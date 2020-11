Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0967822-4bd9-49f6-b925-b635972c46ea","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Bár a minisztérium szerint az iskolák esetében sikerült elkerülni, hogy fertőzési gócpontokká váljanak, ez nem tűnik elegendőnek ahhoz, hogy csökkentsék a tanárok veszélyeztetettségét. Miközben több koronavírusban elhunyt pedagógusról érkezett hír, a kormány nem mutat hajlandóságot, hogy nagyobb önállóságot adjon az iskoláknak arra, hogy szünettel, távoktatással vagy más tanrendet érintő módszerrel óvják meg saját pedagógusaikat.","shortLead":"Bár a minisztérium szerint az iskolák esetében sikerült elkerülni, hogy fertőzési gócpontokká váljanak, ez nem tűnik...","id":"20201105_koronavirus_pedagogusok_tanarok_vedelme_nemzeti_pedagoguskar_oktatas_iskolak_jarvanyugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0967822-4bd9-49f6-b925-b635972c46ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e456c748-847e-4138-903c-81ce1a402dbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_pedagogusok_tanarok_vedelme_nemzeti_pedagoguskar_oktatas_iskolak_jarvanyugy","timestamp":"2020. november. 05. 17:30","title":"\"Na, ez az asztal is kiesett\" – terjed a vírus a tanárok között, de a védelmük nem garantált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok betartásában, de a digitális oktatással is vannak problémák.","shortLead":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok...","id":"20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48657c45-45d7-4c7d-a2b8-1fe66acce6bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 12:23","title":"Szülők: alig tartják be az iskolákban a járványügyi előírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arizonában Donald Trump közelebb került kihívójához, Georgiában viszont Biden zárkózott fel hozzá.","shortLead":"Arizonában Donald Trump közelebb került kihívójához, Georgiában viszont Biden zárkózott fel hozzá.","id":"20201105_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump_csataterallamok_fejlemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7f45a-ad4d-4fcf-8180-63b7c733d3bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump_csataterallamok_fejlemeny","timestamp":"2020. november. 05. 12:48","title":"Két államban is szűkül a különbség Trump és Biden között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A kormány új, a színházak számára drasztikus rendelkezése miatt több hely inkább bezár, a gyerekszínházak működésképtelenekké válnak, sok előadás elmarad. Akad, ahol sorsolással döntenének arról, a már jeggyel rendelkezők közül ki nézheti meg tényleg az előadást, és van, ahol alig lehet több néző a nézőtéren, mint színész a színpadon.","shortLead":"A kormány új, a színházak számára drasztikus rendelkezése miatt több hely inkább bezár, a gyerekszínházak...","id":"20201105_szinhazak_korlatozasok_ket_szek_kihagyas_elmarad_eloadas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bdb9ef-7980-4205-bd47-fd4308ddeb1c","keywords":null,"link":"/elet/20201105_szinhazak_korlatozasok_ket_szek_kihagyas_elmarad_eloadas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 05. 15:15","title":"De hogy döntik el, kit engednek be a színházba, és kit nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindent beismert a kampánypénz elcsalásával vádolt nő a bíróságon, de azért fellebbezett, hogy közmunkára változtassák a büntetését.","shortLead":"Mindent beismert a kampánypénz elcsalásával vádolt nő a bíróságon, de azért fellebbezett, hogy közmunkára változtassák...","id":"20201105_kamupart_kampanytamogatas_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55804d3-be0a-4d66-98e9-b7f5fcaca65f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_kamupart_kampanytamogatas_birosag","timestamp":"2020. november. 05. 17:10","title":"Hatvan napra ítélték egy kamupárt jelöltjét, mert egy rokonának utalta át az állami kampánytámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa elkerülésére. De fájdalmas következmények nélkül már így sem lehet megúszni.","shortLead":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa...","id":"202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a903c699-041d-4398-a7a4-b5f0f86f7675","keywords":null,"link":"/360/202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","timestamp":"2020. november. 05. 17:00","title":"A Trump és Biden közti választás a közelgő klímakatasztrófa miatt is kulcsfontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf804fd-1926-4eb1-a8f5-f63046ba871e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb mint egy hét múlva érkezik a Verzió dokumentumfilm-fesztivál, amelyet rendhagyó módon online rendeznek meg. Idén is a Trafóból jelentkezik a nyitóest november 10-én este 7 órakor. ","shortLead":"Kevesebb mint egy hét múlva érkezik a Verzió dokumentumfilm-fesztivál, amelyet rendhagyó módon online rendeznek meg...","id":"20201105_Az_SZFE_hallgatoi_nyitjak_meg_a_Verzio_Filmfesztivalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbf804fd-1926-4eb1-a8f5-f63046ba871e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5bb848-131d-4009-8e53-ef844afb2acf","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_SZFE_hallgatoi_nyitjak_meg_a_Verzio_Filmfesztivalt","timestamp":"2020. november. 05. 11:17","title":"Az SZFE hallgatói nyitják meg a Verzió Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK kompenzálja azokat, akik nem tudják kihasználni a bérletüket.","shortLead":"A BKK kompenzálja azokat, akik nem tudják kihasználni a bérletüket.","id":"20201104_November_vleallas_MOL_Bubi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3b43a5-eacd-4533-8b34-88647377fa3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_November_vleallas_MOL_Bubi","timestamp":"2020. november. 04. 17:51","title":"Télre leállítják a MOL Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]