Újabb bozóttüzektől rettegnek Ausztráliában
Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el a 40 fokos hőségben.
2020. november. 27. 11:52

Közbeszerzők és pálinkások alkotják a bulibeszállítók krémjét
Koncentrálódik a cateringes piac, a szereplők jól ismertek.
2020. november. 27. 16:00

Bármilyen fenyőt venne is idén, drágább lesz, mint tavaly volt
Idén 15 milliárd forintra nőhet a fenyőforgalom. Az euró-forint árfolyam változása elsősorban a nordmann fenyőre van hatással. Műfenyőből pedig akár százezerrel is többet adhatnak el tavalyhoz képest.
2020. november. 27. 11:35

Megvizsgálták a rekorder amerikai űrhajós vérét, érdekes eredményre jutottak
A vérvizsgálatok szerint megnő az űrhajósok stresszszintje, ha hosszabb időn át tartózkodnak súlytalanságban. A vérükben egy bizonyos DNS-részecske, a cfDNS koncentrációja emelkedik meg.
2020. november. 27. 11:33

Tilos lesz szőrmét árulni a budapesti vásárokon
A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.
2020. november. 27. 11:17

Sportos dízel: itt a 341 lóerős Audi SQ5 Sportback TDI
Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a német gyártók szerint korai lenne még temetni a dízelmotorokat.
2020. november. 27. 07:59

61 milliárd forintból támogatja a kormány azokat a cégeket, amelyek kirúgás nélküli fejlesztést vállalnak
A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel kevesebbet, mint ahány ember szeptemberben és októberben elvesztette a munkáját.
2020. november. 28. 12:15

Még mindig a postára járkál a sárga csekkekkel? Ennél rosszabb megoldást nem is választhatna
Ha a dohányzásról, az egészségtelen ételekről és a cukros üdítőkről már leszokott, következőként nyugodtan elfelejtheti a postai csekkbefizetést is. Ha pedig az előbbi három nem megy, nyugodtan kezdje a sárga csekkek postára hordásáról való lemondással – itt több jól működő módszer közül választhat.
2020. november. 27. 12:33 Az euró-forint árfolyam változása elsősorban a nordmann fenyőre van hatással. Műfenyőből pedig akár százezerrel is többet adhatnak el tavalyhoz képest. ","shortLead":"Idén 15 milliárd forintra nőhet a fenyőforgalom. Az euró-forint árfolyam változása elsősorban a nordmann fenyőre van...","id":"20201127_Barmilyen_fenyot_is_venne_iden_dragabb_lesz_mint_tavaly_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6157fd4c-142c-4cef-8d53-521a35bcaa94","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Barmilyen_fenyot_is_venne_iden_dragabb_lesz_mint_tavaly_volt","timestamp":"2020. november. 27. 11:35","title":"Bármilyen fenyőt venne is idén, drágább lesz, mint tavaly volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b462bc-73d1-451d-8d60-060ab1df99c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vérvizsgálatok szerint megnő az űrhajósok stresszszintje, ha hosszabb időn át tartózkodnak súlytalanságban. A vérükben egy bizonyos DNS-részecske, a cfDNS koncentrációja emelkedik meg.","shortLead":"A vérvizsgálatok szerint megnő az űrhajósok stresszszintje, ha hosszabb időn át tartózkodnak súlytalanságban...","id":"20201127_sott_kelly_urhajos_sulytalansag_stressz_cfdns","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b462bc-73d1-451d-8d60-060ab1df99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1417aab0-17ad-4c7c-ba73-f1057836d89b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_sott_kelly_urhajos_sulytalansag_stressz_cfdns","timestamp":"2020. november. 27. 11:33","title":"Megvizsgálták a rekorder amerikai űrhajós vérét, érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.","shortLead":"A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.","id":"20201127_szorme_tiltas_budapest_vasar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877ecf98-c71e-4f7d-a259-a32b3337149a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201127_szorme_tiltas_budapest_vasar","timestamp":"2020. november. 27. 11:17","title":"Tilos lesz szőrmét árulni a budapesti vásárokon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a német gyártók szerint korai lenne még temetni a dízelmotorokat. ","shortLead":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a német gyártók szerint korai lenne még temetni a dízelmotorokat. ","id":"20201127_sportos_dizel_itt_a_341_loeros_audi_sq5_sportback_tdi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3f5bc6-cb28-4cab-ab36-59d30973000a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_sportos_dizel_itt_a_341_loeros_audi_sq5_sportback_tdi","timestamp":"2020. november. 27. 07:59","title":"Sportos dízel: itt a 341 lóerős Audi SQ5 Sportback TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel kevesebbet, mint ahány ember szeptemberben és októberben elvesztette a munkáját.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter azt ígéri, 49 ezer munkahelyet véd meg a most kínált támogatás, azaz 14 ezerrel...","id":"20201128_munka_gazdasagvedelem_tamogatas_szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee6be-6654-4d04-aed7-bbacd008403f","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_munka_gazdasagvedelem_tamogatas_szijjarto","timestamp":"2020. november. 28. 12:15","title":"61 milliárd forintból támogatja a kormány azokat a cégeket, amelyek kirúgás nélküli fejlesztést vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Ha a dohányzásról, az egészségtelen ételekről és a cukros üdítőkről már leszokott, következőként nyugodtan elfelejtheti a postai csekkbefizetést is. Ha pedig az előbbi három nem megy, nyugodtan kezdje a sárga csekkek postára hordásáról való lemondással – itt több jól működő módszer közül választhat.","shortLead":"Ha a dohányzásról, az egészségtelen ételekről és a cukros üdítőkről már leszokott, következőként nyugodtan elfelejtheti...","id":"20201127_szamlafizetes_online_sarga_csekk_kifizetese_interneten_mobilon_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90699bf3-7c3e-47b3-90e5-bc0daa35cb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_szamlafizetes_online_sarga_csekk_kifizetese_interneten_mobilon_alkalmazas","timestamp":"2020. november. 27. 12:33","title":"Még mindig a postára járkál a sárga csekkekkel? Ennél rosszabb megoldást nem is választhatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]