Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","shortLead":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","id":"20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919f658-287c-4073-8bce-618fdda11f92","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","timestamp":"2020. november. 11. 14:04","title":"Korábban nyitnak az Auchan áruházak a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről a gázoló segítségnyújtás nélkül elhajtott.","shortLead":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről...","id":"20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff310fc1-41f6-483a-ada9-42873d231de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","timestamp":"2020. november. 11. 09:59","title":"Négy halálos baleset történt néhány óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok elvesztették a bajnokukat, de nem változtak azok a gazdasági, társadalmi és politikai gondok, amelyeknek a hatalmukat köszönhetik.","shortLead":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok...","id":"20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2db2c-bb47-4742-90d3-d2776379abe4","keywords":null,"link":"/360/20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","timestamp":"2020. november. 12. 07:33","title":"New York Times: A magyar ellenzéknek is reményt ad Biden győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját fejlesztésű M1 került.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját...","id":"20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cef5ba5-53f6-401e-a138-dd5f4fd77641","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","timestamp":"2020. november. 10. 20:57","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: két laptop és egy Mac Mini kapta meg a cég új saját processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokon hat év nyolc hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.","shortLead":"Másodfokon hat év nyolc hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.","id":"20201110_torok_etkezde_mosdo_eroszak_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c257f1a-237e-480b-85f2-2667209d519d","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_torok_etkezde_mosdo_eroszak_itelet","timestamp":"2020. november. 10. 15:54","title":"Súlyosította a bíróság a gíroszos erőszakoló büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óriási különbség van aközött, hogy az emberek mit gondolnak és hogy végeredményben mit is csinálnak, ha klímavédelemről van szó.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, hogy az emberek mit gondolnak és hogy végeredményben mit is csinálnak, ha klímavédelemről...","id":"20201110_Szive_szerint_mindenki_autoba_ulne_a_koronavirusjarvany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f947685-fc90-467b-954d-3bcdae3e3cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Szive_szerint_mindenki_autoba_ulne_a_koronavirusjarvany_utan","timestamp":"2020. november. 10. 16:35","title":"Szíve szerint mindenki autóba ülne a koronavírus-járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gondatlanságból elkövetett emberölés, nem szándékos sérülésokozás, mások életének veszélyeztetése és a járvány elleni küzdelem szándékos hiánya, valamint segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt több mint 250 feljelentés alapján négy vizsgálatot indított a párizsi ügyészség kedden a koronavírus-járvány kezeléséért felelős állami szervek és döntéshozók ellen.","shortLead":"Gondatlanságból elkövetett emberölés, nem szándékos sérülésokozás, mások életének veszélyeztetése és a járvány elleni...","id":"20201110_franciaorszag_koronavirus_jarvany_ugyeszseg_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b953e4a-2de9-4fd3-b73c-b16516d92404","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_franciaorszag_koronavirus_jarvany_ugyeszseg_vizsgalat","timestamp":"2020. november. 10. 18:38","title":"Az ügyészség vizsgálja a járványkezelést Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9737779f-d78d-40a2-a1a5-f5a729178393","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"A tömött villamosoktól az ürességtől kongó villamosokig.","shortLead":"A tömött villamosoktól az ürességtől kongó villamosokig.","id":"20201112_Video_Igy_tuntek_el_az_emberek_a_varosbol_este_nyolc_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9737779f-d78d-40a2-a1a5-f5a729178393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725b1908-ce9a-41d6-9483-ebf771613f21","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Video_Igy_tuntek_el_az_emberek_a_varosbol_este_nyolc_utan","timestamp":"2020. november. 12. 00:05","title":"Videó: Így tűntek el az emberek az utcákról este nyolckor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]