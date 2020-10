Aprópénznek számít az összeg, amit a határkerítés föld alatti meghosszabbítására költhet el a kormány, ugyanis a határvédelem műszaki fejlesztése tíz kilométeres szakaszon 38 millió forintba került – tudta meg a hvg.hu. Lapunk érdeklődésére azt is elárulta a Belügyminisztérium, hogy a további szakaszok megépítését a határbiztonsági helyzet változásához igazítják. Ha a teljes szakaszon megépülne a föld alatti kerítés is, akkor nagyjából 650 millió forintba kerülne. Ez a töredéke a már a kerítésre elköltött 12,6 milliárd forintos összegnek, aminek részleteit, hogy mire mennyi ment, nem tisztázta a kormány, arról a 270 milliárd forintról nem is beszélve, amit az Európai Unión követelt a magyar kormány.

Első körben, még 2015-ben a gyors telepítésű drótakadályt építették ki a magyar–szerb és magyar–horvát határszakaszon, majd NATO-kerítést is építettek. Később még egy sor kerítést húztak fel, és szuperérzékelőkkel is felszerelték a határzárat: 117 hő- és 297 lézeres kamerát szereltek fel, amely éjjel-nappal pásztázza a határzárat és környezetét, de optikai kábelt is húztak a kerítésre, amely, amint hozzáérnek a kerítéshez, azonnal riasztja az élőerős védelmet. Arról nem is beszélve, hogy a kerítésre felszerelt érzékelők hatására a hangszórók még meg is szólalnak urdu, szerb, arab, angol és fárszi nyelven. Ezt a rendszert aztán egy szakaszon ki kellett kapcsolni, mert zavarta a környékben lakók nyugalmát. Az okoskerítés fejlesztése az élőerős védelem részleges kiváltását, tehermentesítését volt hivatott szolgálni.

Rendőrök és katonák is védik a határt, ez utóbbiak létszámáról 30 évre titkosították az adatokat. A rendőrségi adatok szerint egyébként tavaly ősz óta növekszik a határzáron átjutást megkísérlők száma, sokan gumicsónakkal, létrával is próbálkoznak Magyarországra jutni. Az előbbi ellen már „hadihajót” is bevetettek januárban.

Tavaly év végén fedezték fel a határon az első alagutat, később rendre közzétette a rendőrség az újabb és újabb föld alatt fúrt, a határzár alatt átnyúló, szürreálisan keskeny alagutak felfedezését. Végül augusztusban Röszkén jelentették be, hogy a föld alatt is megerősítik a határzárat az egyre szaporodó alagutak miatt.

Azt, hogy hol épült már meg a mélységi védelmi vonal, azt nem árulták el, de nem is csoda, hiszen a tervek bejelentésekor azt sem mondta el Halmosi Zsolt, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, hogy milyen mélységűre tervezik a határzár föld alatti meghosszabbítását. A föld alatti szakaszok megépítését sem verték nagy dobra, így végül azt sem lehet tudni, hogy mikor készült el az újabb megerősítés. Ez csak azért érdekes, mert szeptemberben többször is jelentették az alagutak felfedezését, előfordult, hogy egy nap alatt többet is találtak. Legutóbb október 5-én jelentette a police.hu a föld alatti szökevényút felfedezését. Az elmúlt egy hónap alatt alagutat találtak Szeged, Ásotthalom, és Kelebia környékén is.