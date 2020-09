Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A hatalom propagandistái cinikus módon, a jogállamiság védelmezőinek szerepébe bújva támadják azt, aki nyilvánosan gondolkodik azon, hogy egy esetleges ellenzéki győzelmet követően a jogállam jogállami módszerekkel helyreállítható-e, avagy más megoldást kell találni. Az ELTE tanárának, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet munkatársának véleménycikke. A hatalom propagandistái cinikus módon, a jogállamiság védelmezőinek szerepébe bújva támadják azt, aki nyilvánosan gondolkodik azon, hogy egy esetleges ellenzéki győzelmet követően a jogállam jogállami módszerekkel helyreállítható-e, avagy más megoldást kell találni.

2020. szeptember. 29. 16:00

Fleck Zoltán: Kik a jogállam valódi ellenségei?

Meghalt az a csurgói asszony, akinek fertőtlenítőszerrel mosták ki a hasüregét

Hiányzó felirat miatt cserélhették össze a fertőtlenítőt a sóoldattal.

2020. szeptember. 28. 19:32

A nemrég elhunyt Chadwick Bosemanről újabb szívmelengető történet derült ki

Sienna Miller beszélt arról, hogy a színész felajánlotta neki a fizetése egy részét.

2020. szeptember. 29. 16:30 A jelek szerint a válságnak aligha lesz békés megoldása, már csak azért sem, mert közben egy új szereplő, Törökország is aktivizálja magát.

2020. szeptember. 28. 17:40

Nehézfegyverzettel és törökökkel zajlik már Karabahban az örmény–azeri háború

Itt az EU-elnökség javaslata, mégsem kötnék olyan szigorúan a jogállamisághoz a kifizetéseket

Az EU-büdzsé védelméről szóló javaslatról a tagállamok képviselői szerdán tárgyalnak először.

2020. szeptember. 28. 17:45

33 ezerszer figyelték meg, hogy fűbe harap a marha – megfejtették az ízlését

A pásztorok bevonásával végzett vizsgálatból kiderült, hogy a szarvasmarhák száznál is több növényfajt ismernek fel és mindegyikhez más módon viszonyulnak a legelőn – tájékoztatott az Ökológiai Kutatóközpont.

2020. szeptember. 28. 16:03

Mozgalmat indított az Epic Games, hogy kikényszerítse a változást az alkalmazásbolttal kapcsolatos szabályozásán.

Több cég és szervezet is beállt az Epic Games mögé, hogy elérjék az Apple-nél, változtasson az alkalmazásbolttal kapcsolatos szabályozásán.

2020. szeptember. 28. 19:03 Apple-től

Rossi keretet hirdetett, Dzsudzsák és Kleinheisler se játszik októberben

Négy újoncot hívott be a válogatott keretébe a szövetségi kapitány.

2020. szeptember. 28. 16:35