[{"available":true,"c_guid":"ebac84c6-c966-4d7e-b49f-2d55298cd493","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb kijelzővel, jobb kameraszettel, gyors chipkészlettel és felturbózott töltéssel támad a továbbra is Google szolgáltatások nélküli most leleplezett kínai csúcskészülék. ","shortLead":"Nagyobb kijelzővel, jobb kameraszettel, gyors chipkészlettel és felturbózott töltéssel támad a továbbra is Google...","id":"20201022_huwei_mate_40_pro_teszt_velemeny_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebac84c6-c966-4d7e-b49f-2d55298cd493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a234bc1-caf9-48ea-9396-129e399a93e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_huwei_mate_40_pro_teszt_velemeny_kamera","timestamp":"2020. október. 22. 14:30","title":"2020 legütősebb Huawei mobilja: kipróbáltuk a Mate 40 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-válság miatt felértékelődött az anyagi és egészségügyi biztonság szerepe a magyar társadalomban, a nehézségeket viszont aligha párosítják a Fidesszel, ugyanis a kormánypárt legitimációja töretlen maradt – derül ki a Policy Solutions legfrissebb kutatásából.","shortLead":"A koronavírus-válság miatt felértékelődött az anyagi és egészségügyi biztonság szerepe a magyar társadalomban...","id":"20201022_A_megelhetes_es_az_egeszsegugy_aggasztja_legjobban_a_magyarokat_az_elso_jarvanyhullam_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3235a4-84fc-4258-9cb8-a5b7beb23dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_A_megelhetes_es_az_egeszsegugy_aggasztja_legjobban_a_magyarokat_az_elso_jarvanyhullam_utan","timestamp":"2020. október. 22. 14:40","title":"Nem a Fidesz nyakába varrják a járvány miatti válságot a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeffrey Toobin bevallotta: kínosan hülye hibát vétett. ","shortLead":"Jeffrey Toobin bevallotta: kínosan hülye hibát vétett. ","id":"20201021_Videokonferencia_Jeffrey_Toobin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cdf7e2-2402-4b8d-97d5-56d34e3bf1c1","keywords":null,"link":"/elet/20201021_Videokonferencia_Jeffrey_Toobin","timestamp":"2020. október. 21. 13:21","title":"Videókonferencia közben maszturbált, felfüggesztették a New Yorker ismert szerzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612b8018-8fcf-460a-993b-be520b72a69f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben egymás után dőlnek meg a globális fertőzöttségi rekordok, az interneten vírus módjára terjednek azok az oldalak, amelyek a járványt bagatellizálják, miközben csodaszereket árulnak. Most viszont a maszkellenes szabadcsapatok motivációjával kapcsolatban felmerült egy új gyanú: a politikai haszonszerzés.\r

","shortLead":"Miközben egymás után dőlnek meg a globális fertőzöttségi rekordok, az interneten vírus módjára terjednek azok...","id":"202043_politikai_erzestelenites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612b8018-8fcf-460a-993b-be520b72a69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30742d92-9de4-4958-9a7b-df28aed6a02b","keywords":null,"link":"/360/202043_politikai_erzestelenites","timestamp":"2020. október. 22. 15:00","title":"A 2022-es választásra hajthat Gődény György, az ismert járványszkeptikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM kitolt kocsicsere-határidővel segít a taxisoknak, miután a fővárosi önkormányzat már adott kedvezményeket a fuvarozóknak.","shortLead":"Az ITM kitolt kocsicsere-határidővel segít a taxisoknak, miután a fővárosi önkormányzat már adott kedvezményeket...","id":"20201022_Taxi_autocsere_hatarido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b423d71-bd34-4a27-8af4-13c0eb5e8790","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_Taxi_autocsere_hatarido","timestamp":"2020. október. 22. 16:31","title":"Megnyugodhatnak a taxisok, két évig nem kell kocsit cserélniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a458421f-6004-44a1-85a2-adbe38424e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HPE szállítja le és állítja üzembe azt a szuperszámítógépet, amely Európában, azon belül is Finnországban teljesít majd szolgálatot. Bődületes pénzbe kerül, de nagyon gyors lesz.","shortLead":"A HPE szállítja le és állítja üzembe azt a szuperszámítógépet, amely Európában, azon belül is Finnországban teljesít...","id":"20201022_szuperszamitogep_hpe_lumi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a458421f-6004-44a1-85a2-adbe38424e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f6a703-cd82-4d68-ad3c-13f0caaf79f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_szuperszamitogep_hpe_lumi","timestamp":"2020. október. 22. 10:33","title":"49 milliárd forintos szuperszámítógépet rendelt az EU, ez lehet a világ legerősebbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8f9b6a-a979-468f-8d9b-718d3ebc44f9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ilyen kampányok megütközést keltenek a német politikusokban, tapasztalataim szerint különösen a néppártiakban – mondja az ellene irányuló magyar kormányzati támadásokról Gerald Knaus, osztrák politikai elemző. Az Európai Stabilitási Kezdeményezés (ESI) vezetője diákként sokszor találkozhatott Orbán Viktorral, hiszen egy időben tanultak Oxfordban. Mi vezette a kormány ügyeletes ellenségét, hogy Ukrajnában tanítson, Boszniában dolgozzon és Berlinben találjon otthonra? Portréinterjú Gerald Knausszal.","shortLead":"Az ilyen kampányok megütközést keltenek a német politikusokban, tapasztalataim szerint különösen a néppártiakban –...","id":"20201021_Gerald_Knaus_Hogyan_lehetnenk_mi_Magyarorszagon_barmire_veszelyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8f9b6a-a979-468f-8d9b-718d3ebc44f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a366a8-a019-4af4-924e-7d299fc3813e","keywords":null,"link":"/360/20201021_Gerald_Knaus_Hogyan_lehetnenk_mi_Magyarorszagon_barmire_veszelyesek","timestamp":"2020. október. 22. 07:00","title":"Gerald Knaus: Hogyan lehetnék Magyarországon bármire veszélyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozik a vasúti menetrend az egri, a sátoraljaújhelyi és a debreceni vonatoknál is.","shortLead":"Megváltozik a vasúti menetrend az egri, a sátoraljaújhelyi és a debreceni vonatoknál is.","id":"20201021_MAV_eszak_satoraljaujhely_eger_debrecen_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc7ede3-871d-4c14-b7b9-a14a3d7f4599","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_MAV_eszak_satoraljaujhely_eger_debrecen_vonat","timestamp":"2020. október. 21. 13:05","title":"Néhány új InterCityt, járatsűrítéseket és több járat megszüntetését jelentette be a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]