[{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Társkereső fokozatosan jelenik meg a felhasználóknál, így a magyaroknál is.","shortLead":"A Facebook Társkereső fokozatosan jelenik meg a felhasználóknál, így a magyaroknál is.","id":"20201022_facebook_dating_tarskereso_app_alkalmazas_tarskereses_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514cdfd9-1c3e-467c-8f5c-6d94d1f0417a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_facebook_dating_tarskereso_app_alkalmazas_tarskereses_online","timestamp":"2020. október. 22. 09:33","title":"Váratlanul Magyarországon is elindította randizós felületét a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőrtiszt is őrizetbe került. Azzal gyanúsítják őket, hogy segítséget nyújtottak egy bűnszervezetnek.","shortLead":"Egy rendőrtiszt is őrizetbe került. Azzal gyanúsítják őket, hogy segítséget nyújtottak egy bűnszervezetnek.","id":"20201022_szlovakia_orizet_ugyeszseg_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5808f59d-8e3c-45ef-b035-48c2ae0addcd","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_szlovakia_orizet_ugyeszseg_rendor","timestamp":"2020. október. 22. 12:42","title":"Őrizetbe vették a szlovák különleges ügyészség vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pusztai Erzsébet szerint a fertőzöttek tényleges száma jóval magasabb a publikus adatoknál.","shortLead":"Pusztai Erzsébet szerint a fertőzöttek tényleges száma jóval magasabb a publikus adatoknál.","id":"20201023_intektologus_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4086c2db-a7c8-4636-836e-4dcf5a02e163","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_intektologus_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat","timestamp":"2020. október. 23. 19:10","title":"Az infektológus szerint a következő hetekben megugorhat a halottak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tudósok szerint lehetséges, hogy más műveknél is rosszul állapították meg a szerzőt.","shortLead":"A tudósok szerint lehetséges, hogy más műveknél is rosszul állapították meg a szerzőt.","id":"20201023_vilagirodalom_iras_iro_gula_himnusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7118e21-b970-4fd5-a3e3-60cab8b91466","keywords":null,"link":"/elet/20201023_vilagirodalom_iras_iro_gula_himnusz","timestamp":"2020. október. 23. 16:44","title":"Egy kutatás szerint nem férfi, hanem nő írta a világirodalom egyik legrégebbi szövegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbe7140-5639-4ede-997a-66bbd963bc9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vállfáról lecsúszó ruha, reszelőről szétszóródó sajt: mindennapi kellemetlenségeinkből indult ki Miklósi Ádám, aki az IKEA egyes termékeire könnyen ráilleszthető kiegészítőkkel rukkolt elő. ","shortLead":"Vállfáról lecsúszó ruha, reszelőről szétszóródó sajt: mindennapi kellemetlenségeinkből indult ki Miklósi Ádám, aki...","id":"20201022_Meghekkelte_az_IKEA_termekeit_egy_magyar_dizajner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbe7140-5639-4ede-997a-66bbd963bc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb9b5a1-3e9b-45ce-8dda-3f66d664f50c","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_Meghekkelte_az_IKEA_termekeit_egy_magyar_dizajner","timestamp":"2020. október. 22. 14:54","title":"Kicsit meghekkelte az IKEA termékeit egy magyar dizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b05cfc9-8ea0-4810-a635-e01f2f6be68f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van puzzle is, meg Valentin-napi képeslap.","shortLead":"Van puzzle is, meg Valentin-napi képeslap.","id":"20201022_Megjelent_a_2021es_kakalo_kutyas_naptar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b05cfc9-8ea0-4810-a635-e01f2f6be68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253f58f3-c6a3-4059-8065-7a8502db6abc","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Megjelent_a_2021es_kakalo_kutyas_naptar","timestamp":"2020. október. 22. 13:26","title":"Megjelent a 2021-es kakáló kutyás naptár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237c3536-4786-4a60-ba77-437031d7df83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sárga színű robogó a pesti hídfőhöz közel kapott lángra.","shortLead":"A sárga színű robogó a pesti hídfőhöz közel kapott lángra.","id":"20201022_Video_kigyulladt_robogojaval_kuzdott_egy_motoros_az_Erzsebet_hidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=237c3536-4786-4a60-ba77-437031d7df83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb4c214-8c15-4c51-85e3-afe5767e5373","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_Video_kigyulladt_robogojaval_kuzdott_egy_motoros_az_Erzsebet_hidon","timestamp":"2020. október. 22. 11:20","title":"Kigyulladt robogójával küzdött egy motoros az Erzsébet hídon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi egy héten 575 koronavírusos beteg hunyt el az országban.","shortLead":"Az utóbbi egy héten 575 koronavírusos beteg hunyt el az országban.","id":"20201021_Mar_tobb_mint_egymillio_regisztralt_fertozott_van_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1eb5a7-b376-47d7-8d19-96dda44155e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Mar_tobb_mint_egymillio_regisztralt_fertozott_van_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 21. 21:23","title":"Már több mint egymillió regisztrált fertőzött van Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]