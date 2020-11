Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","shortLead":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","id":"20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dacfc69-186a-4a59-80c8-1ae596b999f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","timestamp":"2020. november. 10. 15:20","title":"Minden nap fertőtleníti a vonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel bebetonozzák az alapítványokat, és ráerősítenek az örökbefogadás korlátozására.","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel...","id":"20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf5c272-a13e-4aeb-847a-de9bf33b19dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 11. 06:36","title":"Asbóth az Alaptörvénymódosításról: \"A későbbi kormányok döntési szabadságát vonja el a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"A járvány miatt döbbentek rá, hogy változtatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden a város újabb kórházában alakítottak ki intenzív terápiás helyet.","shortLead":"Kedden a város újabb kórházában alakítottak ki intenzív terápiás helyet.","id":"20201110_Temesvar_koronavirus_intenziv_osztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0219aa-6f8f-4196-9906-dce18130802b","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Temesvar_koronavirus_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 10. 12:52","title":"Temesváron egy nap alatt meghalt hat koronavírusos beteg, mert nem jutott nekik hely az intenzív osztályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6caaffc9-0a88-49c4-88ac-1205265d2630","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eltüntetni a pattanásokat és a mitesszereket? Ha valóban ennek a nyomára bukkantak, akkor nagy dicsőség vár Fiona Watt biológusra és kollégáira a londoni King's College egyetemen. ","shortLead":"Eltüntetni a pattanásokat és a mitesszereket? Ha valóban ennek a nyomára bukkantak, akkor nagy dicsőség vár Fiona Watt...","id":"202045_pattanasgyogyitas_aknemunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6caaffc9-0a88-49c4-88ac-1205265d2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7f5a1d-15d4-4b12-adb1-aaa8ebfc096f","keywords":null,"link":"/360/202045_pattanasgyogyitas_aknemunka","timestamp":"2020. november. 11. 12:00","title":"Lehet, hogy megvan a pattanások ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2de7c64-4e31-4a77-b23e-de245cda8658","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a második hullám keményebb lesz, mint az első, ahogy a spanyolnátha esetében is történt.","shortLead":"A német kancellár szerint a második hullám keményebb lesz, mint az első, ahogy a spanyolnátha esetében is történt.","id":"20201111_Merkel_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2de7c64-4e31-4a77-b23e-de245cda8658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9b1ca6-49da-47e0-bcad-44b496de6670","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Merkel_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 20:15","title":"Merkel: A járvány második hulláma a tél végéig ki fog tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eff11f-7e42-4f31-b204-026de093767b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr elég rosszul tervezte meg az útvonalát.","shortLead":"A sofőr elég rosszul tervezte meg az útvonalát.","id":"20201111_Traktort_fogtak_az_M8as_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50eff11f-7e42-4f31-b204-026de093767b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a741e1-bdf4-4f1c-8611-527842b11752","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Traktort_fogtak_az_M8as_autopalyan","timestamp":"2020. november. 11. 16:18","title":"Traktort fogtak az M8-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c8b5b-30e9-4806-8cdf-897762ce0feb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-i tájékoztatón arról lesz szó, hogy mit és miért tesz a magyar kormány. ","shortLead":"November 12-i tájékoztatón arról lesz szó, hogy mit és miért tesz a magyar kormány. ","id":"20201111_online_kormanyinfo_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67c8b5b-30e9-4806-8cdf-897762ce0feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9a8421-ee3f-4ac9-8ec1-cfb841235bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_online_kormanyinfo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 14:21","title":"Online tartják a csütörtöki kormányinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]