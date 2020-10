Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Jaguárral ütközött egy osztrák rendőrautó, a járőrkocsit vezető rendőr börtönbüntetést kapott.\r

","shortLead":"Egy Jaguárral ütközött egy osztrák rendőrautó, a járőrkocsit vezető rendőr börtönbüntetést kapott.\r

","id":"20201015_szirena_rendorauto_becs_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf665026-12c7-4567-a652-50f51a80b884","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_szirena_rendorauto_becs_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 15. 10:50","title":"Szirénázó rendőrautóval okozott halálos balesetet egy osztrák rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube bejelentette, az algoritmusok és a moderátorok mostantól fokozottan odafigyelnek a koronavírus elleni – fejlesztés alatt álló védőoltásokkal – kapcsolatos videókra.","shortLead":"A YouTube bejelentette, az algoritmusok és a moderátorok mostantól fokozottan odafigyelnek a koronavírus elleni –...","id":"20201014_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_youtube_video_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98b2311-25f6-4aff-bbed-f69a1f0f9749","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_youtube_video_torlese","timestamp":"2020. október. 14. 20:03","title":"Bekeményít a YouTube, újabb kört töröl le a koronavírusról kamuzós videókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan barátkoztatható össze a vállalati kultúra az ipar 4.0 által hozott változásokkal? Nem csak elvi kérdés ez, sok cég működőképessége és puszta léte múlik azon, megtalálják-e a jó választ.","shortLead":"Hogyan barátkoztatható össze a vállalati kultúra az ipar 4.0 által hozott változásokkal? Nem csak elvi kérdés ez, sok...","id":"20201016_ipar_40_vallalati_kultura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d79ce4d-ed70-41ee-8364-e22e08474331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_ipar_40_vallalati_kultura","timestamp":"2020. október. 16. 12:05","title":"Jönnek a robotok, és a munkát nem veszik el, de a vállalati kultúrát átírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","id":"20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552bfc1c-f136-467e-b519-8c1f0f84b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 16. 09:01","title":"Koronavírus: 33 halott, 1293 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae53e0c6-b062-4b73-9331-0708e47e1fa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is árad a Sajó és a Hernád, de a Bódva vízszintje is megemelkedett.","shortLead":"Továbbra is árad a Sajó és a Hernád, de a Bódva vízszintje is megemelkedett.","id":"20201016_Teljesen_elzart_egy_borsodi_telepulest_az_arviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae53e0c6-b062-4b73-9331-0708e47e1fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8522ddc-c8d1-47db-852d-d541a507131a","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Teljesen_elzart_egy_borsodi_telepulest_az_arviz","timestamp":"2020. október. 16. 08:07","title":"Teljesen elzárt egy borsodi települést az árvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Juliane Kokott főtanácsnok álláspontja szerint nem ellentétes az uniós joggal a vállalkozások progresszív szerkezetű forgalmi adóval megadóztatása. Az adó miatt az Európai Bizottság emelt kifogást.","shortLead":"Juliane Kokott főtanácsnok álláspontja szerint nem ellentétes az uniós joggal a vállalkozások progresszív szerkezetű...","id":"20201015_Kokott_magyar_reklamado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec6aa6-8c31-4f15-a80d-93f4fecea222","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Kokott_magyar_reklamado","timestamp":"2020. október. 15. 11:12","title":"Nyerésre áll a magyar reklámadó az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van elég bajuk a magyar kórházaknak ezekben a hónapokban, de ez sem állíthatta meg az Állami Számvevőszéket: 41 egészségügyi intézmény gazdasági kockázatait értékelték.","shortLead":"Van elég bajuk a magyar kórházaknak ezekben a hónapokban, de ez sem állíthatta meg az Állami Számvevőszéket: 41...","id":"20201015_Allami_Szamvevoszek_korhaz_kockazatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7151f6a7-d5c3-451c-925f-48e56b14a47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Allami_Szamvevoszek_korhaz_kockazatok","timestamp":"2020. október. 15. 14:59","title":"Tizenkét kórház gazdálkodásában talált kockázatot az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9e82af-97f0-46d4-b2c0-bfbda62ed279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint távozik cégétől, és új vállalkozást indít a OnePlus társalapítója, Carl Pei. A vállalat hivatalosan még nem erősítette meg ezt, de egyre több jel utal arra, hogy nem légből kapott hírről van szó.



","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint távozik cégétől, és új vállalkozást indít a OnePlus társalapítója, Carl Pei. A vállalat...","id":"20201014_carl_pei_oneplus_alapito_uj_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9e82af-97f0-46d4-b2c0-bfbda62ed279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89fcba3-d90c-4049-bcd5-94aa2e4613f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_carl_pei_oneplus_alapito_uj_ceg","timestamp":"2020. október. 14. 21:03","title":"Lelép a OnePlus társalapítója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]