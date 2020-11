Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány készül a soron következő, szerbek elleni meccsre.","shortLead":"A szövetségi kapitány készül a soron következő, szerbek elleni meccsre.","id":"20201114_Marco_Rossinak_minden_tunete_elmult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a44a4a3-33f0-45fc-b926-9475b045e7a5","keywords":null,"link":"/sport/20201114_Marco_Rossinak_minden_tunete_elmult","timestamp":"2020. november. 14. 14:48","title":"Marco Rossinak minden tünete elmúlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce69840-728a-48c2-8b2a-ccb0a017a06c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pandémia miatt csökkent az ATM-ek forgalma a készpénzkifizetési oldalon, miközben a bankkártyás vásárlások száma és értéke folyamatosan emelkedik.","shortLead":"A pandémia miatt csökkent az ATM-ek forgalma a készpénzkifizetési oldalon, miközben a bankkártyás vásárlások száma és...","id":"20201114_Van_olyan_terulet_ahol_jol_jott_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce69840-728a-48c2-8b2a-ccb0a017a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30be0c78-86c1-4f78-ac7d-da7ec3ecf78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Van_olyan_terulet_ahol_jol_jott_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 14. 15:33","title":"Van olyan terület, ahol jól jött a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68204d92-f81c-4979-b046-3350ca8479f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a „füleit” is behúzza menet közben. ","shortLead":"Még a „füleit” is behúzza menet közben. ","id":"20201113_Video_Igy_trukkozik_a_Tesla_Autopilot_amikor_nagyon_szuk_a_hely_a_forgalomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68204d92-f81c-4979-b046-3350ca8479f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08db10d-01be-4bdb-a782-04bed8139a31","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_Video_Igy_trukkozik_a_Tesla_Autopilot_amikor_nagyon_szuk_a_hely_a_forgalomban","timestamp":"2020. november. 13. 09:58","title":"Videó: Így trükközik a Tesla Autopilot, amikor nagyon szűk a hely a forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői azonban most nem a leginkább megszokott állatok, az egér vagy a majom, hanem a tevefélék. Bevetésükkel nagyságrendekkel olcsóbban lehetne gyártani a gyógyszereket.","shortLead":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői...","id":"20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a695f-2a6f-4557-ae10-cfccdf05daaf","keywords":null,"link":"/360/20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 12. 19:00","title":"Lámákban és alpakákban lehet a Covid elleni Szent Grál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lelkész azt mondja, viszonylag jól van. ","shortLead":"A lelkész azt mondja, viszonylag jól van. ","id":"20201113_Ivanyi_Gabor_is_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b756f1cb-be00-4f8f-8926-e03d7540211c","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Ivanyi_Gabor_is_koronavirusos","timestamp":"2020. november. 13. 11:14","title":"Iványi Gábor koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hárommilliárd dollár értékben készül kötvényeket eladni Kína második legnagyobb bankja, a China Construction Bank (CCB). Az érdeklődők nemcsak hagyományos pénzben fizethetnek.","shortLead":"Hárommilliárd dollár értékben készül kötvényeket eladni Kína második legnagyobb bankja, a China Construction Bank...","id":"20201112_bitcoin_ertekpapir_blokklanc_kinai_bank_china_construction_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655455c0-c82a-4789-a294-e782ddae54ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_bitcoin_ertekpapir_blokklanc_kinai_bank_china_construction_bank","timestamp":"2020. november. 12. 21:03","title":"3 milliárd dollárnyi adósságállományát adja el Kína óriásbankja, Bitcoinnal is lehet fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba317618-cb2f-4dae-a23d-a7ea77569f99","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány év alatt nagyra nőtt a létesítése idején Tiborcz Istvánnal összefüggésbe hozott kft.","shortLead":"Néhány év alatt nagyra nőtt a létesítése idején Tiborcz Istvánnal összefüggésbe hozott kft.","id":"202046_plasma_expert_kulfoldre_csapoljak_verunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba317618-cb2f-4dae-a23d-a7ea77569f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18c8d30-4b3e-4c24-81e8-7f8947d57513","keywords":null,"link":"/360/202046_plasma_expert_kulfoldre_csapoljak_verunket","timestamp":"2020. november. 13. 12:00","title":"Többmilliárdos üzlet külföldre vinni a magyar vérplazmát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad52c5e-6c16-46d5-beb4-89568963868e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oktatási Hivatal visszautasította a kérelmüket, mert nem ismeri el őket ügyfélként.","shortLead":"Az Oktatási Hivatal visszautasította a kérelmüket, mert nem ismeri el őket ügyfélként.","id":"20201114_Kozigazgatasi_pert_inditanak_az_SZFE_polgarai_az_Oktatasi_Hivatal_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ad52c5e-6c16-46d5-beb4-89568963868e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3462f03c-b66d-4ae7-a584-e2195c5ca95b","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_Kozigazgatasi_pert_inditanak_az_SZFE_polgarai_az_Oktatasi_Hivatal_ellen","timestamp":"2020. november. 14. 15:30","title":"Közigazgatási pert indítanak az SZFE polgárai az Oktatási Hivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]