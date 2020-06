Idén is megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány, immár tizenkilencedszer. Ebben még csak részlegesen látható a koronavírus-válság hatása, de a magyar gazdagok összvagyona így is 64,9 milliárd forinttal csökkent.

A magazin Szakonyi Péter főszerkesztésével készült. A vagyonok felbecsülése, természetüknél fogva, nem lehet teljesen pontos. A változásokat például többek között a tőzsdei árfolyamokból vezették le.

A leggazdagabbak listáját változatlanul Csányi Sándor vezeti 310 milliárd forinttal; ő 50 milliárdot veszített a válság nyomán. Az OTP vezére a bank mellett az agráriumban is nagypályás, emellett különböző ingatlanok és egyéb befektetések képezik vagyonát.

A második helyre Gattyán György pornómilliárdos jött fel. A vagyonát, akárcsak tavaly, most is 280 milliárd forintra becsülik. A Docler cégcsoportban már nemcsak az erotika, de az online jósda és az ezoterikus tartalom is szépen termel. Az internetes szolgáltatást ráadásul a koronavírus sem érintette negatívan. Gattyán már a székesfehérvári Kodolányi János Egyetem fenntartója is.

Utána következik Mészáros Lőrinc, 270 milliárdra becsült vagyonnal; tavaly 26 milliárddal még több állt a neve mellett az összesítésben. A közbeszerzéseken hízott nagyvállalkozó az építőiparban, energetikai létesítményekben, vendéglátásban, pénzügyi szolgáltatásokban és ingatlanokban tartja, amit szerzett.

Barátjának, Orbán Viktor miniszterelnöknek nincs megtakarítása, így nem került fel a listára.

A negyedik helyre Felcsuti Zsolt, az MPF Holding tulajdonosa került 187 milliárd forinttal. A vállalat barkácsgépekhez gyárt csiszolóeszközöket és egyebeket, valamint hűtő- és fűtőberendezéseket készít. Az MPF nemzetközi pályán is sikeres cég.

Az ötödik Széles Gábor Ikarus-tulajdonos, aki a legendás autóbuszgyár igazgatójából lett sokoldalú tőkés. Széles cégei továbbra is dolgoznak az autóbuszgyártáson, e területen jelentős beruházásokat is végrehajtott. Elektronikai cikkek gyártásával, ingatlanfejlesztéssel és turisztikával is foglalkozik, emellett tulajdonosa a Magyar Hírlapnak. Vagyonát 170 milliárdban jelölték meg.

A kiadványból kimaradt egy szócikk: a kommunikációs ipart képviselő „B.” megtiltotta nevének közzétételét. Neki 11,3 miliárd forintos vagyona van a szerkesztők szerint.

Tiborcz István, Orbán Viktor veje a 32. helyet csípte meg szorgos ingatlanfejlesztéssel és 35,8 miliárddal.

Simicska Lajos, a Fidesz korábbi pénztárnoka, aki 2015 elején szakított látványosan Orbán Viktorral, már csak a 49. helyre fért fel. Egyetlen érdekeltsége maradt, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt., ahol juhokat és kecskéket tenyésztenek.

Schmidt Mária, a Terror Háza igazgatója családjával együtt 59 milliárd felett diszponál.

Súlyos veszteséget szenvedett el Váradi József, a vírusválsággal sújtott Wizz Air vezetője, aki már csak 11 milliárd forinttal, tavalyi vagyonának harmadával rendelkezik.