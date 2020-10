Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti szomszédunkkal, amiben a Krím helyzete épp olyan fontos, mint a kárpátaljai magyaroké. Átnéztük, milyen lépésekkel jutottunk el idáig.

","shortLead":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti...","id":"20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21650d13-4aa2-4109-a2e7-748ab0026220","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","timestamp":"2020. október. 27. 17:15","title":"Orbánék pálfordulása is kellett ahhoz, hogy idáig fajult a viszony Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd9075b-2aca-49a4-a816-65fa803fd7c9","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Hosszú levelezés került a hvg.hu birtokába arról, hogy az első államiból alapítványi fenntartásba került egyetem vezetője milyen indokkal nem hajlandó megtárgyalni az SZFE melletti szolidaritási határozati javaslatot. A Corvinus szakszervezeti vezetője a vita korlátozása miatt cenzúrát emlegetett. ","shortLead":"Hosszú levelezés került a hvg.hu birtokába arról, hogy az első államiból alapítványi fenntartásba került egyetem...","id":"20201026_szfe_corvinus_lanczi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd9075b-2aca-49a4-a816-65fa803fd7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a1a071-f869-4630-91af-8bf813bd338d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szfe_corvinus_lanczi","timestamp":"2020. október. 26. 17:00","title":"Ilyen mélyen még soha nem láttunk bele, miért várat magára a kiállás az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44537714-8ff9-457b-ae26-f2dd5a410c56","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pozitív lett Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának koronavírustesztje kedden – közölte a Nemzeti Színház az MTI-vel.","shortLead":"Pozitív lett Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház vezérigazgatójának koronavírustesztje kedden – közölte a Nemzeti...","id":"20201027_Vidnyanszky_Attila_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44537714-8ff9-457b-ae26-f2dd5a410c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a85f01e-780a-4770-aff0-01fff6a9938e","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Vidnyanszky_Attila_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 27. 16:23","title":"Vidnyánszky Attila koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c4b92c-e3e2-4ce1-a17c-1ab0784e5143","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutyákat a bevetés előtt egy éven keresztül kondicionálták arra, hogy felismerjék a sakálok ürülékét. ","shortLead":"A kutyákat a bevetés előtt egy éven keresztül kondicionálták arra, hogy felismerjék a sakálok ürülékét. ","id":"20201026_keresokutya_aranysakal_velencei_to","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30c4b92c-e3e2-4ce1-a17c-1ab0784e5143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17661c94-7c07-4653-a0aa-fb6b9c88cca7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201026_keresokutya_aranysakal_velencei_to","timestamp":"2020. október. 26. 17:22","title":"Kutyákkal keresték az aranysakálokat a Velencei-tó környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbd75f-d6a5-4024-9b38-d436dab3437c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az új termék egy ideig biztosítja, hogy a koronavírus ne juthasson be a szervezetbe – jelentette ki egy kis francia gyógyszercég, a Vitribio alapító-vezérigazgatója, Ravi Shrivastava. Az általuk fejlesztett, már gyártani is kezdett orrspray állítólag éppen úgy működik, mint a Hegedűs Zsuzsa szociológus, miniszterelnöki tanácsadó által a magyar iskolásoknak ajánlott készítmény.","shortLead":"Az új termék egy ideig biztosítja, hogy a koronavírus ne juthasson be a szervezetbe – jelentette ki egy kis francia...","id":"202043_orrspray_koronavirus_ellen_fujhatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbd75f-d6a5-4024-9b38-d436dab3437c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351095f3-552f-4abc-8969-b20a7534eb70","keywords":null,"link":"/360/202043_orrspray_koronavirus_ellen_fujhatjak","timestamp":"2020. október. 26. 16:00","title":"Működhet-e egy orrspray a koronavírus ellen? Egy francia cég állítja, hogy igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","shortLead":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","id":"20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cc66db-159e-4a84-a002-3bf2d11a3578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 26. 15:23","title":"436 millióért cserélik le a kórházak elavult áramfejlesztőit a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6454648e-38ac-473a-a60d-62c3ba87d768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi laptopot rendeltek az uniós tagországok, mint még soha. ","shortLead":"Annyi laptopot rendeltek az uniós tagországok, mint még soha. ","id":"20201026_Meg_egy_statisztikat_megbolonditott_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6454648e-38ac-473a-a60d-62c3ba87d768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8b235d-0297-464c-a440-97d556d4afda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_Meg_egy_statisztikat_megbolonditott_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 26. 13:34","title":"Még egy statisztikát megbolondított a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb tőkéjű hazai cégek, és melyeknél dolgoznak a legtöbben. Vigyázat: a számok néha csalókák! Így van ez az OTP-nél, a Molnál és például Mészáros Lőrinc Opus Globáljánál.\r

","shortLead":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb...","id":"20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e7965-afda-4958-b5ba-842dc766cc8e","keywords":null,"link":"/360/20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"HVG-rangsor a magyar vállalatokról: A legnagyobbak és az annak látszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]