[{"available":true,"c_guid":"833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55 400 milliárd forintnyi vagyonával.","shortLead":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55...","id":"20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673e46fa-e319-482b-8783-e66a418e3649","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","timestamp":"2020. november. 24. 08:31","title":"Elon Musk már a világ második leggazdagabbja, megelőzte Bill Gates-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament szerint egyes tagországokban a kormányok állami hirdetések kiosztása révén növelik a médiára gyakorolt befolyásukat.","shortLead":"Az Európai Parlament szerint egyes tagországokban a kormányok állami hirdetések kiosztása révén növelik a médiára...","id":"20201125_ep_kozmedia_mediaszabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c59eef8-2846-44d5-ac11-513c1299a724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_ep_kozmedia_mediaszabadsag","timestamp":"2020. november. 25. 20:15","title":"Európai Parlament: A közmédia egyes tagállamokban kormányzati propagandává silányult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39992f6d-73d8-4372-a4fa-ee7ff4b165b9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Judy Garland piros cipőjét az Óz, a csodák csodájából, Lugosi Béla köpenyét a Drakulából és sok más filmes relikviát láthatnak az érdeklődők az amerikai filmakadémia áprilisban nyíló múzeumában.","shortLead":"Judy Garland piros cipőjét az Óz, a csodák csodájából, Lugosi Béla köpenyét a Drakulából és sok más filmes relikviát...","id":"20201124_Spielberg_hatalmas_capajat_is_kiallitjak_az_Oscarmuzeumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39992f6d-73d8-4372-a4fa-ee7ff4b165b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625638d0-3b6d-4431-8a5f-1f58c473a677","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Spielberg_hatalmas_capajat_is_kiallitjak_az_Oscarmuzeumban","timestamp":"2020. november. 24. 12:05","title":"Így emelték be Spielberg hatalmas cápáját az Oscar-múzeumba (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube már teszteli, hogyan segíthet a tartalomkészítőknek fejezetekre osztani a videót, ami nem mellesleg a tartalomfogyasztók számára is hasznos újítás lehet.","shortLead":"A YouTube már teszteli, hogyan segíthet a tartalomkészítőknek fejezetekre osztani a videót, ami nem mellesleg...","id":"20201124_youtube_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe81912-c484-44c3-89cb-8a97c391338b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_youtube_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_algoritmus","timestamp":"2020. november. 24. 19:03","title":"Beveti a mesterséges intelligenciát a YouTube az egyik hasznos funkciójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra kavarnak a választási törvény körül, átlépte a 4000-et a hazai Covid-halottak száma, Szijjártó visszaszólt Clooney-nak, kikapott a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újra kavarnak a választási törvény körül, átlépte a 4000-et a hazai Covid-halottak száma, Szijjártó visszaszólt...","id":"20201125_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02219352-54ce-4185-ba74-ed46b305c964","keywords":null,"link":"/360/20201125_Radar360","timestamp":"2020. november. 25. 08:00","title":"Radar360: Helyzet van a választási törvény és George Clooney körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed8f3e1-497e-465e-b77b-e2844a5e9aa1","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait, hogy kiderüljön, azok szigorítás, enyhítés, vagy a már bevezetett intézkedések fenntartása felé vihetik-e a kormányt. Kövér Lászlónak lesz igaza?","shortLead":"A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait...","id":"20201125_kormanyules_koronavirus_jarvany_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ed8f3e1-497e-465e-b77b-e2844a5e9aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4386ae-c032-44c8-9160-42a741b89ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_kormanyules_koronavirus_jarvany_korlatozasok","timestamp":"2020. november. 25. 06:30","title":"A kormány ma dönt, megnéztük, mire számíthatunk a járványadatok alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","shortLead":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","id":"20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29576387-1b37-4211-b297-922c52dff8f7","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","timestamp":"2020. november. 25. 21:17","title":"20 milliárd forintot szán a kormány a Citadella felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Abe Sindzó és munkatársai a gyanú szerint több olyan gálavacsorát is tartottak, ahol a belépődíj nem fedezte a tényleges költségeket.","shortLead":"Abe Sindzó és munkatársai a gyanú szerint több olyan gálavacsorát is tartottak, ahol a belépődíj nem fedezte...","id":"20201124_kozpenz_abe_sindzo_japan_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89df8873-812d-42be-aff1-a46b6bad4649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_kozpenz_abe_sindzo_japan_vizsgalat","timestamp":"2020. november. 24. 07:15","title":"Szabálytalan közpénzfelhasználás miatt vizsgálat indult a volt japán kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]