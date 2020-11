Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6be8a1de-2951-4472-a260-003da656c5c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai multi a felhőalapú szolgáltatásokat fejlesztő Banzai Cloudot vásárolja meg.","shortLead":"Az amerikai multi a felhőalapú szolgáltatásokat fejlesztő Banzai Cloudot vásárolja meg.","id":"20201116_cisco_systems_banzai_cloud_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6be8a1de-2951-4472-a260-003da656c5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25c915c-58e6-418f-ab81-4e8f438a3b2f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_cisco_systems_banzai_cloud_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 16. 15:55","title":"Magyar céget vesz a Cisco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt” – közölte Facebook-oldalán a zenekar. Benkő László 77 éves volt.



","shortLead":"„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt” – közölte...","id":"20201118_Elhunyt_az_Omega_billentyuse_Benko_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f9cf25-7e6c-45cd-999c-39616ba0d93d","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Elhunyt_az_Omega_billentyuse_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 08:45","title":"Meghalt az Omega billentyűse, Benkő László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk álló télen a járvány elleni védekezés szempontjából is lényeges lesz, tudunk-e majd autóba ülni. ","shortLead":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk...","id":"20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b9bff-84a2-49a9-89fb-9fd112575544","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","timestamp":"2020. november. 17. 19:30","title":"5+1 tipp, amivel felkészítheti autóját a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","shortLead":"A Föld egészét tekintve is a legmelegebbek közé tartozott az elmúlt hónap.\r

","id":"20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96442367-30f7-4015-9c1c-934999baf683","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_idojaras_homerseklet_legmelegebb_oktober","timestamp":"2020. november. 16. 20:51","title":"Október még sosem volt ilyen meleg Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November első napja és a válsághelyzet pár nappal későbbi kihirdetése között hat intézményben jelent meg a fertőzés.","shortLead":"November első napja és a válsághelyzet pár nappal későbbi kihirdetése között hat intézményben jelent meg a fertőzés.","id":"20201118_Szocialis_otthon_koronavirus_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad9788-8b87-40ea-a12e-a906da97b58e","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Szocialis_otthon_koronavirus_november","timestamp":"2020. november. 18. 11:43","title":"Alig két hét alatt 56 szociális otthonban jelent meg a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c02e6-0e13-4258-a37d-dd3d7595ba99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma, a múlt hét adatai szerint Fejérben és Zalában csökkenést tapasztaltak. Tisztázták azt a kérdést is, hogy hány ember sétáltathat egy kutyát este nyolc után.","shortLead":"Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma...","id":"20201118_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c02e6-0e13-4258-a37d-dd3d7595ba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ca5b75-70aa-4efb-87c4-429f65c005da","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 18. 12:58","title":"Müller: Már a települések 88 százalékán jelen van a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik az aromákat.","shortLead":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik...","id":"20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b121df2-c363-479e-9d85-05d760e60b83","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","timestamp":"2020. november. 18. 13:30","title":"Milyen szaga volt a régi Európának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","shortLead":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","id":"20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cfef4-d1f8-4edb-82f8-d2ac95675cce","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","timestamp":"2020. november. 18. 09:55","title":"Kóbor János: Egy Benkő Laci nem tud meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]