Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar milliárdos 175 millió dollárért vett Palantir-részvényeket, amelyek értéke azóta emelkedett is, ma már 294 millió dollárt ér.","shortLead":"A magyar milliárdos 175 millió dollárért vett Palantir-részvényeket, amelyek értéke azóta emelkedett is, ma már 294...","id":"20201117_Soros_Gyorgy_Palantir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5085595a-9fb1-42ba-8695-eb4840bc05d2","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Soros_Gyorgy_Palantir","timestamp":"2020. november. 17. 15:38","title":"Soros György bevásárolta magát az adatelemző cégbe, amellyel a CIA is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ec5dfb-8b9f-4020-a3e6-de627f636e53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki elégedett a Microsoft két képernyős androidos eszközének szilárdságával. Sokan csak morognak emiatt, de olyan felhasználó is van, aki saját maga tette tartósabbá a készükéket.","shortLead":"Nem mindenki elégedett a Microsoft két képernyős androidos eszközének szilárdságával. Sokan csak morognak emiatt, de...","id":"20201117_surface_duo_uvegpanel_aluminiumra_cserelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22ec5dfb-8b9f-4020-a3e6-de627f636e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e5d40-f199-46a4-8f5c-64981d84b50b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_surface_duo_uvegpanel_aluminiumra_cserelese","timestamp":"2020. november. 17. 19:03","title":"Leesett a telefonja, berepedt az üveg – nekiállt, lecserélte fémre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti tanáraival és diákjaival.","shortLead":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti...","id":"20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad602a9-db56-474f-8b8b-b522ab3660dd","keywords":null,"link":"/elet/20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","timestamp":"2020. november. 18. 11:31","title":"SZFE-ügy: újabb német társulat mondta le a szereplést Vidnyánszky fesztiválján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló zsűri bírálta el, és hozta meg döntését -csakúgy mint tavaly- ez alkalommal is a díj megosztott odaítéléséről.","shortLead":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló...","id":"20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b87f0b-4899-4aab-95ae-d808d2d4b02c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","timestamp":"2020. november. 16. 17:28","title":"Átadták a Horváth Művészeti Alapítvány kritikai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban és júliusban is elfogták a megvádolt férfit. Az ügyészség fegyházba zárná, ha nem ismeri be bűnösségét.","shortLead":"Januárban és júliusban is elfogták a megvádolt férfit. Az ügyészség fegyházba zárná, ha nem ismeri be bűnösségét.","id":"20201118_magyar_terroristat_talalt_az_ugyeszseg_es_a_tek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd352ec5-9c4a-4f8f-9180-433137ad77b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_magyar_terroristat_talalt_az_ugyeszseg_es_a_tek","timestamp":"2020. november. 18. 11:08","title":"Terrorizmus miatt áll bíróság elé egy férfi, aki a TEK-nek írta meg, hogy rendőröket akar ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Michael Roth szerint az a cél, hogy a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó csomagot minél hamarabb elfogadja az Európai Unió.","shortLead":"Michael Roth szerint az a cél, hogy a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó csomagot minél hamarabb...","id":"20201117_veto_Europai_Unio_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9ebd9b-4090-4b5e-875e-76b123a178e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_veto_Europai_Unio_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 17. 18:25","title":"Német államminiszter: Ez nem a vétók ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2906e9a-d84e-40a3-88a0-802d793cefe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban sorra kerültek elő a lezárt, érintetlen szarkofágok az egyiptomi Szakkarában, ezek egyikét már ki is nyitották a szakemberek.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban sorra kerültek elő a lezárt, érintetlen szarkofágok az egyiptomi Szakkarában, ezek egyikét már ki...","id":"20201117_egyiptom_szarkofag_szakkara_felfedezes_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2906e9a-d84e-40a3-88a0-802d793cefe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a23510-a63d-4647-989c-db93b04cacd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_egyiptom_szarkofag_szakkara_felfedezes_video","timestamp":"2020. november. 17. 09:33","title":"Videón, ahogy kinyitják a nemrég talált 2500 éves szarkofágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","shortLead":"Ez történik, ha egyszerre kell védekezni a koronavírussal szemben, és teljesíteni a gyerekek kívánságait.","id":"20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba451d3-8b8a-4214-a261-d0772d1f950a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217aa4e5-be39-4e1b-ba3e-b0a68f915937","keywords":null,"link":"/elet/20201116_koronavirus_mikulas_connecticut_karacsony","timestamp":"2020. november. 16. 14:28","title":"Plexifal választotta el a Mikulást a gyerekektől Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]