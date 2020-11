Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"615f45cc-4809-47e9-a855-7ffe4739e062","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elemzők nézték végig, melyek voltak a népszerű nyaralóhelyek Magyarországon és külföldön. Nem meglepő: a belföldi turizmus vitte a prímet, a külföldi országok közül Horvátország volt népszerű.","shortLead":"Elemzők nézték végig, melyek voltak a népszerű nyaralóhelyek Magyarországon és külföldön. Nem meglepő: a belföldi...","id":"20201104_Horgaszni_szafari_parkba_es_a_Tiszatohoz_mentunk_a_nyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=615f45cc-4809-47e9-a855-7ffe4739e062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e59982-5403-48f7-8d0e-491d974769fe","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Horgaszni_szafari_parkba_es_a_Tiszatohoz_mentunk_a_nyaron","timestamp":"2020. november. 04. 16:16","title":"Horgászni, szafari parkba és a Tisza-tóhoz mentünk a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s technológia jobban meríti a mobilt, ezzel az Oukitel is tisztában van. Ezért is rakott a szokásosnál kétszer nagyobb akkumulátort legújabb telefonjába.","shortLead":"Az 5G-s technológia jobban meríti a mobilt, ezzel az Oukitel is tisztában van. Ezért is rakott a szokásosnál kétszer...","id":"20201103_nagy_akkumulatoru_telefon_oukitel_wp10_5g_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6459cd9d-401f-4e01-b1dc-a8c1c5fc6dcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_nagy_akkumulatoru_telefon_oukitel_wp10_5g_mobil","timestamp":"2020. november. 03. 15:03","title":"Az gombócból is sok: 8000 mAh-es akksi került ebbe a telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","shortLead":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","id":"20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b66bdb-2d11-4b0d-80fb-a8cfccfcf1e1","keywords":null,"link":"/sport/20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 13:21","title":"Két nem fertőzött játékosa maradt az Újpestnek, nem állnak ki a Diósgyőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden borsodi beteget Egerbe szállítanak egy ideig, ugyanis megtelt a járványkórház.","shortLead":"Minden borsodi beteget Egerbe szállítanak egy ideig, ugyanis megtelt a járványkórház.","id":"20201104_miskolc_koronavirus_eger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321a0785-9b34-43b8-89b6-3610e4dbeb50","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_miskolc_koronavirus_eger","timestamp":"2020. november. 04. 18:51","title":"Nem fogadnak több fertőzöttet Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c4bbc5-a510-4f82-b305-c2e37c497ab7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feltétlenül voksolni akart. ","shortLead":"Feltétlenül voksolni akart. ","id":"20201103_Amerikai_no_vajudas_szules_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c4bbc5-a510-4f82-b305-c2e37c497ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4be71f4-2627-4ac7-826b-e7ea0698fbbc","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Amerikai_no_vajudas_szules_szavazas","timestamp":"2020. november. 03. 11:06","title":"Egy vajúdó amerikai nő gyorsan beugrott szavazni, mielőtt bevonult a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca4c6c2-aa05-44b4-b183-4a1424202aa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kocsmákat nem, csak a zenés-táncos szórakozóhelyeket kell bezárni, ahol nem asztalnál szolgálják ki a vendégeket - mondta Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Néhány kórházban már most elhalasztották a nem életmentő műtéteket, Gulyás szerint országosan is ez jöhet majd, a covidos beteget ellátó kórházakban idővel nem lesz másmilyen ellátás. Kiderült, a kormány elfogadta a Magyar Orvosi Kamara kifogásait, így a kivezénylésre vonatkozó szigorú szabályok veszélyhelyzet idején lesznek érvényesek, a másodállásokat is engedni fogják.","shortLead":"A kocsmákat nem, csak a zenés-táncos szórakozóhelyeket kell bezárni, ahol nem asztalnál szolgálják ki a vendégeket...","id":"20201104_Gulyas_szigoritas_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca4c6c2-aa05-44b4-b183-4a1424202aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe80f293-d97c-4343-b09a-8e5a738850d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_Gulyas_szigoritas_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 04. 13:29","title":"Gulyás elmondta, mi az éjjeli kijárási korlátozás célja, országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak kedden az Egyesült Államokban, a voksoláson a hivatalban lévő republikánus elnök, a 74 éves Donald Trump és demokrata párti kihívója, a 77 éves Joe Biden között döntenek a választók. Ön szerint ki lesz a befutó? Szavazzon!","shortLead":"Elnökválasztást tartanak kedden az Egyesült Államokban, a voksoláson a hivatalban lévő republikánus elnök, a 74 éves...","id":"20201103_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_2020_november_3_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed426f78-85bf-40b6-ba6c-e0ef1864fd2c","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_2020_november_3_szavazas","timestamp":"2020. november. 03. 11:47","title":"Biden vagy Trump? Szavazzon, ön szerint ki nyeri az elnökválasztást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy nap alatt elvégzett 30 ezer teszt negyede lett pozitív.","shortLead":"Az egy nap alatt elvégzett 30 ezer teszt negyede lett pozitív.","id":"20201103_romania_koronavirus_halalozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b270754a-f212-4036-9a80-6cfd50058e7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_romania_koronavirus_halalozas","timestamp":"2020. november. 03. 14:36","title":"Rekordszámú halálos áldozata van a koronavírusnak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]