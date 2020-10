Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány is nagyjából harmadával kevesebbet költ építkezésre, de a megrendeléseinek száma még nőtt is 2019-hez képest. Budapesten költik a legtöbb pénzt.","shortLead":"A kormány is nagyjából harmadával kevesebbet költ építkezésre, de a megrendeléseinek száma még nőtt is 2019-hez képest...","id":"20201005_kevesebb_az_epitoipari_kozbeszerzes_az_onkormanyzatoknal_a_legnagyobb_a_visszaeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd15c86-f052-41c3-96d9-358bd09ccf2e","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_kevesebb_az_epitoipari_kozbeszerzes_az_onkormanyzatoknal_a_legnagyobb_a_visszaeses","timestamp":"2020. október. 05. 08:05","title":"Jóval kevesebb idén az építőipari közbeszerzés, a tavalyi felére esett az önkormányzati megrendelések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","shortLead":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","id":"20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245918f4-7e74-4687-bc37-2b139c9d8404","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","timestamp":"2020. október. 05. 15:35","title":"Kaphat Babavárót, csokot, vagy lakáshitelt az, aki munkanélküli volt egy ideig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db7333-0ac9-4fce-b239-901d9df64041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A genki versenyen látott produkció akkorát szólt, hogy még Jenson Button is életre szóló eltiltásról és idiótákról beszél.","shortLead":"A genki versenyen látott produkció akkorát szólt, hogy még Jenson Button is életre szóló eltiltásról és idiótákról...","id":"20201005_gokart_paolo_corberi_utkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52db7333-0ac9-4fce-b239-901d9df64041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c6227b-fcd8-4781-831f-4134c67916b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_gokart_paolo_corberi_utkozo","timestamp":"2020. október. 05. 18:22","title":"Menet közben vágta hozzá leszakadt ütközőjét ellenfeléhez a gokartos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi díjköteles úthálózatra is kiterjesztik a Telepass elektronikus autópálya-díjfizetési szolgáltatását.","shortLead":"A magyarországi díjköteles úthálózatra is kiterjesztik a Telepass elektronikus autópálya-díjfizetési szolgáltatását.","id":"20201005_telepass_autopalya_dijfizetes_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781cfb93-3906-47fe-b301-8a2e8348b8c0","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_telepass_autopalya_dijfizetes_kamion","timestamp":"2020. október. 05. 17:55","title":"Magyarországra is behozzák a Telepass kamionos, autópályás szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acd6140-13d9-481d-b2ae-dd4846adc579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest volt főpolgármestere szerint a főváros jelenlegi vezetése legalább 2022-ig csak időhúzásra játszik és látványpolitizál, az ellenzéki kommunikáció pedig a hangulatra, az indulatokra épít. Ha megnyernék a választást, vendettát rendeznének, véli Tarlós, de a győzelmüknek ennél súlyosabb következménye is lenne. ","shortLead":"Budapest volt főpolgármestere szerint a főváros jelenlegi vezetése legalább 2022-ig csak időhúzásra játszik és...","id":"20201005_tarlos_istvan_volt_fopolgarmester_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1acd6140-13d9-481d-b2ae-dd4846adc579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8b7e60-b14c-4e1f-af85-2cf23b819003","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_tarlos_istvan_volt_fopolgarmester_budapest","timestamp":"2020. október. 05. 10:20","title":"Vendettát vizionál Tarlós arra az esetre, ha az ellenzék nyerné a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott azt mondta az ismerősénék, hogy pozitív lett a tesztje, csomagoljon össze, mert jönnek érte a mentők. ","shortLead":"A vádlott azt mondta az ismerősénék, hogy pozitív lett a tesztje, csomagoljon össze, mert jönnek érte a mentők. ","id":"20201006_koronavirus_teszt_vicc_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f47364-972f-4e52-b741-628c01003ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_koronavirus_teszt_vicc_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:01","title":"Pozitív koronavírusteszttel akarta megviccelni az ismerősét, vádemelés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Van azért egy árnyoldala is annak, hogy Amerikában többen esznek otthon.","shortLead":"Van azért egy árnyoldala is annak, hogy Amerikában többen esznek otthon.","id":"20201006_A_koronavirusjarvany_jo_hatassal_van_az_evesi_szokasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e691b17c-f458-45f8-aeb1-a849bba07320","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_A_koronavirusjarvany_jo_hatassal_van_az_evesi_szokasokra","timestamp":"2020. október. 06. 14:44","title":"A koronavírus-járvány jó hatással van az evési szokásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]