[{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel bebetonozzák az alapítványokat, és ráerősítenek az örökbefogadás korlátozására.","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel...","id":"20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf5c272-a13e-4aeb-847a-de9bf33b19dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 11. 06:36","title":"Asbóth az Alaptörvénymódosításról: \"A későbbi kormányok döntési szabadságát vonja el a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány elektromos berendezés máris cserére szorul.","shortLead":"Néhány elektromos berendezés máris cserére szorul.","id":"20201110_belarusz_atomeromu_osztrovec_muszaki_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d930206-8eff-4388-b058-2eb885386d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_belarusz_atomeromu_osztrovec_muszaki_hiba","timestamp":"2020. november. 10. 20:17","title":"Egy nap után meghibásodott a frissen átadott belarusz atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A koronavírus előtt is voltak problémáik, a norvég kormány nem akar újra támogatást adni.","shortLead":"A koronavírus előtt is voltak problémáik, a norvég kormány nem akar újra támogatást adni.","id":"20201110_norwegian_air_shuttle_csod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37226b3c-ec62-4029-8f96-3fc2fdeb3fe0","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_norwegian_air_shuttle_csod","timestamp":"2020. november. 10. 19:41","title":"Jövő év elején leállhat a a Norwegian légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és a helyiek megkérdezése nélkül, sok fát kivágva kezdte el építeni Mészáros Lőrinc cége. A polgármester és a kerület országgyűlési képviselője azt kénytelen magyarázni: a törvények nem teszik lehetővé, hogy a kerületnek legyen nagyobb beleszólása a folyamatba.","shortLead":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és...","id":"20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348a954c-1d18-47b6-8b63-ff77b0b13f76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","timestamp":"2020. november. 11. 15:25","title":"Saját kormánya ejtette csapdába Pokorni Zoltánt és Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","shortLead":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","id":"20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267f106-b16b-43ce-bbf4-d04f817bb1fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 11. 18:44","title":"A vonatok és a távolsági buszok továbbra is az eredeti menetrend szerint közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09d25ba-2d25-4e50-a2b1-f3771f4c7867","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Elsőre azt gondolnánk, hogy egy olyan környezetbarát megoldás, mint egy naperőmű építése maximálisan támogatott, mind jogi, mind adózási szempontból. Különösen most, amikor a klímavédelmi szempontok minden korábbinál fontosabbá váltak. Ám ez Magyarországon mégsincs így. Olyan kérdések tisztázatlansága miatt nem toporognak türelmetlenül cégek azért, hogy ipari területen naperőművet építsenek, mint például, hogy egy naperőmű minek minősül: ingatlannak vagy ingóságnak? Cikkünkben e témát jártuk körül a CMS Budapest Ügyvédi Iroda szakértőivel, akik azt is elárulták, ők hogyan rendeznék megnyugtatóan a naperőművek ingatlan-, adó- és energiaügyi helyzetét.","shortLead":"Elsőre azt gondolnánk, hogy egy olyan környezetbarát megoldás, mint egy naperőmű építése maximálisan támogatott, mind...","id":"20201110_Ipari_terulet_napelemek_jog_adozas_ingatlan_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d09d25ba-2d25-4e50-a2b1-f3771f4c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcc72a8-72e0-440d-9f89-70ccd6fb5d5a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201110_Ipari_terulet_napelemek_jog_adozas_ingatlan_CMS_Budapest","timestamp":"2020. november. 10. 11:30","title":"Ipari területen építene naperőművet? Ezekre a szabályokra érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de az emberéletnél nincs fontosabb.","shortLead":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de...","id":"20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dc7763-b170-41e4-be76-9a559d74de21","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","timestamp":"2020. november. 11. 08:13","title":"Guller: A kormány nem hagyja cserben a turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419db1b8-7f25-49f1-a829-394641fad285","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól már nem a Panamera Turbo, hanem a Mercedes-AMG GT 63 S a német pálya ura.","shortLead":"Mostantól már nem a Panamera Turbo, hanem a Mercedes-AMG GT 63 S a német pálya ura.","id":"20201111_a_639_loeros_4_ajtos_mercedes_megdontotte_a_porsche_nyari_nurburgringi_rekordjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419db1b8-7f25-49f1-a829-394641fad285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b97331-9f20-4f63-ab2c-bdc92bf0787d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_a_639_loeros_4_ajtos_mercedes_megdontotte_a_porsche_nyari_nurburgringi_rekordjat","timestamp":"2020. november. 11. 07:59","title":"A 639 lóerős 4 ajtós Mercedes megdöntötte a Porsche nyári nürburgringi rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]