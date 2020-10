Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn belül a publikus változatba is bekerülhet.","shortLead":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn...","id":"20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d16d96-c4c8-4196-9bf2-e50eb78f1add","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 05. 09:40","title":"Elege van egy csoportból a WhatsAppon? Örökre elnémíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt a hercegi feladatot kapták, hogy kikérdezzék Sir David Attenborought.","shortLead":"Azt a hercegi feladatot kapták, hogy kikérdezzék Sir David Attenborought.","id":"20201005_Vegre_hallhattuk_Vilmos_herceg_gyerekeinek_a_hangjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bcb8fb-b8df-4078-8d1b-342d1729ff83","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Vegre_hallhattuk_Vilmos_herceg_gyerekeinek_a_hangjat","timestamp":"2020. október. 05. 11:31","title":"Végre hallhattuk Vilmos herceg gyerekeinek a hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e4f491-64f4-41df-8ae5-235aa29b4bf9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem elég mindig sportosnak látszani, jó az, ha tudjuk, tényleges teljesítmény is van a divatos ruházat alatt. A Honda Civicből - hasonlóan az autóipar mai fővonalához - az alapmodell háromhengeres. Nálunk azonban most a rendes, négyhengeres, 182 lóerős változat járt.","shortLead":"Nem elég mindig sportosnak látszani, jó az, ha tudjuk, tényleges teljesítmény is van a divatos ruházat alatt. A Honda...","id":"20200919_honda_civic_15_sport_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9e4f491-64f4-41df-8ae5-235aa29b4bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471d4efc-378c-4a52-8f16-110be21764f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200919_honda_civic_15_sport_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. október. 04. 16:00","title":"A szükséges (egy henger) plusz – teszten a Honda Civic Sport Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több száz gépre írt ki beszerzést. ","shortLead":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több...","id":"20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313f51c4-1dfa-4540-9c40-f4ea89338baa","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","timestamp":"2020. október. 03. 21:32","title":"Tele vagyunk raktárban álló lélegeztetőgéppel, de megint veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e443ba3-5938-4043-8eee-3ab8f1e06b5b","c_author":"","category":"itthon","description":"A korábbi polgármester testvére, Bogdán Gyula független jelölt nyerte a vasárnapi időközi választást a Baranya megyei Cserdiben.","shortLead":"A korábbi polgármester testvére, Bogdán Gyula független jelölt nyerte a vasárnapi időközi választást a Baranya megyei...","id":"20201004_Bogdan_Gyula_nyerte_az_idokozi_polgarmestervalasztast_Cserdiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e443ba3-5938-4043-8eee-3ab8f1e06b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8236d04e-41a1-4498-851e-e60fb3e43d87","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Bogdan_Gyula_nyerte_az_idokozi_polgarmestervalasztast_Cserdiben","timestamp":"2020. október. 04. 20:22","title":"Bogdán Gyula nyerte az időközi polgármester-választást Cserdiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","shortLead":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","id":"20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339cb07-484b-4ea6-80f0-c82185359314","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","timestamp":"2020. október. 04. 20:05","title":"Moszkva: orosz-amerikai konzultáció lesz hétfőn a hadászati stabilitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683a1c99-5f2b-4f46-b3ac-29cf3596433e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA-konszern német márkájának kompakt modellje várhatóan 2021-ben újul meg teljesen.","shortLead":"A francia PSA-konszern német márkájának kompakt modellje várhatóan 2021-ben újul meg teljesen.","id":"20201005_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra_hogy_tetszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=683a1c99-5f2b-4f46-b3ac-29cf3596433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b71327f-c540-452c-be70-d568acbb1870","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra_hogy_tetszik","timestamp":"2020. október. 05. 06:41","title":"Így mutathat a teljesen új Opel Astra, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump rosszabbul volt, mint elsőre közölték, Tarlós István vendettára számít, ha az ellenzék nyeri a választást, heves zivatarok jönnek délután. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Trump rosszabbul volt, mint elsőre közölték, Tarlós István vendettára számít, ha az ellenzék nyeri a választást, heves...","id":"20201005_Radar360_Ujabb_lelegeztetogepeket_vennenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62499458-59ef-44be-a7f5-6fa666fa3d90","keywords":null,"link":"/360/20201005_Radar360_Ujabb_lelegeztetogepeket_vennenek","timestamp":"2020. október. 05. 08:05","title":"Radar360: Újabb lélegeztetőgépeket vennének, marad a patthelyzet SZFE-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]