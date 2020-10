Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minszkben és több vidéki városban is folytatódtak vasárnap az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő elleni tüntetések. Az augusztusi elnökválasztáson elkövetett csalások miatt utcára vonult tömeget a rendőrök hang- és fénygránátokkal, valamint gumilövedékekkel próbálták meg szétzavarni.","shortLead":"Minszkben és több vidéki városban is folytatódtak vasárnap az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő elleni...","id":"20201025_Ismet_tobb_mint_szazezren_tuntettek_Feheroroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa195ebd-1b4f-461c-ac94-2f601674faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Ismet_tobb_mint_szazezren_tuntettek_Feheroroszorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 18:09","title":"Ismét több mint százezren tüntettek Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Határozott fellépést ígért a járványkorlátozások miatti erőszakos tüntetésekkel szemben Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter szombaton, aki szerint nem polgári tiltakozásról, hanem szervezett zavargásokról van szó, miközben a jobboldali ellenzék szerint a kormányintézkedések növelik a feszültséget.","shortLead":"Határozott fellépést ígért a járványkorlátozások miatti erőszakos tüntetésekkel szemben Luciana Lamorgese olasz...","id":"20201024_Olasz_belugyminiszter_Elfogadhatatlan_a_kijarasi_tilalom_elleni_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9562cdbd-a613-4132-9b71-de7c0ba0624b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Olasz_belugyminiszter_Elfogadhatatlan_a_kijarasi_tilalom_elleni_tuntetes","timestamp":"2020. október. 24. 20:55","title":"Olasz belügyminiszter: „Elfogadhatatlan” a kijárási tilalom elleni tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","shortLead":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","id":"20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52e5f44-1de5-4e36-b996-0ca8a760a3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 26. 08:54","title":"Koronavírus: 2316 új fertőzött, 47 halott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3120d4d-246f-4c19-a57a-ae7ec8db71d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kis rábeszélésre meggondolta magát.","shortLead":"A rapper kis rábeszélésre meggondolta magát.","id":"20201026_Jo_nagy_karomkodassal_vonta_vissza_Donald_Trump_tamogatasat_50_Cent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3120d4d-246f-4c19-a57a-ae7ec8db71d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d31924-8252-4379-9fb7-8dd6389cb9e3","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Jo_nagy_karomkodassal_vonta_vissza_Donald_Trump_tamogatasat_50_Cent","timestamp":"2020. október. 26. 08:01","title":"Jó nagy káromkodással vonta vissza Donald Trump támogatását 50 Cent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az illiberális Lengyelországban eddig erős volt a független sajtó, a hatalom most azonban hozzáfogott ahhoz, hogy a rendszer szócsöveivé változtassa ezeket a sajtótermékeket.","shortLead":"Az illiberális Lengyelországban eddig erős volt a független sajtó, a hatalom most azonban hozzáfogott ahhoz...","id":"20201025_Washington_Post_Beindult_az_illiberalis_lengyel_sajtodaralo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981d788a-8052-4436-94ac-25e716f89c74","keywords":null,"link":"/360/20201025_Washington_Post_Beindult_az_illiberalis_lengyel_sajtodaralo","timestamp":"2020. október. 25. 09:00","title":"Washington Post: Beindult az illiberális lengyel sajtódaráló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09067227-2a53-44bb-a2c7-282c90699cb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra kell szervezniük a teljes doktori képzést.","shortLead":"Újra kell szervezniük a teljes doktori képzést.","id":"20201026_Annyi_volt_a_plagium_a_bukaresti_rendorakademian_hogy_visszavontak_az_intezmeny_akkreditaciojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09067227-2a53-44bb-a2c7-282c90699cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b54c4-3140-4094-bb2a-b70b4fe770f4","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Annyi_volt_a_plagium_a_bukaresti_rendorakademian_hogy_visszavontak_az_intezmeny_akkreditaciojat","timestamp":"2020. október. 26. 11:33","title":"Annyi volt a plágium a bukaresti rendőrakadémián, hogy visszavonták az intézmény akkreditációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835bcaa8-987f-41ac-a588-f66c66160a4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, miért végezhettek a vállalkozóval.","shortLead":"Azt nem tudni, miért végezhettek a vállalkozóval.","id":"20201025_Bergyilkos_lotte_le_az_elso_orosz_Forma_1es_pilota_apjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=835bcaa8-987f-41ac-a588-f66c66160a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07541e6e-b899-4e9e-afc0-9730949d4bad","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Bergyilkos_lotte_le_az_elso_orosz_Forma_1es_pilota_apjat","timestamp":"2020. október. 25. 12:33","title":"Bérgyilkos lőtte le az első orosz Forma 1-es pilóta apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük során, hogy Moszkva Minszk fő szövetségese, és nem avatkozik be a ország belügyeibe - közölte az ONT fehérorosz állami televízió.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük...","id":"20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13e1d9-babc-4b90-a905-79ebde3828d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","timestamp":"2020. október. 24. 20:34","title":"Lukasenka Washingtont nyugtatja, hogy nem avatkoznak be az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]