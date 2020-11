Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c5582fa-9aaa-4dfe-a57f-b734778f2cd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki mondta, hogy a szavazás nem lehet egy nagy buli?","shortLead":"Ki mondta, hogy a szavazás nem lehet egy nagy buli?","id":"20201103_Zenere_mentek_szavazni_Philadelphiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c5582fa-9aaa-4dfe-a57f-b734778f2cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c3f1ef-b14a-48ac-accd-f56514e69a8b","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Zenere_mentek_szavazni_Philadelphiaban","timestamp":"2020. november. 03. 22:28","title":"Zenére mentek szavazni Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","shortLead":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","id":"20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e14dea4-b0a5-4b56-8355-5e7bc1f68193","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","timestamp":"2020. november. 04. 19:39","title":"Svájc több millió frankos kölcsönnel segíti a sportklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","shortLead":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","id":"20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22166b-8173-48d3-ba55-7e5eb836bd45","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","timestamp":"2020. november. 05. 14:59","title":"Az Örkény Színház mától nem fogad nézőket, helyette streameli az előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae41625-3d28-4309-95be-080c78045698","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Magyar Hang munkatársa, Végh László kapta idén a Hemző Károly-díjat. A fotográfus \"folyamatos elmélyült munkásságával, a szakmai tudás fölényes birtoklásával és a valóban hosszú éveken átívelő riportjaival magasodott ki az idei mezőnyből\", a pénzjutalommal és a Capa Központ F8 Galériájában kiállítási lehetőséggel járó elismerést pedig az erdélyi katolikus plébánosról szóló riportjáért kapta. A pap Európa- és világbajnok kutyaszánhatjó, 12-13 huskyról gondoskodik. Az ő eltökéltségét, különös hobbiját mutatja be Végh László riportja.","shortLead":"A Magyar Hang munkatársa, Végh László kapta idén a Hemző Károly-díjat. A fotográfus \"folyamatos elmélyült...","id":"20201104_Hemzo_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae41625-3d28-4309-95be-080c78045698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b2ea2-54d5-452b-8cdc-146256b4a601","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201104_Hemzo_dij","timestamp":"2020. november. 04. 18:02","title":"A kutyaszánhajtó plébánosról szóló fotóriportért jár idén a Hemző-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kujtim Fejzulai több mint 900 eurós havi segítséget is kapott az osztrák államtól.","shortLead":"Kujtim Fejzulai több mint 900 eurós havi segítséget is kapott az osztrák államtól.","id":"20201105_Bcs_Terrortamadas_Kujtim_Fejzulai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e902f53a-f735-44c4-86d9-83b0832079e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Bcs_Terrortamadas_Kujtim_Fejzulai","timestamp":"2020. november. 05. 19:30","title":"A bécsi terrorista havi 900 eurós segélyt kapott az osztrák államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal azért nem szavazta meg az ellenzék a veszélyhelyzet fenntartására vonatkozó törvényt, mert a kormánynak adott korlátlan felhatalmazásnak nem volt időkorlátja. ","shortLead":"Tavasszal azért nem szavazta meg az ellenzék a veszélyhelyzet fenntartására vonatkozó törvényt, mert a kormánynak adott...","id":"20201105_veszelyhelyzet_ellenzek_targyalas_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e1f99-623e-41d8-8fad-dac7cffa34ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_veszelyhelyzet_ellenzek_targyalas_fidesz","timestamp":"2020. november. 05. 13:30","title":"Már egyeztet a kormány az ellenzékkel a veszélyhelyzet meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha szeretjük a sört, hogyan számíthatjuk ki, mennyit érdemes innunk? És vajon hogyan követhetett el egy Keyneshez hasonló közgazdász olyan elemi hibát, hogy megfosztotta magát a pezsgő lélekvidító hatásától? Részlet a Mit tenne Keynes? című könyvből.","shortLead":"Ha szeretjük a sört, hogyan számíthatjuk ki, mennyit érdemes innunk? És vajon hogyan követhetett el egy Keyneshez...","id":"20201104_Mennyit_igyon_az_ember_ha_szeret_sorozni_Kerdezzuk_meg_a_kozgazdaszokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5bfbf7-6948-49d6-973d-9276fc4704c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201104_Mennyit_igyon_az_ember_ha_szeret_sorozni_Kerdezzuk_meg_a_kozgazdaszokat","timestamp":"2020. november. 04. 19:15","title":"Mennyit igyon az ember, ha szeret sörözni? Kérdezzük meg a közgazdászokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kórházban már több mint 8 ezren vannak, 1244 betegnek súlyos az állapota.","shortLead":"Kórházban már több mint 8 ezren vannak, 1244 betegnek súlyos az állapota.","id":"20201105_csehorszag_fertozott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096a186d-6630-48c8-8fd1-bae95ecb5fe8","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_csehorszag_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 10:15","title":"Csehországban majd 16 ezer új fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]