.","id":"20200921_alekszej_navalnij_mergezes_ruhak_moszkva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3df4072-9964-4b7a-9050-088bb2aedaf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_alekszej_navalnij_mergezes_ruhak_moszkva","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:26","title":"Navalnij a ruháit követeli Oroszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","shortLead":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","id":"20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314e29a1-0a85-4f10-8c90-f6572a73b630","keywords":null,"link":"/sport/20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:05","title":"Húszezer néző előtt rendeznek F1-es futamot októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube mesterséges intelligenciája a jövőben felcímkézi azokat a videókat, amelyekről úgy ítéli meg, nem gyerekeknek valók.","shortLead":"A YouTube mesterséges intelligenciája a jövőben felcímkézi azokat a videókat, amelyekről úgy ítéli meg, nem gyerekeknek...","id":"20200922_youtube_korhatar_video_mesterseges_intelligencia_tartalom_szurese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f9de8a-5ddb-43e8-af2c-8d6d1f0e4680","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_youtube_korhatar_video_mesterseges_intelligencia_tartalom_szurese","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:03","title":"Bevezeti a korhatárszűrőt a YouTube, be kell jelentkezni a videózáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű, iránymutatás helyett inkább megpróbálta saját történetté formálni a mögöttünk hagyott időszakot. A liberálisokat azért szidja, mert abban nincs rizikó, az Európában felhúzott új védelmi vonallal pedig elárulja, mennyire van egyedül. A háborús retorikából most sem engedett.","shortLead":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű...","id":"20200921_Orban_essze_libernyak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02840b27-ff34-405e-8ad6-a7f6dae40476","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_essze_libernyak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:00","title":"Orbán veri a harci dobot, hogy elterelje a figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]