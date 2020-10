Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szeptemberben az azonnali hatállyal menesztett Kiss Zoltán helyét Bárdos Szabolcs veszi át.","shortLead":"A szeptemberben az azonnali hatállyal menesztett Kiss Zoltán helyét Bárdos Szabolcs veszi át.","id":"20201001_alkotmanyvedelmi_hivatal_kineveztek_az_uj_foigazgatot_bardos_szabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eeea2a-a36c-4314-985e-8af5e7efc2fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_alkotmanyvedelmi_hivatal_kineveztek_az_uj_foigazgatot_bardos_szabolcs","timestamp":"2020. október. 01. 20:23","title":"Kinevezték az Alkotmányvédelmi Hivatal új főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5162dab-c96e-491b-87ff-5dacdead8450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menekültválság óta először állt ki politikai ügyben.","shortLead":"A menekültválság óta először állt ki politikai ügyben.","id":"20201002_Geszti_Peter_konyvdaralas_duro_dora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5162dab-c96e-491b-87ff-5dacdead8450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f96e2f-fc0a-4f5a-bbc1-e9430349a30d","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Geszti_Peter_konyvdaralas_duro_dora","timestamp":"2020. október. 02. 13:41","title":"Geszti Péter a könyvdarálásról: Az elmúlt időben sokan élnek vissza a normális szóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier...","id":"20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6088ff87-235a-437c-a1e1-f2557d3a8715","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Új klippel jelentkezik a Belau","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók bérét januártól 15 százalékkal megemelnék, és változatlan maradna a munkarendjük is. Azt írták, ezzel lezártnak tekintik a tárgyalásokat. Csató Kata, a sztrájkbizottság ügyvivője a hvg.hu-nak azt mondta, a kuratórium ajánlata ultimátum, nem fogadják el.","shortLead":"A dolgozók bérét januártól 15 százalékkal megemelnék, és változatlan maradna a munkarendjük is. Azt írták, ezzel...","id":"20201001_szfe_sztrajk_oktatok_rektorhelyettesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ccdb2f-69ce-49a5-8d2e-8a1b62a72642","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_sztrajk_oktatok_rektorhelyettesek","timestamp":"2020. október. 01. 18:50","title":"A sztrájkoló színművészetis oktatók két követelését teljesítené az új vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b014cb-b076-456b-aaac-ff5c34496600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén új helyszínen mutatják be az ARC kiállítást.","shortLead":"Idén új helyszínen mutatják be az ARC kiállítást.","id":"20201002_Lololand_es_az_ubik_itt_vannak_az_ARC_palyazat_gyoztesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b014cb-b076-456b-aaac-ff5c34496600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59724909-f31f-4383-adc1-2e63657f657b","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Lololand_es_az_ubik_itt_vannak_az_ARC_palyazat_gyoztesei","timestamp":"2020. október. 02. 17:07","title":"Lölöland és az ubik: itt vannak az ARC pályázat győztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely miniszter korábbi nyilatkozata alapján az orvosok béremeléséről tárgyaltak.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter korábbi nyilatkozata alapján az orvosok béremeléséről tárgyaltak.","id":"20201003_Orban_Viktor_talalkozott_az_Orvosi_Kamara_vezetesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e39192a-e4dc-4615-8011-17ec374587ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Orban_Viktor_talalkozott_az_Orvosi_Kamara_vezetesevel","timestamp":"2020. október. 03. 13:24","title":"Orbán Viktor találkozott az Orvosi Kamara vezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9997f8-69d6-45c4-a4aa-5fb2733d0079","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tasnádi László 2016-ig Pintér Sándor belügyminiszter államtitkára volt, azóta belevetette magát az üzleti világba, olyannyira, hogy talán már milliárdos.","shortLead":"Tasnádi László 2016-ig Pintér Sándor belügyminiszter államtitkára volt, azóta belevetette magát az üzleti világba...","id":"202040_metal_shredder_tasnadi_kukazik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9997f8-69d6-45c4-a4aa-5fb2733d0079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3586d2c-4134-4deb-b42b-af2351d52a7a","keywords":null,"link":"/360/202040_metal_shredder_tasnadi_kukazik","timestamp":"2020. október. 02. 12:00","title":"Már a vasat és a fémet is gyűjti a kommunista korszak kémelhárítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyakorlatban a Pesti Hírlapról és a Metropolról van szó. Az indítványozó Horváth Csaba szerint ez egy barter, mert megússzák miatta a közterület-használati díjat, de kötelező érvényűnek gondolja.","shortLead":"A gyakorlatban a Pesti Hírlapról és a Metropolról van szó. Az indítványozó Horváth Csaba szerint ez egy barter, mert...","id":"20201002_metropol_pesti_hirlap_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762eaf07-8acd-43cb-a8d4-10f04420f66a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_metropol_pesti_hirlap_budapest","timestamp":"2020. október. 02. 17:11","title":"Négy ajándék oldalt akar magának a Főváros minden ingyenes budapesti újságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]