[{"available":true,"c_guid":"051daa94-6aab-4e9c-8268-d1853179bb9f","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Néhány éve a magyar kormány azzal ment neki az Európai Bizottságnak, hogy politikai okokból csak Magyarország jogállamiságát vizsgálja, pedig más uniós tagállamban is előfordulhatnak visszaélések, vagy a kifogásolt magyar szabályozáshoz hasonló megoldások. A Bizottság meghallotta a magyar kormány reklamációját és nemrég az összes tagállamot megvizsgálta. Ez most már nem tetszik a magyar kormánynak. Mert az elemzés csak megerősítette: Magyarországon és Lengyelországban még a térségben is kiemelkedő mértékben romlik a demokrácia és a jogállamiság állapota.\r

","shortLead":"Néhány éve a magyar kormány azzal ment neki az Európai Bizottságnak, hogy politikai okokból csak Magyarország...","id":"20201014_Rendszervaltas_utani_rendszerhibak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051daa94-6aab-4e9c-8268-d1853179bb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93518ee0-efce-43ed-93bc-d7333ae68f43","keywords":null,"link":"/360/20201014_Rendszervaltas_utani_rendszerhibak","timestamp":"2020. október. 14. 13:00","title":"Jogállami jelentés: rendszerváltás utáni rendszerhibák Közép-Európában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16a5452-c30a-4f1f-9d43-8fcd1fc11d7a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A munkálatok 60 napig tartanak.","shortLead":"A munkálatok 60 napig tartanak.","id":"20201015_m43_as_autopalya_felujitas_szeged_nagylak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f16a5452-c30a-4f1f-9d43-8fcd1fc11d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958fe473-24fb-4820-b5e7-04c62c5f855e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_m43_as_autopalya_felujitas_szeged_nagylak","timestamp":"2020. október. 15. 12:23","title":"488 millió forintból újítanak fel 2 kilométer utat az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a78f4b-7a43-4d13-be89-e68d26b87618","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Flaming Lips állítja: az öltözet órákra elég oxigént ad, így egy hosszabb zúzás is átélhető benne. Anélkül, hogy az embernek vírusok miatt kelljen aggódnia.","shortLead":"A The Flaming Lips állítja: az öltözet órákra elég oxigént ad, így egy hosszabb zúzás is átélhető benne. Anélkül...","id":"20201015_buborek_the_flaming_lips_koncert_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95a78f4b-7a43-4d13-be89-e68d26b87618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fab86b-e2e6-426d-9821-12ba6e3ae1af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_buborek_the_flaming_lips_koncert_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 10:36","title":"Buborékruhában tartott Covid-mentes koncertet egy rockegyüttes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube bejelentette, az algoritmusok és a moderátorok mostantól fokozottan odafigyelnek a koronavírus elleni – fejlesztés alatt álló védőoltásokkal – kapcsolatos videókra.","shortLead":"A YouTube bejelentette, az algoritmusok és a moderátorok mostantól fokozottan odafigyelnek a koronavírus elleni –...","id":"20201014_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_youtube_video_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98b2311-25f6-4aff-bbed-f69a1f0f9749","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_youtube_video_torlese","timestamp":"2020. október. 14. 20:03","title":"Bekeményít a YouTube, újabb kört töröl le a koronavírusról kamuzós videókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.","shortLead":"A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.","id":"20201014_Ciprus_felfuggeszti_az_arany_utlevel_programot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9859b37-7c55-4e2e-a5d1-6aa9704f247a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Ciprus_felfuggeszti_az_arany_utlevel_programot","timestamp":"2020. október. 14. 17:45","title":"Ciprus felfüggeszti az aranyútlevél-programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","id":"20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce5b42e-ade9-4483-8c62-f56338134722","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","timestamp":"2020. október. 15. 05:37","title":"Donald Trump legkisebb fia is koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a reggel 8 és délelőtt 10 óra között végzett testmozgással sokat tehetünk az egészségünkért.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a reggel 8 és délelőtt 10 óra között végzett testmozgással sokat tehetünk az egészségünkért.","id":"20201013_sport_rak_testmozgas_reggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb66fdd-e90a-4f10-9638-4c270bd0c2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_sport_rak_testmozgas_reggel","timestamp":"2020. október. 13. 20:03","title":"Szokott reggelente sportolni? A tudósok találtak rá egy igen jó okot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","shortLead":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","id":"20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ac565b-c74c-4652-9812-d371c46de9c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 13:20","title":"Soha nem csökkent annyit a szén-dioxid-kibocsátás, mint az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]