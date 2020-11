Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint a britek csak azért zárták ki az 5G-fejlesztésekből a Huaweit, mert az Egyesült Államok pártjára álltak a kereskedelmi háborúban, és nem azért, mert a kínai cég kiberbiztonsági szempontból veszélyt jelent.","shortLead":"A Huawei szerint a britek csak azért zárták ki az 5G-fejlesztésekből a Huaweit, mert az Egyesült Államok pártjára...","id":"20201116_huawei_kina_egyesult_allamok_tiltas_kereskedelmi_haboru_kiberbiztonsag_victor_zheng","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c0846f-3a30-4395-8056-c13c04a8fc04","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_huawei_kina_egyesult_allamok_tiltas_kereskedelmi_haboru_kiberbiztonsag_victor_zheng","timestamp":"2020. november. 16. 18:03","title":"A Huawei szerint itt az ideje, hogy a britek meggondolják magukat az 5G-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az ülés november 23-án, hétfőn ér véget, amikor újra azonnali kérdések hangozhatnak el.","shortLead":" Az ülés november 23-án, hétfőn ér véget, amikor újra azonnali kérdések hangozhatnak el.","id":"20201118_alkotmanymodositas_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430d7882-581a-41a9-95eb-fb3206061986","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_alkotmanymodositas_parlament","timestamp":"2020. november. 18. 07:09","title":"Az alkotmánymódosításról és a választási törvényről is tárgyal a parlament szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár járványkórházról van szó, már nem tudnak venni új eszközt.","shortLead":"Bár járványkórházról van szó, már nem tudnak venni új eszközt.","id":"20201116_Jahn_Ferenc_korhaz_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1875d013-2dad-4488-bfc6-b9f8fce2e229","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Jahn_Ferenc_korhaz_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 16. 17:32","title":"Az önkormányzattól kér pénzt defibrillátorra a Jahn Ferenc kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380c01c-d65d-4bb7-a69f-fc638c039f12","c_author":"HVG","category":"360","description":"A falvakban a legsúlyosabb a helyzet, de a fővárosban is jóval kevesebb háziorvos van, mint húsz éve.","shortLead":"A falvakban a legsúlyosabb a helyzet, de a fővárosban is jóval kevesebb háziorvos van, mint húsz éve.","id":"202045_recsegropog_ahaziorvosi_rendszer_tobb_mint_felezer_doktor_hianyzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6380c01c-d65d-4bb7-a69f-fc638c039f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab4b114-0eff-4838-82e2-4e24ee67f551","keywords":null,"link":"/360/202045_recsegropog_ahaziorvosi_rendszer_tobb_mint_felezer_doktor_hianyzik","timestamp":"2020. november. 16. 13:00","title":"Járvány nélkül is recseg-ropog a háziorvosi rendszer: több mint félezer doktor hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai cég fejlesztése minden eddig ismert oltóanyagnál hatásosabb lehet. Előnye, hogy mínusz húsz fokon is lehet tárolni, a tesztalanyok pedig csak enyhe mellékhatásokról számoltak be. ","shortLead":"Az amerikai cég fejlesztése minden eddig ismert oltóanyagnál hatásosabb lehet. Előnye, hogy mínusz húsz fokon is lehet...","id":"20201116_Vedettseg_amerikai_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72ebccf-6202-4159-a3c8-e5ecbf0d6c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_Vedettseg_amerikai_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 13:39","title":"94,5 százalékos védettséget nyújt a Moderna koronavírus elleni vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló zsűri bírálta el, és hozta meg döntését -csakúgy mint tavaly- ez alkalommal is a díj megosztott odaítéléséről.","shortLead":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló...","id":"20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b87f0b-4899-4aab-95ae-d808d2d4b02c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","timestamp":"2020. november. 16. 17:28","title":"Átadták a Horváth Művészeti Alapítvány kritikai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10df771-69a9-495c-a625-8f2823c47c57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 200 lóerős teljesítménnyel és relatíve szerény fogyasztással kecsegtet.","shortLead":"Az újdonság 200 lóerős teljesítménnyel és relatíve szerény fogyasztással kecsegtet.","id":"20201118_sportos_dizel_magyarorszagon_a_skoda_rs_tdi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e10df771-69a9-495c-a625-8f2823c47c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298f802-48a4-4fbd-8ad5-5037377008f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_sportos_dizel_magyarorszagon_a_skoda_rs_tdi","timestamp":"2020. november. 18. 06:41","title":"Sportos dízel: Magyarországon a Skoda RS TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bagolypapagáj még úgy is nyert, hogy a versenyben 1500 hamis szavazattal akarták a dobogóra első fokára repíteni a kis foltos kivit. ","shortLead":"A bagolypapagáj még úgy is nyert, hogy a versenyben 1500 hamis szavazattal akarták a dobogóra első fokára repíteni...","id":"20201116_Ev_madara_UjZeland_kakapo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373d29a-f2cd-43cb-abca-7e1ef1a9a2de","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Ev_madara_UjZeland_kakapo","timestamp":"2020. november. 16. 15:59","title":"Duci, röpképtelen papagáj lett az év madara Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]