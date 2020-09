Elképesztő bizonytalanságot hozott a koronavírus az élet minden területére – és így a gazdaságba és a befektetői piacokra is. Szokatlan mozgásokat is eredményez a mostani helyzet – és megannyi kérdést. Az aranyba bizonytalan időkben gyakran fektetnek, a többi nemesfémmel azonban már nem teljesen ez a helyzet. Na de érdemes aranyba, ezüstbe és platinába fektetni most?

„Az arany egy hosszútávú befektetés a félelembe” – mondta az aranyról világ egyik legismertebb befektetője, Warren Buffet. A Berkshire Hathaway vezetője ezt úgy magyarázta, hogy ha az emberek jobban félnek, azon kaszálhatnak a befektetők, ha kevésbé félnek, akkor a befektető ezen veszíthet. Önmagában az arany azonban nem csinál semmit.

Gondoljunk csak az aranytartalék szóra: jelentheti egy ország nemesfémkészletét, és azt a fedezetet, ami a nemzeti bankban a pénz fedezetül szolgál. Átvitt értelemben pedig kiaknázatlan erő, érték és képesség, amihez hozzányúlhatunk, ha éppen a szükség úgy hozza. De mindkét jelentéshez kapcsolódik a biztonság érzete.

Azt pedig, hogy az emberek most félnek, mi sem példázza jobban, hogy egekben az arany ára: a nemesfém most először lépte át az unciánkénti 2000 dolláros árat, így a komoly befektetők és az újonnan fellelkesült day-traderek is az arany előnyeiről beszélnek. Egy friss kutatás szerint hatból egy amerikai vásárolt aranyat, vagy valamilyen más nemesfémet az elmúlt három hónapban és minden negyedik ember komolyan gondolkodik azon, hogy ebbe invesztál. De közel sem csupán amerikai trendről beszélhetünk: az Arany Világtanács is arról számolt be, hogy jelentősen megnőtt a befektetési célú aranyvásárlás 2020 első negyedévében: világszerte rekordszintre nőtt az arany befektetési alapok állománya.

A kínálat és az aranykitermelés azonban csökkent, ugyanis a világjárvány miatt mind a bányák működése, mind a nemesfém újrahasznosítása megakadt.

Ruchir Sharma nemzetközi befektető egyenesen azzal kezdte a New York Times számára írt véleménycikkét az aranyról, hogy idén a legjobban teljesítő befektetési eszköz – arra int azonban, hogy ez nem jó jel. Az aranyra ugyanis már egy jó ideje akképp tekint a befektetői piac, mint ami amolyan mentsvárként szolgál. És többnyire egy gazdasági válság előszelét megérezve kezdik el felvásárolni. Egy másik aggasztó tendencia pedig az, hogy az USA-ban sokan a központi bankok és a kormányzati gazdaságélénkítő programok révén vásárolnak aranyat a könnyű pénzszerzés reményében, ami azonban felveri az inflációt.

A szerző kitér arra is, hogy a komoly befektetők már jó ideje nem foglalkoztak túlságosan az arannyal, hiszen az csak áll, de nem jövedelmez igazán semennyit. A szintén a földből kiásott aranyt akár az olajhoz vagy a vashoz is hasonlíthatnánk: a legtöbb ilyen árucikk ára hol fent, hol lent van – de összességében az idők során túl nagyot nem nő az értékük. Azonban ami a hátránya, az az előnye is: nagyjából stabilan tartja az értékét, amíg más befektetési eszközök ára hol a mélyben, hol a csúcson van. Az elmúlt száz év során az arany ára átlagosan évente csupán 1,1 százalékkal emelkedett – szemben az amerikai részvények 6,5 százalékos növekedésével, és még az egyik legstabilabbnak, legkockázatmentesebbnek kikiáltott 10 éves amerikai államkötvény is magasabb éves hozamot produkált.

A történelem során az aranyat akkor értékelték a legjobban, amikor a kamatlábak az infláció alatt voltak. Amint az inflációval korrigált értékek negatívba fordultak, a befektetők kényelmesebbnek látták, ha aranyban tárolták a pénzüket még akkor is, ha az nem igazán kamatozott semmit. És ugyanennek lehetünk most is szemtanúi – a befektetők pedig összességében 30 százalékkal verték már fel idén az arany árát.

Ez pedig az ezüst világpiaci árára is kihat: az arany felveri az ezüst árát is, ami jelenleg egyre csak emelkedik az általában alacsony szintről felfelé, az emberek ugyanis ugyanennek a trendnek egy olcsóbb alternatíváját látják benne. De nem csak ez: az ezüst ára amiatt is emelkedik, mert egyre nagyobb az ipar igénye az alapanyagra – írta a Marketwatch. „Az ezüst látványosan felépült mostanra, ezért sokan azzal számolnak, hogy itt az ideje ebbe fektetni. És azzal, hogy az arany is előtört, mint befektetési célpont, az erre a fémre is hatással van” – mondta a lapnak Fawad Razaqzada, piaci elemző.

A platinabányászatnak is betett a koronavírus-járvány: a dél-afrikai bányák forrás és befektetések hiányában egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Pedig az ország biztosítja a világ platinakínálatának 75 százalékát. A nemesfémre való igény és annak a felhasználása is átalakulóban van: míg a platinát elsősorban katalizátorcsoportok gyártásához használják, az autóipar mostanra az elektromos járművek felé mozdult el. A platina kitermelése egyébként 2006-ban érte el a csúcsát. Dél-Afrika 130 éves aranyipara is egyre nehezebb helyzetben van: a földrajzi kihívások (így a bányák és az aranylelőhelyek egyre lentebbi fekvése) miatt egyre költségesebb az arany kitermelése.