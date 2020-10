Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportember 86 éves volt.","shortLead":"A sportember 86 éves volt.","id":"20201002_Tauber_Zoltan_paralimpiai_bajnok_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d610f9-1cce-4249-9e7a-838a338fb0eb","keywords":null,"link":"/sport/20201002_Tauber_Zoltan_paralimpiai_bajnok_gyasz","timestamp":"2020. október. 02. 14:44","title":"Elhunyt Tauber Zoltán, az első magyar paralimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint átmeneti volt csak a tiltás, mellyel a Google elvette az iPhone-osoktól az – egyébként YouTube Premium-előfizetőknek járó – kép a képben mód használatát. A funkció visszatért, a kérdés az: meddig marad?","shortLead":"A jelek szerint átmeneti volt csak a tiltás, mellyel a Google elvette az iPhone-osoktól az – egyébként YouTube...","id":"20201002_youtube_iphone_ios_14_kep_a_kepben_lejatszas_pip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3620c14-a25c-491c-aab0-01115601f6d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_youtube_iphone_ios_14_kep_a_kepben_lejatszas_pip","timestamp":"2020. október. 02. 15:04","title":"Ingyen visszakapták az iPhone-osok a YouTube-funkciót, amiért másoknak fizetni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Odrobina László madridi nagykövetet pedig felmentette Áder János.","shortLead":"Odrobina László madridi nagykövetet pedig felmentette Áder János.","id":"20201002_schopflin_gyorgy_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c5afc1-8c48-4ce2-92ce-8a365ce3c880","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_schopflin_gyorgy_nagykovet","timestamp":"2020. október. 02. 20:55","title":"Nagykövet lett a 81 éves volt fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Címvédőhöz méltó módon zajlott a páros első meccse. Balázs Attila viszont kiesett.","shortLead":"Címvédőhöz méltó módon zajlott a páros első meccse. Balázs Attila viszont kiesett.","id":"20201001_babos_timea_roland_garros_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6840810-9f6e-4eed-817d-673f5fe36b64","keywords":null,"link":"/sport/20201001_babos_timea_roland_garros_tenisz","timestamp":"2020. október. 01. 21:30","title":"Babosék győzelemmel kezdtek a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Omdia elemzőcég elkészítette a 2020 első negyedévére vonatkozó állapotjelentését a világon elérhető 5G-hálózatokról. Kiderült: messze még a Kánaán.","shortLead":"Az Omdia elemzőcég elkészítette a 2020 első negyedévére vonatkozó állapotjelentését a világon elérhető 5G-hálózatokról...","id":"20201002_5g_halozat_kiepitese_mobilkommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfad85d-29c8-47af-a697-ddbf4217ae4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_5g_halozat_kiepitese_mobilkommunikacio","timestamp":"2020. október. 02. 10:33","title":"Hiába van itt az 5G, még mindig kevesen tudják használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"AZ UEFA a stadionokat 30 százalékig engedi megtölteni jövő héttől. A magyarok Eb-pótselejtezőjére is lehet készülni.","shortLead":"AZ UEFA a stadionokat 30 százalékig engedi megtölteni jövő héttől. A magyarok Eb-pótselejtezőjére is lehet készülni.","id":"20201002_Lehetnek_nezok_a_Fradi_BLmeccsein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5c39a-ca6b-4bab-b90a-06b02445ba5f","keywords":null,"link":"/sport/20201002_Lehetnek_nezok_a_Fradi_BLmeccsein","timestamp":"2020. október. 02. 09:24","title":"Lehetnek nézők a Fradi BL-meccsein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint most nagyon fontossá vált, hogy magunktól tartsunk be bizonyos szabályokat.","shortLead":"A virológus szerint most nagyon fontossá vált, hogy magunktól tartsunk be bizonyos szabályokat.","id":"20201002_Kemenesi_Gabor_fertozesszam_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48196afd-2917-45e0-9be6-5733a0b54a27","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Kemenesi_Gabor_fertozesszam_koronavirus","timestamp":"2020. október. 02. 10:06","title":"Kemenesi Gábor: Valószínűleg már korábban is megvolt a napi ezer új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosok figyelmeztetnek arra, hogy az amerikai elnök esetében több tényező is aggodalomra adhat okot azok után, hogy kiderült, pozitív lett a koronavírustesztje.","shortLead":"Orvosok figyelmeztetnek arra, hogy az amerikai elnök esetében több tényező is aggodalomra adhat okot azok után...","id":"20201002_Donald_Trump_kora_es_tulsulya_miatt_is_kockazatot_jelenthetnek_a_koronavirusos_komplikaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94bcdf2-0108-4219-8fd4-4f2e3b1452c6","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Donald_Trump_kora_es_tulsulya_miatt_is_kockazatot_jelenthetnek_a_koronavirusos_komplikaciok","timestamp":"2020. október. 02. 10:24","title":"Donald Trump kora és túlsúlya miatt is kockázatot jelenthetnek a koronavírusos komplikációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]