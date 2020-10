Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8055e9bd-17c9-4a8e-96f5-174c135af03b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A címben megfogalmazott kérdésre a válasz: nem. Vagyis nem úgy. De adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor a családban betöltött szerepeinkből ki kell lépnünk, és másik szerepet magunkra ölteni, ha csak időlegesen is. ","shortLead":"A címben megfogalmazott kérdésre a válasz: nem. Vagyis nem úgy. De adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor a családban...","id":"20201001_Lehetek_a_tarsad_es_az_anyad_is_egyszerre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8055e9bd-17c9-4a8e-96f5-174c135af03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3be94e8-1314-453c-850e-fed67f2ff746","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201001_Lehetek_a_tarsad_es_az_anyad_is_egyszerre","timestamp":"2020. október. 01. 13:15","title":"Lehetek a társad és az anyád is egyszerre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce5094b-63e4-426e-8895-304d06499f5d","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"Sokszor elmondott történet a Challenger űrsikló utolsó, tragikus repüléséé, a Netflix új dokumentumfilmje azonban járatlan utat követ a mesélésben. Az áldozatok családtagjai mellett megszólalnak azok is, akiknek a döntése végzetesnek bizonyult. ","shortLead":"Sokszor elmondott történet a Challenger űrsikló utolsó, tragikus repüléséé, a Netflix új dokumentumfilmje azonban...","id":"20200929_Vajon_felaldozhato_het_ember_a_tudomany_erdekeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce5094b-63e4-426e-8895-304d06499f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73c5beb-26a8-4306-b9cc-c600d4573f6f","keywords":null,"link":"/elet/20200929_Vajon_felaldozhato_het_ember_a_tudomany_erdekeben","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:00","title":"Vajon feláldozható hét ember élete a tudomány érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86769e0a-623c-41fe-bcc8-f146508df239","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember, aki még ma sem hagyja ki egy koncertjén sem, hogy szakadt farmerban, meztelen felsőtesttel üvöltse, hogy „I wanna be your dog”, most a luxusdivatcég modelljeit népszerűsíti. És Iggy Popnak ez is jól áll.","shortLead":"Az ember, aki még ma sem hagyja ki egy koncertjén sem, hogy szakadt farmerban, meztelen felsőtesttel üvöltse, hogy „I...","id":"20201001_A_punk_keresztapja_ezuttal_egy_Guccireklamban_tunik_fel_a_papagajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86769e0a-623c-41fe-bcc8-f146508df239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfa18e7-c3dc-4116-b3ef-c083c857a928","keywords":null,"link":"/elet/20201001_A_punk_keresztapja_ezuttal_egy_Guccireklamban_tunik_fel_a_papagajaval","timestamp":"2020. október. 01. 10:43","title":"A punk keresztapja ezúttal egy Gucci-reklámban tűnik fel a papagájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren Mohamed bin Rásid al-Maktúm, dubaj uralkodója.","shortLead":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren...","id":"20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6ced50-7925-40fe-83f0-e1fda3bad865","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:03","title":"2024-ben űrszondát küld a Holdra az Egyesült Arab Emírségek, 2117-ig beköltözne a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f93a41d-d262-4fd0-9ebb-02650d960856","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Finom csillagok nevű terméket kivonták a forgalomból, a Nébih arra kéri a vásárlókat, ha vettek belőle, ne egyék meg.","shortLead":"A Finom csillagok nevű terméket kivonták a forgalomból, a Nébih arra kéri a vásárlókat, ha vettek belőle, ne egyék meg.","id":"20200930_femdarabka_muller_kakaos_sutemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f93a41d-d262-4fd0-9ebb-02650d960856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29aebae9-de1a-4e84-8673-bfe1dcabb3e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_femdarabka_muller_kakaos_sutemeny","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:45","title":"Fémdarabkákat találtak a Müller egyik kakaós süteményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","shortLead":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","id":"20200930_acdc_pwr_up_album","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f38ee6-acbc-4ece-9a4a-0ae2dc5ad94b","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_acdc_pwr_up_album","timestamp":"2020. szeptember. 30. 22:10","title":"Meglepetés: a régi tagokkal együtt tér vissza az AC/DC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem korlátozza a Google, hogy a Meetet ingyen használók mennyi ideig telefonálhatnak egyszerre a szolgáltatással. Változás lesz, de jóval később, mint eredetileg tervezték.","shortLead":"Mégsem korlátozza a Google, hogy a Meetet ingyen használók mennyi ideig telefonálhatnak egyszerre a szolgáltatással...","id":"20200930_google_meet_ingyenes_videotelefonalas_videokonferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb77d93c-69bd-4358-98d5-0793381b0494","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_google_meet_ingyenes_videotelefonalas_videokonferencia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:33","title":"Használja a Google Meetet? Nagyon jó hírt közölt a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A néhány évvel ezelőtt meghalt, világhírű neurológus, Oliver Sacks Karinthy Frigyes agydaganatának történetét is feldolgozta utolsó esszékötetében. Az alábbiakban az Első szerelmek és utolsó történetek című gyűjtésből olvashatnak egy szerkesztett részletet.","shortLead":"A néhány évvel ezelőtt meghalt, világhírű neurológus, Oliver Sacks Karinthy Frigyes agydaganatának történetét is...","id":"20200930_Karinthy_vallomasa_betegsegerol__a_neves_neurologus_talalasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9239ceb-6c00-4ab7-b612-9fbf602d1e00","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200930_Karinthy_vallomasa_betegsegerol__a_neves_neurologus_talalasaban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:16","title":"Karinthy vallomása betegségéről - a neves neurológus tálalásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]