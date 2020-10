Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piacinál lényegesen alacsonyabb lakásár, nulla befektetéssel mesés hozamok, kevés munkával elérhető sok pénz. Az ilyen és ehhez hasonló üzenetekkel bombázzák az internetezőket az adathalászok, hiszen tudják, hogy 100-ból néhányan biztosan bedőlnek a csalogató ajánlatnak – figyelmeztet az OTP. A pénzintézet néhány hasznos tippet tett közzé.","shortLead":"A piacinál lényegesen alacsonyabb lakásár, nulla befektetéssel mesés hozamok, kevés munkával elérhető sok pénz...","id":"20201006_otp_bank_adathalaszat_megelozese_tanacsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4f62be-7bd2-40f7-8680-fca0abe24605","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_otp_bank_adathalaszat_megelozese_tanacsok","timestamp":"2020. október. 06. 10:38","title":"Az OTP figyelmeztet: ne dőljön be, ha valaki kevés munkával sok pénzt ígér a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b15381-7ac6-492c-a146-8b64b77d46e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hotelban elszállásoltak között is vannak olyan építőmunkások, akik érintettek a tiszaújvárosi tömeges fertőzésben.","shortLead":"A hotelban elszállásoltak között is vannak olyan építőmunkások, akik érintettek a tiszaújvárosi tömeges fertőzésben.","id":"20201007_miskolc_szallo_karanten_mol_tiszaujvaros_munkasok_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b15381-7ac6-492c-a146-8b64b77d46e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0119fcb2-e29d-45bc-b955-2c8603d9f9c8","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_miskolc_szallo_karanten_mol_tiszaujvaros_munkasok_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 07. 15:05","title":"Rendőrök őriznek egy karantén alá vont miskolci szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a37f09-b7d1-48dd-b6d6-652f0d27d956","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 literes V8-as benzinmotorral szerelt típus behúzta a harmadik ikszet.","shortLead":"Az 5 literes V8-as benzinmotorral szerelt típus behúzta a harmadik ikszet.","id":"20201008_amikor_a_porsche_besegitett_a_mercedesnek_30_eves_az_500_e","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1a37f09-b7d1-48dd-b6d6-652f0d27d956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b5ed9b-88fc-421d-a31b-35757ee3adcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_amikor_a_porsche_besegitett_a_mercedesnek_30_eves_az_500_e","timestamp":"2020. október. 08. 06:41","title":"Amikor a Porsche besegített a Mercedesnek: 30 éves az 500 E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rajt előtt és után lesz kötelező a maszkviselés a versenyzőknek.","shortLead":"A rajt előtt és után lesz kötelező a maszkviselés a versenyzőknek.","id":"20201007_Hiaba_a_jarvany_megtartjak_a_Budapest_Maratont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55b39c-b26e-442a-8dc1-4d6ff2d73fb1","keywords":null,"link":"/sport/20201007_Hiaba_a_jarvany_megtartjak_a_Budapest_Maratont","timestamp":"2020. október. 07. 20:23","title":"Hiába a járvány, megtartják a Budapest Maratont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd6cddb-a610-4443-80af-e1cd4e3e0472","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és párja a nyolcaddöntőben győzte le az Andreea Mitu, Patricia Maria Tig duót. \r

","shortLead":"A magyar teniszező és párja a nyolcaddöntőben győzte le az Andreea Mitu, Patricia Maria Tig duót. \r

","id":"20201006_Roland_Garros_Bundazassal_vadoljak_Babosek_korabbi_ellenfelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bd6cddb-a610-4443-80af-e1cd4e3e0472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b0f30c-bc9a-41d5-9268-caa8b9109e5d","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Roland_Garros_Bundazassal_vadoljak_Babosek_korabbi_ellenfelet","timestamp":"2020. október. 06. 21:32","title":"Roland Garros: Bundázással vádolják Babosék korábbi ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5f55f5-bada-4899-93f4-46d75069f8b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők szerint harmincszor több mikroműanyag-hulladék lehet az óceánok fenekén, mint a felszínén.","shortLead":"A szakértők szerint harmincszor több mikroműanyag-hulladék lehet az óceánok fenekén, mint a felszínén.","id":"20201006_Tobb_mint_14_millio_tonna_muanyag_heverhet_az_oceanok_feneken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5f55f5-bada-4899-93f4-46d75069f8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871ead4e-e55b-49a8-8b11-c6bdb8fdd026","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_Tobb_mint_14_millio_tonna_muanyag_heverhet_az_oceanok_feneken","timestamp":"2020. október. 06. 15:23","title":"Több mint 14 millió tonna mikroműanyag heverhet az óceánok fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a504165-5d70-49c9-8656-ab5f785a37a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ablaktisztítók több mint 60 méter magasan vesztegeltek.","shortLead":"Az ablaktisztítók több mint 60 méter magasan vesztegeltek.","id":"20201006_leszakadt_lift_munkas_new_york_felhokarcolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a504165-5d70-49c9-8656-ab5f785a37a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803d485b-15d4-4357-ad7f-5ff778276c9b","keywords":null,"link":"/elet/20201006_leszakadt_lift_munkas_new_york_felhokarcolo","timestamp":"2020. október. 06. 18:11","title":"Leszakadt az állvány, két munkás rekedt egy New York-i felhőkarcoló 20. emeleténél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15332945-f6f4-40f3-b5be-26701bc395be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4116 dolgozó kapott új autót, amelyekre a biztosítást is kifizetik öt évre.","shortLead":"4116 dolgozó kapott új autót, amelyekre a biztosítást is kifizetik öt évre.","id":"20201006_Jo_eve_volt_egy_kinai_cegnek_tobb_mint_4000_autot_osztottak_ki_a_dolgozoi_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15332945-f6f4-40f3-b5be-26701bc395be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a21894a-0b62-45a6-a634-7f2a75d7ebf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_Jo_eve_volt_egy_kinai_cegnek_tobb_mint_4000_autot_osztottak_ki_a_dolgozoi_kozott","timestamp":"2020. október. 06. 16:20","title":"Jó éve volt egy kínai cégnek, 22 milliárd forintért adott autókat a dolgozóinak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]