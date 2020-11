Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is javítottak a japán fejlesztők. Kipróbáltuk a népszerű villanyautó nagyobb akkumulátorcsomagos változatát.","shortLead":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is...","id":"20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cc9781-e319-4af0-81a8-850a81745e23","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","timestamp":"2020. november. 01. 17:00","title":"Gyorsabban jársz, tovább érsz: teszten a Nissan Leaf e+ villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ folyamatosan tartja a kapcsolatot az osztrák biztonsági szervekkel a bécsi terrortámadás óta.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ folyamatosan tartja a kapcsolatot az osztrák biztonsági szervekkel a bécsi terrortámadás óta.","id":"20201103_TEK_osztrak_magyar_hatar_becsi_terrortamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58f7524-9c9a-4473-bb2e-f92b83c98c61","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_TEK_osztrak_magyar_hatar_becsi_terrortamadas","timestamp":"2020. november. 03. 13:39","title":"A TEK nagy erőkkel vonult ki az osztrák–magyar határhoz éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy esti mesét olvasson a kisebbeknek.","shortLead":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy esti mesét olvasson...","id":"20201102_robot_disney_research_pislogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6115ef4e-124d-4bb2-b64a-409eb5f16f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_robot_disney_research_pislogas","timestamp":"2020. november. 02. 11:33","title":"Horrorisztikus robotot készített a Disney: a pislogása is félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új igazolt fertőzöttek számán is. A magyar segítséggel végrehajtott hétvégi akcióra politikailag is szüksége volt az ország egyre népszerűtlenebbé váló miniszterelnökének, aki sajátos humorral szólt vissza a vírusszkeptikusoknak is.","shortLead":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új...","id":"20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654fe3a1-5028-4e98-82d5-924458342cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","timestamp":"2020. november. 02. 17:45","title":"Nemcsak életeket nyert Szlovákia az országos tesztelésen, de a kormányválságot is megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34532606-7642-4840-a916-89a812baa287","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Bár a fő gazdasági döntéseket az 1970-es és az 1980-as években a párt csúcsszervei hozták meg, a szakapparátus olykor tiltakozott. A Magyar Nemzeti Bank középvezetői például többször is felléptek a túlzott eladósodás ellen.","shortLead":"Bár a fő gazdasági döntéseket az 1970-es és az 1980-as években a párt csúcsszervei hozták meg, a szakapparátus olykor...","id":"202044__lazadozasok_azmnbben__veszjelentesek__titkos_ugykezeles__a_morgas_joga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34532606-7642-4840-a916-89a812baa287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388dd8d-d6d7-46e6-a369-db65d20610f5","keywords":null,"link":"/360/202044__lazadozasok_azmnbben__veszjelentesek__titkos_ugykezeles__a_morgas_joga","timestamp":"2020. november. 01. 16:00","title":"Hiába morogtak az MNB-ben, az MSZMP az államcsőd szélére vezette az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7de9536-52e9-43a4-985a-93869b4b5747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Huawei telefonokhoz készült EMUI 11-es verziója lesz az utolsó Android-alapú frissítés a készülékeken. A gyártó ezután saját oprendszere, a HarmonyOS felé fordul.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Huawei telefonokhoz készült EMUI 11-es verziója lesz az utolsó Android-alapú frissítés...","id":"20201102_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_android_emui_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7de9536-52e9-43a4-985a-93869b4b5747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e0d491-292b-4871-ab43-5e84c8632190","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_android_emui_11","timestamp":"2020. november. 02. 13:15","title":"A Huawei rövidesen elhagyhatja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki rájön, hogy a másik ember jólléte sokszor fontosabb, mint a sajátja – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Nagy Henriett pszichológus. Az október 28-án rendezett beszélgetés során a szakember kitért arra is, hogy mennyiben múlik a boldogság az öröklött tulajdonságokon, és pesszimistábbak-e (és ezért boldogtalanabbak) a magyarok.","shortLead":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki...","id":"20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ac33f-7e4e-4ebc-9772-cbd4d0e7fe85","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","timestamp":"2020. november. 02. 17:20","title":"Az a boldogabb, akinek a másik boldogsága fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e megmérettetésben jeleskedő weboldal.","shortLead":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e...","id":"20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d4c98-e58f-4749-b065-853514e82d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","timestamp":"2020. november. 01. 18:03","title":"Videó: ejtésteszten az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]