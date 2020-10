Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly teljesítmény mellé 400 Nm-es nyomaték és relatíve szerény fogyasztás társul.","shortLead":"A komoly teljesítmény mellé 400 Nm-es nyomaték és relatíve szerény fogyasztás társul.","id":"20201015_izgalmas_dizel_bearaztak_a_200_loeros_uj_vw_golf_gtdt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5615ef57-83cd-4f7b-ba33-be1b47f4b2d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_izgalmas_dizel_bearaztak_a_200_loeros_uj_vw_golf_gtdt","timestamp":"2020. október. 15. 07:59","title":"Izgalmas dízel: beárazták a 200 lóerős új VW Golf GTD-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae53e0c6-b062-4b73-9331-0708e47e1fa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is árad a Sajó és a Hernád, de a Bódva vízszintje is megemelkedett.","shortLead":"Továbbra is árad a Sajó és a Hernád, de a Bódva vízszintje is megemelkedett.","id":"20201016_Teljesen_elzart_egy_borsodi_telepulest_az_arviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae53e0c6-b062-4b73-9331-0708e47e1fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8522ddc-c8d1-47db-852d-d541a507131a","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Teljesen_elzart_egy_borsodi_telepulest_az_arviz","timestamp":"2020. október. 16. 08:07","title":"Teljesen elzárt egy borsodi települést az árvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f76ec7-84b1-4674-94d9-5a7c0b4475aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Segítségnyújtás elmulasztása és közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás a sofőr ellen.","shortLead":"Segítségnyújtás elmulasztása és közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás a sofőr ellen.","id":"20201016_baleset_gazolas_bonyhad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47f76ec7-84b1-4674-94d9-5a7c0b4475aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0a5d81-0643-4855-b70e-98f0cf2893e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_baleset_gazolas_bonyhad","timestamp":"2020. október. 16. 12:54","title":"Elütött egy 81 éves nőt, majd teljes nyugalomban továbbhajtott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4eb9e-d9ad-4526-996c-932fd1c09c56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja olyan diákot alakított egy sorozatban, aki titkos tábor szervezésébe kezd.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja olyan diákot alakított egy sorozatban, aki titkos tábor szervezésébe...","id":"20201016_Szarka_Gabor_is_dolgozott_szineszkent_ime_a_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78c4eb9e-d9ad-4526-996c-932fd1c09c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f431a761-8f40-4134-9b14-6923da5f7279","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Szarka_Gabor_is_dolgozott_szineszkent_ime_a_video","timestamp":"2020. október. 16. 08:14","title":"Szarka Gábor is dolgozott színészként, íme a videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leggyorsabban Milánóban emelkedett az esetszám az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint.","shortLead":"A leggyorsabban Milánóban emelkedett az esetszám az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint.","id":"20201014_uj_fertozott_Olaszorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ebd25-2630-4881-960b-b272dacd2060","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_uj_fertozott_Olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 19:22","title":"Még soha nem volt ennyi új fertőzött egy nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d055d2f5-f120-41c9-8228-27badd94a636","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hogyan irányította Vidnyánszky Attila a Magyar Teátrumi Társaságot, hogy és hol születtek a döntések, milyen mozgástere volt a Színházművészeti Bizottságnak? – erről beszélünk Vasvári Csaba színésszel, az előbbi szervezet volt alelnökével, az utóbbi testület korábbi elnökével.","shortLead":"Hogyan irányította Vidnyánszky Attila a Magyar Teátrumi Társaságot, hogy és hol születtek a döntések, milyen mozgástere...","id":"202042__vasvari_csaba__vidnyanszkyrol_szferol_testzsirszazalekrol__szerepzavarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d055d2f5-f120-41c9-8228-27badd94a636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d165b3ff-4aa9-492e-8eab-e44acab084ff","keywords":null,"link":"/360/202042__vasvari_csaba__vidnyanszkyrol_szferol_testzsirszazalekrol__szerepzavarok","timestamp":"2020. október. 15. 19:00","title":"Vidnyánszky volt helyettese szerint a szakma nagy része az SZFE mellett áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség áramlopás miatt tartott házkutatást a VII. kerület önkormányzat irodájában, Borka-Szász Tamás pedig hirtelen lemondott és kilépett a Demokratikus Koalícióból.","shortLead":"A rendőrség áramlopás miatt tartott házkutatást a VII. kerület önkormányzat irodájában, Borka-Szász Tamás pedig...","id":"20201016_borka_szasz_andras_niedermuller_peter_aramlopas_bitcoin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c162f-412b-48e0-900d-80ea82ac93c0","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_borka_szasz_andras_niedermuller_peter_aramlopas_bitcoin","timestamp":"2020. október. 16. 16:41","title":"Niedermüller a kilépett képviselőről: Mi az öreg ördögnek kell ilyen baromságot csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60a5e04-489f-4157-8e82-55373d1a8239","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos fővárosi beruházás kerül kormányzati kézbe, de megállapodás született arról is, hogy milyen arányban állja a kormány, illetve a főváros a Lánchíd felújítási költségeit – derült ki Fürjes Balázs Budapest-fejlesztési államtitkár és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes csütörtöki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Számos fővárosi beruházás kerül kormányzati kézbe, de megállapodás született arról is, hogy milyen arányban állja...","id":"20201015_Atvallalja_a_Biodom_koltsegeit_a_kormany_a_fovarostol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b60a5e04-489f-4157-8e82-55373d1a8239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0135ac-6e1a-4056-a11d-8b8f44c686a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Atvallalja_a_Biodom_koltsegeit_a_kormany_a_fovarostol","timestamp":"2020. október. 15. 17:20","title":"A kormány fizeti a Biodóm költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]