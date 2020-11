Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"","category":"vilag","description":"Megdőlt a 24 óra alatt regisztrált új fertőzöttek száma Oroszországban. Moszkva van a legnehezebb helyezetben.","shortLead":"Megdőlt a 24 óra alatt regisztrált új fertőzöttek száma Oroszországban. Moszkva van a legnehezebb helyezetben.","id":"20201121_Kilottek_a_fertozesszamok_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787bb41c-074a-4961-b7c9-6adf51198515","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Kilottek_a_fertozesszamok_Oroszorszagban","timestamp":"2020. november. 21. 14:32","title":"Kilőttek a fertőzésszámok Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjött a hidegfront, szombaton a mínuszok érkeznek.","shortLead":"Megjött a hidegfront, szombaton a mínuszok érkeznek.","id":"20201120_Video_A_Kekesteton_szakadt_a_ho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11465e27-efe0-45da-8663-a1617c97b081","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Video_A_Kekesteton_szakadt_a_ho","timestamp":"2020. november. 20. 21:40","title":"Videó: a Kékestetőn szakadt a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban arról olvashattunk, hogy jövőre a vártnál korábban érkezhet a Samsung első 2021-es csúcstelefon-családja. Most viszont későbbi időpontról kaptunk hírt.","shortLead":"Korábban arról olvashattunk, hogy jövőre a vártnál korábban érkezhet a Samsung első 2021-es csúcstelefon-családja. Most...","id":"20201120_samsung_galaxy_s21_megjelenes_februar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f632c16-68e4-4c59-b500-b8f0e04daa36","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_galaxy_s21_megjelenes_februar","timestamp":"2020. november. 20. 18:03","title":"Mikor jelenik meg a Samsung Galaxy S21?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a8692-80a6-4419-9054-956d14fa42af","c_author":"","category":"itthon","description":"A konyhából jelentkezett Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége.","shortLead":"A konyhából jelentkezett Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége.","id":"20201121_Levai_Aniko_sutogetett_a_ferje_kiposztolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=702a8692-80a6-4419-9054-956d14fa42af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7699b6-ae35-42d3-af8d-2b02bd166899","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Levai_Aniko_sutogetett_a_ferje_kiposztolta","timestamp":"2020. november. 21. 19:21","title":"Lévai Anikó sütögetett, a férje kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68e093d-582b-48f7-adee-9a22e4da3df0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kékbe borult az ország pénteken, a Gyermekek Világnapján.","shortLead":"Kékbe borult az ország pénteken, a Gyermekek Világnapján.","id":"20201121_Bekekult_a_Szabadsagszobor_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68e093d-582b-48f7-adee-9a22e4da3df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4a9971-7a61-42c4-8236-cdfeb14e8c55","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Bekekult_a_Szabadsagszobor_foto","timestamp":"2020. november. 21. 08:49","title":"Bekékült a Szabadságszobor (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszorítások bevezetése helyett önmagán spórol a főváros Karácsony Gergely szerint.","shortLead":"Megszorítások bevezetése helyett önmagán spórol a főváros Karácsony Gergely szerint.","id":"20201120_karacsony_budapest_sporolas_kozmuszolgaltatok_osszevonasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed27f34-8d20-4a62-9968-dbd5a2e0e664","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_karacsony_budapest_sporolas_kozmuszolgaltatok_osszevonasa","timestamp":"2020. november. 20. 18:24","title":"Közműszolgáltatók összeolvasztásával spórolhat milliárdokat a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb zeneszerzője is. Mutatunk hat dalt, amiről sokan nem is tudják, hogy Mihály-szerzemény.\r

\r

","shortLead":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb...","id":"20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e75afa-0564-49e5-9869-8a0bb551ea4c","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","timestamp":"2020. november. 21. 17:35","title":"„Nem tudom a neved” – Hat Omega-sláger, amit Mihály Tamásnak köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90102697-17e0-4aa1-92a7-b3380e97958a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús kéztörés keltette fel a hatóság figyelmét.\r

","shortLead":"Gyanús kéztörés keltette fel a hatóság figyelmét.\r

","id":"20201121_Futtato_fiatal_no_erzsebetvarosi_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90102697-17e0-4aa1-92a7-b3380e97958a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0bddfa-a756-4ed6-8daa-915e1b7926ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Futtato_fiatal_no_erzsebetvarosi_rendorok","timestamp":"2020. november. 21. 09:05","title":"Futtatója karmai közül mentették ki a fiatal nőt az erzsébetvárosi rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]