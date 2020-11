Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy napban 3927 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.\r

","shortLead":"Az elmúlt egy napban 3927 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794e2332-2688-4dc0-a7ff-1a4c3779dbea","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 12. 09:28","title":"Elhunyt 87 koronavírusos beteg, 95 ezerhez közelít az ismert aktív fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc90d7-52b1-4f7e-b9ec-4aeb42821cb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmrendező a betegágyról jelentkezett be Facebookon.","shortLead":"A filmrendező a betegágyról jelentkezett be Facebookon.","id":"20201110_Korhazba_kerult_a_koronavirusos_Fabricius_Gabor_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50fc90d7-52b1-4f7e-b9ec-4aeb42821cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80abf974-5afb-4730-80ed-3ddabef10adf","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Korhazba_kerult_a_koronavirusos_Fabricius_Gabor_is","timestamp":"2020. november. 10. 12:27","title":"Fabricius Gábor a kórházból posztolt, majd letiltotta a bejegyzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f38e970-be50-4aed-b553-35187ce9f0d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket. Nem lehetett tovább várni a döntéseket most kellett meghozni\" - mondta a miniszterelnök az M1-en.","shortLead":"“Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket...","id":"20201110_Orban_jelenleg_50_szazalek_az_eselye_hogy_kitart_az_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f38e970-be50-4aed-b553-35187ce9f0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed65cd1-cc65-4eac-a6bd-0e838c77e87e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_jelenleg_50_szazalek_az_eselye_hogy_kitart_az_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 10. 20:07","title":"Orbán: jelenleg 50 százalék az esélye, hogy kitart az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről született ma döntés.","shortLead":"Erről született ma döntés.","id":"20201110_maruzsa_zoltan_szalagavato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe1e251-e9c1-471b-ad4c-903091437923","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_maruzsa_zoltan_szalagavato","timestamp":"2020. november. 10. 13:35","title":"Maruzsa: El kell halasztani a szalagavatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A blokádot nem feladják, hanem magukkal viszik a hallgatók. ","shortLead":"A blokádot nem feladják, hanem magukkal viszik a hallgatók. ","id":"20201110_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3819b3f8-8b0e-41d0-9734-5057a5d26e43","keywords":null,"link":"/elet/20201110_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","timestamp":"2020. november. 10. 15:17","title":"SZFE: Az egyetemfoglalásnak vége, de az ellenállás folytatódik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419db1b8-7f25-49f1-a829-394641fad285","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól már nem a Panamera Turbo, hanem a Mercedes-AMG GT 63 S a német pálya ura.","shortLead":"Mostantól már nem a Panamera Turbo, hanem a Mercedes-AMG GT 63 S a német pálya ura.","id":"20201111_a_639_loeros_4_ajtos_mercedes_megdontotte_a_porsche_nyari_nurburgringi_rekordjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419db1b8-7f25-49f1-a829-394641fad285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b97331-9f20-4f63-ab2c-bdc92bf0787d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_a_639_loeros_4_ajtos_mercedes_megdontotte_a_porsche_nyari_nurburgringi_rekordjat","timestamp":"2020. november. 11. 07:59","title":"A 639 lóerős 4 ajtós Mercedes megdöntötte a Porsche nyári nürburgringi rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb25c33-3373-484f-9bd4-6f03e527c352","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést a koronavírus-járvány terjedése miatt. Így döntött a polgármester többek között Sopronban, Kecskeméten és Szegeden is. ","shortLead":"A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést...","id":"20201111_videk_nagyvaros_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddb25c33-3373-484f-9bd4-6f03e527c352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e07f4d-bd41-4355-a439-71754b375978","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_videk_nagyvaros_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 18:01","title":"A vidéki nagyvárosok többsége kötelezővé tette a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás...","id":"20201112_elso_online_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d7a1dd-0b68-4db6-bd21-a80514992c11","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_elso_online_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 12. 10:42","title":"Kövesse velünk az első online kormányinfót - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]