[{"available":true,"c_guid":"63ac3fde-684d-48f9-8307-49b6fb2f056e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi futballszurkolók horvát társaikkal verekedtek össze februárban egy barátságos focimeccs alatt.","shortLead":"A pécsi futballszurkolók horvát társaikkal verekedtek össze februárban egy barátságos focimeccs alatt.","id":"20201001_pecs_tmegverekedes_pmfc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ac3fde-684d-48f9-8307-49b6fb2f056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3225a5c1-9c81-47d8-bae6-fb7d27500456","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_pecs_tmegverekedes_pmfc","timestamp":"2020. október. 01. 13:17","title":"16 ember ellen emeltek vádat a pécsi szurkolói tömegverekedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be Simonka György fideszes parlamenti képviselő, noha a napokban induló perében maffiavádakkal kell szembenéznie. ","shortLead":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be Simonka György fideszes parlamenti...","id":"20200930_Orbannak_kell_dontenie_Simonka_Gyorgy_sorsarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a75d87-7c67-43e8-8700-f1f571eb38fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Orbannak_kell_dontenie_Simonka_Gyorgy_sorsarol","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:39","title":"Orbánnak kell döntenie Simonka György sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, nem kell aggódni az amerikai futball rajongóinak: az Arena4 lefedettsége már több mint 50 százalékos.","shortLead":"Úgy tűnik, nem kell aggódni az amerikai futball rajongóinak: az Arena4 lefedettsége már több mint 50 százalékos.","id":"20201001_arena4_nfl_nhl_sportcsatorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a867b964-7254-4f7b-a37f-6f7c7e16d202","keywords":null,"link":"/sport/20201001_arena4_nfl_nhl_sportcsatorna","timestamp":"2020. október. 01. 13:02","title":"Megállapodott a Telekommal az NFL-mérkőzéseket megvásároló új sportcsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady a karácsonyt is szidta egy hangfelvételen, amelyet egykori asszisztense készített és hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A first lady a karácsonyt is szidta egy hangfelvételen, amelyet egykori asszisztense készített és hozott nyilvánosságra.","id":"20201002_Melania_Trump_bevandorlas_menekltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94a55af-cf5d-4f50-8321-f77a6cc7e3c7","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Melania_Trump_bevandorlas_menekltek","timestamp":"2020. október. 02. 11:21","title":"Melania Trump a férjéről: Azt mondják, én is benne vagyok, hogy olyan vagyok, mint ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfő borítékban vitte az ajándékát Müllernek, akinek eddig \"mezítlábas maszkja\" volt.","shortLead":"A kormányfő borítékban vitte az ajándékát Müllernek, akinek eddig \"mezítlábas maszkja\" volt.","id":"20201001_muller_cecilia_orban_viktor_arcmaszk_idosek_tanacsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d22f47a-afdb-4062-b066-b8e3235ebd87","keywords":null,"link":"/elet/20201001_muller_cecilia_orban_viktor_arcmaszk_idosek_tanacsa","timestamp":"2020. október. 01. 14:51","title":"Müller Cecília hálamaszkot kapott Orbán Viktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","shortLead":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","id":"20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a01a8b-5301-4aa4-953b-66d420a78f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","timestamp":"2020. október. 01. 17:20","title":"Duplázott egy Porsche: két kilométeren belül kétszer is gyorshajtáson kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8055e9bd-17c9-4a8e-96f5-174c135af03b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A címben megfogalmazott kérdésre a válasz: nem. Vagyis nem úgy. De adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor a családban betöltött szerepeinkből ki kell lépnünk, és másik szerepet magunkra ölteni, ha csak időlegesen is. ","shortLead":"A címben megfogalmazott kérdésre a válasz: nem. Vagyis nem úgy. De adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor a családban...","id":"20201001_Lehetek_a_tarsad_es_az_anyad_is_egyszerre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8055e9bd-17c9-4a8e-96f5-174c135af03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3be94e8-1314-453c-850e-fed67f2ff746","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201001_Lehetek_a_tarsad_es_az_anyad_is_egyszerre","timestamp":"2020. október. 01. 13:15","title":"Lehetek a társad és az anyád is egyszerre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A néhány évvel ezelőtt meghalt, világhírű neurológus, Oliver Sacks Karinthy Frigyes agydaganatának történetét is feldolgozta utolsó esszékötetében. Az alábbiakban az Első szerelmek és utolsó történetek című gyűjtésből olvashatnak egy szerkesztett részletet.","shortLead":"A néhány évvel ezelőtt meghalt, világhírű neurológus, Oliver Sacks Karinthy Frigyes agydaganatának történetét is...","id":"20200930_Karinthy_vallomasa_betegsegerol__a_neves_neurologus_talalasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9239ceb-6c00-4ab7-b612-9fbf602d1e00","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200930_Karinthy_vallomasa_betegsegerol__a_neves_neurologus_talalasaban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:16","title":"Karinthy vallomása betegségéről - a neves neurológus tálalásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]