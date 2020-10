Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43251e11-515d-475e-82e8-d54cd7fa2bb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mark Ruffalótól Naomi Campbellig sokan vállalkoztak arra, hogy a pucér testükkel hívják fel a figyelmet a szavazólapok helyes kitöltésére.","shortLead":"Mark Ruffalótól Naomi Campbellig sokan vállalkoztak arra, hogy a pucér testükkel hívják fel a figyelmet a szavazólapok...","id":"20201008_Egy_csomo_hiresseg_levetkozott_hogy_szavazasra_buzditsa_az_amerikaiakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43251e11-515d-475e-82e8-d54cd7fa2bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1266604a-5c25-4c20-adee-ef14ff915ba4","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Egy_csomo_hiresseg_levetkozott_hogy_szavazasra_buzditsa_az_amerikaiakat","timestamp":"2020. október. 08. 15:48","title":"Egy csomó híresség levetkőzött, hogy szavazásra buzdítsa az amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, hogy a miniszter exfelesége miért használja még mindig a Rogán nevet.","shortLead":"Nem tudni, hogy a miniszter exfelesége miért használja még mindig a Rogán nevet.","id":"20201007_Rogan_Cecilia_Rogan_Antal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6438b5cf-329e-4f83-b32c-968064312438","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_Rogan_Cecilia_Rogan_Antal","timestamp":"2020. október. 07. 18:40","title":"Rogán Cecília többször is fel-, illetve levette volt férje vezetéknevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cd0054-7e0b-4f61-8bfe-d134acf593cd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Bíróság elmarasztalta a magyar kormányt a CEU elűzése miatt, vagyis immár nem kétséges, hogy Magyarország visszaél a joggal, ennélfogva viszont az uniónak cselekednie kell, hogy megfékezze Orbán Viktort – fejtette ki Michael Ignatieff, a Közép-Európai Egyetem rektora a Financial Times-ban.","shortLead":"Az Európai Bíróság elmarasztalta a magyar kormányt a CEU elűzése miatt, vagyis immár nem kétséges, hogy Magyarország...","id":"20201008_CEUrektor_Az_EUnak_ezek_utan_lepnie_kell_Orban_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3cd0054-7e0b-4f61-8bfe-d134acf593cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ec6cdf-4a9d-4a78-9204-6e9705273a25","keywords":null,"link":"/360/20201008_CEUrektor_Az_EUnak_ezek_utan_lepnie_kell_Orban_ellen","timestamp":"2020. október. 08. 07:41","title":"CEU-rektor: Az EU-nak ezek után lépnie kell Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a már Magyarországon is használt hatóanyag, a favipiravir működésébe engedtek betekintést. A szerrel koronavírus-betegeket kezelnek.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a már Magyarországon is használt hatóanyag, a favipiravir működésébe engedtek betekintést...","id":"20201008_favipiravir_remdesivir_koronavirus_hatoanyag_gyogyszer_rns_pecsi_virologusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25b55c5-c733-4eea-a140-857ccde63137","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_favipiravir_remdesivir_koronavirus_hatoanyag_gyogyszer_rns_pecsi_virologusok","timestamp":"2020. október. 08. 10:33","title":"Hogy működik a favipiravir, amit magyar koronavírus-betegeknél is használnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","shortLead":"A legkeményebb terepek leküzdésére szánt Bronto utód nélkül távozik az orosz gyártó kínálatából.","id":"20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=727670f8-0b37-42ea-a0cf-7792c5c1ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271bb04f-0b8f-453f-b4e9-518bb14299a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_vege_a_legdurvabb_lada_niva_gyartasanak","timestamp":"2020. október. 08. 07:59","title":"Vége a legdurvább Lada Niva gyártásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2b5ae-b223-493f-b7e3-1b1342f7fa72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók fekete lyukakról készült fotókkal igyekeztek megdönteni az általános relativitáselméletet – sikertelenül.","shortLead":"Amerikai kutatók fekete lyukakról készült fotókkal igyekeztek megdönteni az általános relativitáselméletet –...","id":"20201007_albert_einstein_m87_fekete_lyuk_altalanos_relativitaselmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2b5ae-b223-493f-b7e3-1b1342f7fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbf50ee-f0f1-4f0f-a4ba-ad534193cfc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_albert_einstein_m87_fekete_lyuk_altalanos_relativitaselmelet","timestamp":"2020. október. 07. 18:06","title":"Újabb elmélet bizonyította, hogy Einsteinnek igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közöttük is van azonban, aki inkább a megelőzésre fekteti a hangsúlyt.","shortLead":"Közöttük is van azonban, aki inkább a megelőzésre fekteti a hangsúlyt.","id":"20201008_koronavirus_teszteles_nagyvallalatok_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eda83a3-b529-4e1e-8cc0-61bf4b215aa6","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_koronavirus_teszteles_nagyvallalatok_jarvany","timestamp":"2020. október. 08. 07:25","title":"Nagyüzemben tesztelnek koronavírusra a hazai nagyvállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e79e3e0-7167-42c8-8d5e-423077795a46","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sőt lehet, hogy ez már a ráadás. Az FHB, a CEMP és a BIF után most a Libri csúszhat ki a kezei közül. ","shortLead":"Sőt lehet, hogy ez már a ráadás. Az FHB, a CEMP és a BIF után most a Libri csúszhat ki a kezei közül. ","id":"202041_meseorszag_nemspedere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e79e3e0-7167-42c8-8d5e-423077795a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ecfb11-1155-470e-9ccb-3541e6780d12","keywords":null,"link":"/360/202041_meseorszag_nemspedere","timestamp":"2020. október. 08. 11:10","title":"Mint a mesében: harmadszorra is megkopasztják Spéder Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]