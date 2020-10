Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b29a7978-f09c-488f-914e-27024e5cd81b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az plug-in autók töltése során a hibás akkumulátorcellák túlmelegedhetnek, ami tűzhöz vezethet. Az érintett autógyárak közül kettő Kínában és Magyarországon gyártott akkukat használ.","shortLead":"Az plug-in autók töltése során a hibás akkumulátorcellák túlmelegedhetnek, ami tűzhöz vezethet. Az érintett autógyárak...","id":"20201019_BMW_HyundaiKIA_Ford__sorra_hivjak_vissza_veszelyesnek_itelt_akkumulatoros_autoikat_a_gyartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b29a7978-f09c-488f-914e-27024e5cd81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e94792-51e2-4e61-87d9-8286de6627e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_BMW_HyundaiKIA_Ford__sorra_hivjak_vissza_veszelyesnek_itelt_akkumulatoros_autoikat_a_gyartok","timestamp":"2020. október. 19. 10:45","title":"BMW, Hyundai-KIA, Ford – sorra hívják vissza veszélyesnek ítélt akkumulátoros autóikat a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685af27f-d26a-4ae6-933f-23542906243a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"25 százalékot nőtt a kenyér ára két év alatt.","shortLead":"25 százalékot nőtt a kenyér ára két év alatt.","id":"20201019_kenyer_pekaru_arak_rtl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=685af27f-d26a-4ae6-933f-23542906243a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb574ef7-4f2e-4340-a805-276b6d1a2047","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_kenyer_pekaru_arak_rtl","timestamp":"2020. október. 19. 19:58","title":"A liszt drágulása és a rossz idő elintézte a kenyér árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt, ugyanannál a lehajtónál vették fel a szabálytalankodó autósokat.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt, ugyanannál a lehajtónál vették fel a szabálytalankodó autósokat.","id":"20201018_Ket_autost_is_levideoztak_a_Szentendrein_ahogy_a_forgalommal_szemben_hajtottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c702f235-3b94-46d8-ac50-eb4ca2d98d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ket_autost_is_levideoztak_a_Szentendrein_ahogy_a_forgalommal_szemben_hajtottak","timestamp":"2020. október. 18. 17:55","title":"Két autóst is levideóztak a Szentendrein, ahogy a forgalommal szemben hajtanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83f2af9-bc94-4e24-b9a2-c3aeea997649","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfő reggel a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerettek volna köszönetet mondani a támogatóknak. Az egyetemfoglaló diákoknak írt leveleket és szolidaritási nyilatkozatokat a szakma nagyjai olvasták fel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szemere utcai épülete előtt. ","shortLead":"Hétfő reggel a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerettek volna köszönetet mondani a támogatóknak...","id":"20201019_SZFE_tamogatoi_levelek_ITM","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c83f2af9-bc94-4e24-b9a2-c3aeea997649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e736d0-5172-4032-9756-f81e445c5543","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_SZFE_tamogatoi_levelek_ITM","timestamp":"2020. október. 19. 08:05","title":"Alföldi Róbert, Hernádi Judit és Mácsai Pál is támogatta az SZFE-t az ITM előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1bed35-9e21-4a50-9610-f256c9ca140a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Jelen tesztalanyaink messze nem egy méretkategóriában versenyeznek és a hajtásuk sem lehetne ennél eltérőbb, de a nagyon hasonló vételár most kivételesen mégis egy helyre sodorta őket. Következzék a praktikus gázolajos és a kompakt elektromos összecsapása!","shortLead":"Jelen tesztalanyaink messze nem egy méretkategóriában versenyeznek és a hajtásuk sem lehetne ennél eltérőbb, de...","id":"20201018_csaladi_dizel_kombi_villanyauto_skoda_octavia_vs_opel_corsae_osszehasonlitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab1bed35-9e21-4a50-9610-f256c9ca140a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790797eb-aa6e-4dfa-9f8f-23f363288a2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_csaladi_dizel_kombi_villanyauto_skoda_octavia_vs_opel_corsae_osszehasonlitas","timestamp":"2020. október. 18. 20:00","title":"Családi dízel kombi a kis villanyautó ellen: Skoda Octavia vs. Opel Corsa-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ee586c-218b-4e10-bf02-9ea2c6154d97","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Lehet, hogy nem egy targonca fogja megmenteni a Földet, de mindenesetre forradalmi újdonságot hoz az üzemen belüli logisztikába. Megnéztük, hogy járhat kéz a kézben az energiahatékonyság, a környezetvédelem és a költségcsökkentés a raktárakban.\r

\r

\r

","shortLead":"Lehet, hogy nem egy targonca fogja megmenteni a Földet, de mindenesetre forradalmi újdonságot hoz az üzemen belüli...","id":"jungheinrich_20201020_Gazdasagos_kornyezetvedelem_raktar_targonca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ee586c-218b-4e10-bf02-9ea2c6154d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de77032-f342-4f62-814b-0fa3f142a01e","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201020_Gazdasagos_kornyezetvedelem_raktar_targonca","timestamp":"2020. október. 20. 07:30","title":"Gazdaságos környezetvédelem: így is lehet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"1db92b33-b6c3-45b1-83bd-02d169ab58c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dörzsölheti a kezét az Apple, jól startolt az iPhone, legalábbis Távol-Keleten, konkrétabban Tajvanon. Igazán gyorsan elfogytak az előrendelhető készletek.","shortLead":"Dörzsölheti a kezét az Apple, jól startolt az iPhone, legalábbis Távol-Keleten, konkrétabban Tajvanon. Igazán gyorsan...","id":"20201019_iphone_12_elorendelesek_tajvani_szolgaltatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db92b33-b6c3-45b1-83bd-02d169ab58c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a660a3-daf0-4c2f-af05-6695863fe83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_iphone_12_elorendelesek_tajvani_szolgaltatok","timestamp":"2020. október. 19. 12:33","title":"Ez jól kezdődik: vennék, mint a cukrot az új iPhone-okat Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad94189-efd3-4b96-868f-dc0381acdd89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A DVSC eddig a saját volt tulajdonosának két kaszinójában is résztulajdonos volt. A kaszinót üzemeltető cég most fizet, hogy megszabadítsa a fociklubbot a részesedéstől.","shortLead":"A DVSC eddig a saját volt tulajdonosának két kaszinójában is résztulajdonos volt. A kaszinót üzemeltető cég most fizet...","id":"20201019_debrecen_dvsc_foci_kaszino_Szima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ad94189-efd3-4b96-868f-dc0381acdd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a63ce1c-0701-4b3b-9124-3314254c1cbc","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_debrecen_dvsc_foci_kaszino_Szima","timestamp":"2020. október. 19. 14:39","title":"A debreceni fociklub két kaszinóban is tulajdonos, ám most kivásárolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]