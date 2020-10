Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy dél-koreai gyártó által készített koronavírustesztet már jóváhagyott az Egészségügyi Világszervezet, egy amerikaira pedig hamarosan áldását adhatja. Első körben az alacsony és közepes jövedelmű országok kaphatnak ezekből.","shortLead":"Egy dél-koreai gyártó által készített koronavírustesztet már jóváhagyott az Egészségügyi Világszervezet, egy amerikaira...","id":"20201001_koronavirus_gyorsteszt_abbott_sd_biosensor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea472116-1ea3-435b-bda0-2884993689b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_koronavirus_gyorsteszt_abbott_sd_biosensor","timestamp":"2020. október. 01. 09:03","title":"1500 forintért 15–30 percen belül eredményt mutat az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86769e0a-623c-41fe-bcc8-f146508df239","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember, aki még ma sem hagyja ki egy koncertjén sem, hogy szakadt farmerban, meztelen felsőtesttel üvöltse, hogy „I wanna be your dog”, most a luxusdivatcég modelljeit népszerűsíti. És Iggy Popnak ez is jól áll.","shortLead":"Az ember, aki még ma sem hagyja ki egy koncertjén sem, hogy szakadt farmerban, meztelen felsőtesttel üvöltse, hogy „I...","id":"20201001_A_punk_keresztapja_ezuttal_egy_Guccireklamban_tunik_fel_a_papagajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86769e0a-623c-41fe-bcc8-f146508df239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfa18e7-c3dc-4116-b3ef-c083c857a928","keywords":null,"link":"/elet/20201001_A_punk_keresztapja_ezuttal_egy_Guccireklamban_tunik_fel_a_papagajaval","timestamp":"2020. október. 01. 10:43","title":"A punk keresztapja ezúttal egy Gucci-reklámban tűnik fel a papagájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 31-én mondtak fel, most lejárt a 30 napos felmondási idejük, a patthelyzet viszont továbbra is fennáll a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE). Vidnyánszky Attila szerint \"fájó lesz a kijózanodás\".","shortLead":"Augusztus 31-én mondtak fel, most lejárt a 30 napos felmondási idejük, a patthelyzet viszont továbbra is fennáll...","id":"20200930_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ade7c-ee24-4869-856f-13f42d34b291","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 30. 21:27","title":"Ők nem így képzelték el a rendet – búcsúzott az SZFE vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szárazság és a tavaszi fagy miatt 15-20 százalékos terméskiesés várható az egyes fajtáknál. A kiváló évjárat lehetősége viszont így is megvan.","shortLead":"A szárazság és a tavaszi fagy miatt 15-20 százalékos terméskiesés várható az egyes fajtáknál. A kiváló évjárat...","id":"20201001_bor_szolotermes_szolo_szarazsag_legli_otto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ea7ab7-0e2d-4304-b72c-311aad063bbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_bor_szolotermes_szolo_szarazsag_legli_otto","timestamp":"2020. október. 01. 16:52","title":"Kevesebb bor lesz idén, de a minőségre nem lehet panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4941b68-0d67-44ab-bf98-ab1706893cd0","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Generációk óta velünk él a Flintstone család, amely a legendás Hanna–Barbera-páros sok más legendás rajzfilmje közül az első volt, amely eredendően felnőtteknek készült, így minden más rajzfilmet is megelőzve először került főműsoridőben a tévébe. A sorozat nálunk azért is különleges, mert a magyar szöveggel és szinkronnal talán jobb is, mint az eredeti.","shortLead":"Generációk óta velünk él a Flintstone család, amely a legendás Hanna–Barbera-páros sok más legendás rajzfilmje közül...","id":"20200930_flintstone_csalad_60_hanna_barbera_fredi_beni_romhanyi_jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4941b68-0d67-44ab-bf98-ab1706893cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fa6ecc-37e7-4306-9a08-0f5fcac28194","keywords":null,"link":"/360/20200930_flintstone_csalad_60_hanna_barbera_fredi_beni_romhanyi_jozsef","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:00","title":"A kőkorszak örök: 60 éve rajzolja karikatúránkat Frédi és Béni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","shortLead":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","id":"20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0932fbda-62b7-44fe-9bbc-d0c97be7842b","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","timestamp":"2020. október. 01. 06:49","title":"A Film- és Médiaintézetet is blokád alá vették a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vannak produkciók, amelyeket a járvány sem tud megakasztani. Ráadásul hamarosan a harmadik rész forgatása is befejeződik.","shortLead":"Vannak produkciók, amelyeket a járvány sem tud megakasztani. Ráadásul hamarosan a harmadik rész forgatása is...","id":"20200930_Amirol_nem_tudtuk_hogy_szuksegunk_van_ra_jon_az_Avatar_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28a3aba-8812-47d0-9b96-bf5508ab5a27","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Amirol_nem_tudtuk_hogy_szuksegunk_van_ra_jon_az_Avatar_2","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:41","title":"Amiről nem tudtuk, hogy szükségünk van rá: jön az Avatar 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olyasmivel indultunk egy éve, amit sem az olvasók, sem a szerzők, de pontosan még a szerkesztők sem ismertek. ","shortLead":"Olyasmivel indultunk egy éve, amit sem az olvasók, sem a szerzők, de pontosan még a szerkesztők sem ismertek. ","id":"20201001_Mindannyian_nagyon_sokat_tanultunk__Nagy_Ivan_Zsolt_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2428157-d7c9-429f-9975-4b67f007a3bc","keywords":null,"link":"/360/20201001_Mindannyian_nagyon_sokat_tanultunk__Nagy_Ivan_Zsolt_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. október. 01. 12:30","title":"Mindannyian nagyon sokat tanultunk – Nagy Iván Zsolt a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]