Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbf7d92d-a4b9-48f3-a42c-85e2083f40b5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201028_Marabu_FekNyuz_A_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbf7d92d-a4b9-48f3-a42c-85e2083f40b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b553f1a1-4141-4f4d-81b1-0d157881ae37","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Marabu_FekNyuz_A_megoldas","timestamp":"2020. október. 28. 12:51","title":"Marabu FékNyúz: A megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ad53b3-0011-400e-8275-5284cd06dbb7","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Simon Sinek fontos megállapítása, miszerint “az ügyfelek nem fogják szeretni a vállalatot, ameddig a munkatársak nem szeretik azt”, jól összefoglalja, mennyire szoros kapcsolatban áll egymással az ügyfélélmény (CX) és a munkavállalói élmény (EX). A külső pozitív ügyfélélmény csak a belső, pozitív dolgozói élményt követően jelenhet meg. ","shortLead":"Simon Sinek fontos megállapítása, miszerint “az ügyfelek nem fogják szeretni a vállalatot, ameddig a munkatársak nem...","id":"20201027_Agilis_munkavallaloi_elmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58ad53b3-0011-400e-8275-5284cd06dbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d841d4-3d3a-41cb-91fe-f6faa69d2705","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201027_Agilis_munkavallaloi_elmeny","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"Agilis munkavállalói élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"Windisch Judit - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az uniós országokat tekintve Magyarország az élmezőnyben van az egymillió főre vetített friss halálozási listában. A kormány kommunikációja azonban nyugodt maradt, állítása szerint nem ezt, hanem a járvány egészét nézi, így az összkép az enyhe tavaszi hullám miatt még mindig kedvező. A fő kérdés, meddig lehet elkerülni a komolyabb lezárásokat.","shortLead":"Az uniós országokat tekintve Magyarország az élmezőnyben van az egymillió főre vetített friss halálozási listában...","id":"20201028_covid_fertozottsegi_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fbff9e-6953-4ebe-82c7-dd2b43d44be2","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_covid_fertozottsegi_szamok","timestamp":"2020. október. 28. 06:30","title":"A kormány a koronavírusnál is csak a számára kedvező statisztikát nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6407119a-9623-4b54-862e-f5268d45cf11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szeged–Szabadka vasútvonal Röszkéig tartó szakaszát építheti meg a V-Híd Zrt., amelynek a tavalyi árbevétele nem érte el a közbeszerzésen most elnyert összeget. Ez persze aprópénz a Belgrád–Budapest vasúti építkezés 700 milliárdos összegéhez képest, amelynek jelentős része szintén Mészáros cégeihez csordogál.","shortLead":"A Szeged–Szabadka vasútvonal Röszkéig tartó szakaszát építheti meg a V-Híd Zrt., amelynek a tavalyi árbevétele nem érte...","id":"20201027_Meszaros_Lorinc_most_eppen_18_kilometeres_vasutepitesre_nyert_45_milliard_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6407119a-9623-4b54-862e-f5268d45cf11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0034743c-c307-4a23-be62-e0b09f9745b2","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Meszaros_Lorinc_most_eppen_18_kilometeres_vasutepitesre_nyert_45_milliard_forintot","timestamp":"2020. október. 27. 16:58","title":"Mészáros Lőrinc most éppen 18 kilométeres vasútépítésre nyert 45 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminc magyar autóipari beszállító cég működését fenyegeti a válság, főleg az átlag alatti forgalmúak kerültek bajba.","shortLead":"Harminc magyar autóipari beszállító cég működését fenyegeti a válság, főleg az átlag alatti forgalmúak kerültek bajba.","id":"20201029_autogyar_beszallito_jarvany_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd570c7-d24d-489c-8813-f0343c03837e","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_autogyar_beszallito_jarvany_valsag","timestamp":"2020. október. 29. 08:20","title":"Az autógyárak kibírják a válságot, de a beszállítóik egyre nagyobb bajba kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abde6e19-66c7-4c36-99ab-f3e861e95d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi EP-választás előtt egy 207 ezer követős hivatalos oldalt vesztett el a párt, most 80 ezer lájkot buktak, amiért megsértették a Facebook közösségi elveit.","shortLead":"A tavalyi EP-választás előtt egy 207 ezer követős hivatalos oldalt vesztett el a párt, most 80 ezer lájkot buktak...","id":"20201027_torolte_a_mi_hazank_oldalat_a_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abde6e19-66c7-4c36-99ab-f3e861e95d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b84e3a-9c44-4238-8add-2a58028b26a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_torolte_a_mi_hazank_oldalat_a_facebook","timestamp":"2020. október. 27. 18:10","title":"Törölte a Mi Hazánk oldalát a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kelemen Csaba 65 éves volt.","shortLead":"Kelemen Csaba 65 éves volt.","id":"20201027_koronavirus_kelemen_csaba_szinesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7d89c1-6100-474b-a52e-121628b10db9","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_koronavirus_kelemen_csaba_szinesz","timestamp":"2020. október. 27. 15:22","title":"Koronavírus-fertőzésben elhunyt a Szomszédok és a Kisváros színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ac3afc-7188-4bb3-a225-5a180b5bdc6c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"És a kérdést egy ütemmel továbbgondolva: szexelhet-e egy ember a polippal? Az internetes közösségi eszmecsere némileg félrement a Netflix dokumentumfilmjének a bemutatója után, pedig a Tanítóm, a polip ennél sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb tanulságokat tartogat.","shortLead":"És a kérdést egy ütemmel továbbgondolva: szexelhet-e egy ember a polippal? Az internetes közösségi eszmecsere némileg...","id":"20201027_Bele_lehet_szeretni_egy_polipba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8ac3afc-7188-4bb3-a225-5a180b5bdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9163a9-6b68-4b61-a76f-5a6578a6dd81","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Bele_lehet_szeretni_egy_polipba","timestamp":"2020. október. 27. 20:00","title":"Bele lehet szeretni egy polipba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]